Инженер Intel, ради трудоустройства передавший Microsoft тысячи секретных файлов, избежал тюрьмы. Он займется виноделием во Франции

Два года условно за хищение коммерческой тайны

Бывший работник Intel приговорен к двум годами лишения свободы условно и штрафу в размере $34,5 тыс. за хищение и передачу корпорации Microsoft «тысяч файлов», которые содержали сведения, составляющие коммерческую тайну. По сообщению Tom’s Hardware, этот неэтичный и, как выяснилось в ходе судебного процесса, незаконный, поступок позволил осужденному получить высокооплачиваемую должность в компании из Редмонда.

Инженер по продуктовому маркетингу Варун Гупта (Varun Gupta), отдавший Intel последние десять лет своей жизни, оказал большую услугу Microsoft в деле переговоров с Intel по поводу закупки крупной партии процессоров.

По информации Oregon Live, перед тем как покинуть Intel в 2020 г. и перейти в Microsoft, Гупта на протяжении долгого времени занимался копированием информации с компьютеров компании, не предназначенной для глаз стороннего наблюдателя.

Наличие у Гупты сведений, которые представляли интерес для Microsoft, сыграло решающую роль в решении вопроса о трудоустройстве специалиста в его пользу. Переданные им данные позволили Microsoft извлечь существенную выгоду из сделки по закупке CPU Intel.

Intel Похититель секретных файлов Intel отделался условным сроком

В документах, рассмотренных судом по делу Гупты, в том числе фигурирует презентация PowerPoint, предназначенная для внутреннего пользования. В ней описана ценовая стратегия, которую компания планировала применять в отношении другого крупного клиента. Вероятно, осведомленность о ее содержании позволила переговорщикам от Microsoft сделать выводы о том, какую максимальную скидку на приобретение продукции готова сделать Intel компании сопоставимого масштаба.

Детали судебного разбирательства

Как отмечает Oregon Live, сторона обвинения в лице заместителя прокурора Уильяма Наруса (William Narus) просила у суда назначить Гупте наказание, связанное с реальным лишением свободы – заключение в федеральную тюрьму на срок восемь месяцев. Обвинитель, обосновывая свою позицию, особо подчеркнул наличие умысла в действиях экс-сотрудника Intel и их повторяющийся характер.

В свою очередь, адвокат Гупты Дэвид Анджели (David Angeli) охарактеризовал действия своего подзащитного как «серьезную ошибку в суждении». К числу смягчающих обстоятельств Анджели отнес тот факт, что его клиент и так уже понес существенное наказание: навсегда лишился возможности достичь больших высот в сфере ИТ, а также выплатил $40 тыс. в рамках урегулирования гражданского иска, поданного к нему Intel.

Судья окружного суда США Эми Баджо (Amy Baggio) учла позиции обеих сторон и вынесла компромиссной решение.

Согласно этому решению, Гупта в течение ближайших двух лет будет регулярно отчитываться перед назначенным ему пробационным офицером, при этом оставаясь на свободе. В случае совершения правонарушения в этот период он отправится в тюрьму для отбывания остатка условного срока.

Кроме того, ему придется заплатить штраф в размере $34472 – ровно в эту сумму обошлось бы штату Орегон содержание Гупты в течение восьми месяцев, запрошенных обвинением. По данным Бюро статистики в области правосудия США (входит в структуру Министерства юстиции), по состоянию на 2021 г. больше всех на содержание одного заключенного в США тратил штат Калифорния – $128 тыс. в год, меньше всех – штат Миссисипи – $24 тыс.

Баджо решила вынести более мягкое решение, нежели запрашивала сторона обвинения, поскольку сочла мощнейший удар по репутации, который испытал Гупта, достаточно суровым наказанием самим по себе.

Новая жизнь за границей

Еще до начала судебного разбирательства Гупта вместе со своей семьей обосновался во Франции и переселяться обратно в США пока не планируют. Экс-инженер Intel связывает свою дальнейшую карьеру с винодельческой отраслью, хорошо развитой на родине Виктора Гюго. Правда, прежде чем вернуться к семье, Гупте придется полностью выплатить назначенный штраф.

Согласно материалу Oregon Live, принявший решение начать новую жизнь Варун Гупта в настоящее время проходит курс обучения по специальности «управление виноградниками» и впоследствии планирует работать в должности технического директора компании, занятой в этой отрасли.

Хищение технологий в TSMC

Тайваньский производитель полупроводников TSMC, конкурент Intel, вплотную подобравшийся к созданию самой передовой 2-нанометровой технологии создания чипов, обнаружил среди своих сотрудников шпионов, которые, по версии TSMC, причастны к утечке коммерческой тайны. Подозреваемые уволены, в их отношении поданы иски в суд.