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Индексная книга (каталог) CNews*
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PrivacyTech Коммерческая тайна Commercial secret Confidential data режим конфиденциальности информации

PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации


23.01.2018 ФСБ и МВД подвели под статью программиста, читавшего почту коллег

раммисту, который нелегально получил доступ к охраняемой законом компьютерной информации и допустил разглашение коммерческой тайны. Его неправомерная деятельность была пресечена в результате ко
16.11.2017 Одна из трех утечек данных на Ближнем Востоке связана с государственной или коммерческой тайной

ометированных данных и пострадавшим отраслям в странах Ближнего Востока также отличается от общемировых тенденций. Каждый четвертый случай утечки в исследуемом регионе касался информации, связанной с коммерческой тайной (ноу-хау), в то время как в мире этот показатель не превысил 3%. На долю утечек государственной тайны пришлось 12,5% случаев, на общемировой выборке число подобных инциденто
01.12.2011 Club.CNews: Коммерческая тайна: кругом-МАРШ!

е 1 января 2008 г., когда вступили в силу Четвертая часть Гражданского кодекса и новая редакция ФЗ «О коммерческой тайне». Одним росчерком пера законодателей были введены три тождества: Информа
02.03.2004 Шифрование DVD больше не является коммерческой тайной

одер DVD, заявив, что код шифрования настолько широко распространился, что не может более считаться коммерческой тайной. Как постановил апелляционный суд в Сан-Хосе, «общедоступные программные

15.06.2000 Adobe обвинила новостной сайт AppleInsider в раскрытии коммерческой тайны

вно отреагировала на публикацию новостным сайтом AppleInsider обзора следующей версии графического редактора Adobe Photoshop. Adobe подала иск, обвиняющий держателя сайта Mac News Network в раскрытии коммерческой тайны. Компания полагает, что обзор улучшенной версии редактора уменьшил число покупателей текущей версии продукта, нанеся таким образом урон в десятки миллионов долларов. В случае
06.05.2000 В Госдепартаменте США пропал еще один ноутбук, на этот раз без секретной информации

В Госдепартаменте США продолжают пропадать ноутбуки. Появилось сообщение об исчезновении уже второго компьютера. Правда на нем не было записано никакой секретной информации как на первом, чья недавняя пропажа привела в замешательство всю службу безопасности Госдепартамента. Газета The Washington Post также опубликовала сообщение о пропаже трет
13.03.2000 Nortel подала иск против Optical Networks в нарушении патентного права и разглашении коммерческой тайны

Корпорация Nortel Networks Corp., лидер в области оптических сетей, подала иск против своего конкурента, компании Optical Networks Inc. Nortel обвиняет Optical Networks в разглашении коммерческой тайны и нарушении патентного права. Так, по словам Nortel, Optical Networks нарушила пять патентов на Dynamic Transport System (DTS) - технологию передачи данных по оптической сети

Публикаций - 481, упоминаний - 517

PrivacyTech и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24180 40
InfoWatch - Инфовотч 972 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4583 32
Ростелеком 10829 24
Apple Inc 11724 21
Google LLC 11457 20
IBM - International Business Machines Corp 9364 18
Информзащита 703 16
Samsung Electronics 10026 16
Obsidian Entertainment 78 15
Cisco Systems 5031 14
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 354 14
Meta Platforms - Facebook 4381 13
SEGA 390 13
Yandex - Яндекс 6619 13
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1042 13
VK - Mail.ru Group 3294 12
SAP SE 5139 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3094 11
Intel Corporation 11952 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 925 11
Telegram Group 1558 11
7750 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8474 10
Oracle Corporation 6545 10
Check Point Software Technologies 736 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11120 9
Huawei 3726 8
X Corp - Twitter 2818 8
АйТи 1339 8
Broadcom - VMware 2279 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1416 8
HP - Hewlett-Packard 3616 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2086 7
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 374 7
Цифра ГК 2303 7
Perimetrix - Периметрикс 273 7
LG Electronics 3579 7
HP Inc. 5634 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 738 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6670 15
РЖД - Российские железные дороги 1808 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 8
LinkedIn 617 8
Россети Ленэнерго 1700 8
Почта России ПАО 2019 6
Газпром ПАО 1260 6
Лента - Сеть розничной торговли 1928 6
eBay Inc 1609 5
Альфа-Банк 1699 4
Boeing 1003 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 122 4
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 210 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2665 4
Транснефть 285 4
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 115 4
Открытие ФК - Банк Открытие 527 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2075 4
ГПБ - Газпромбанк 1031 4
Unsplash 350 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 112 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1502 3
Volvo Cars 252 3
Интеррос - Росбанк АКБ 612 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 282 3
Верный - торговая сеть 274 3
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 829 3
Meta Group 54 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6825 3
Uber 323 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1165 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 497 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 415 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 453 3
Резонанс НПП 361 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1054 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 768 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 360 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5145 50
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3548 41
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2972 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10708 28
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2863 22
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1104 21
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1737 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4395 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5520 19
Судебная власть - Judicial power 2231 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4209 16
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1407 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3181 14
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 322 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4755 11
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 449 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2854 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2589 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2119 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1828 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3146 8
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 523 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 675 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1134 6
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 475 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2688 6
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 601 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1768 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 489 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2371 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2612 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 557 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 742 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 359 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1825 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1637 4
Федеральное казначейство России 1663 4
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 51 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 162 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6190 7
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1400 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 665 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 46 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 2
Аль-Каида - террористическая организация 53 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 589 2
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 53 1
НАДИКС - Национальная ассоциация домовых информационно-коммуникационных сетей 6 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 245 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 7 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
OSI - Open Source Initiative 71 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 274 1
Arms Control Association - Ассоциация по контролю над вооружениями 1 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 85 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 213 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 450 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1004 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 59 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24401 199
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 6024 160
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60213 156
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6728 134
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28011 102
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45595 73
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3243 64
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11896 63
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16283 63
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23901 61
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12303 61
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23002 40
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11021 39
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AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2120 34
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9191 33
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22950 32
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6777 31
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5928 30
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4530 29
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23536 29
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5603 29
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27038 28
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20066 27
Microsoft Windows 15148 36
Google Android 13501 31
Linux OS 9245 26
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3923 24
Microsoft Windows 2000 8661 21
Apple iOS 7420 16
Apple iPhone - серия смартфонов 6910 13
Microsoft Skype 2017 13
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 174 9
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 223 9
Apple iPad 3811 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1475 8
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 131 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1211 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3042 8
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 867 7
Google Play - Google Store - Android Market 3173 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4706 6
Intel x86 - архитектура процессора 1751 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 200 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 863 6
Apple iPhone 6 4862 6
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 428 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 765 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1168 5
Apple macOS X - Rhapsody 1506 5
Google YouTube - Видеохостинг 2598 5
Kaspersky Internet Security 435 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1407 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 915 5
Google Gmail 913 4
Apple - App Store 2786 4
Rakuten Viber 599 4
Setec - Тринити АПМДЗ ПАК 9 4
Microsoft Windows XP 2541 4
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 173 4
Microsoft Windows 10 1681 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2611 4
WhatsApp Messenger 1012 4
Microsoft Office 3587 4
Thorton Michael - Тортон Майкл 15 15
Хайрук Сергей 27 7
Касперская Наталья 282 6
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 170 5
Емельянников Михаил 40 5
Ульянов Владимир 160 5
Касперский Евгений 315 4
Врацкий Андрей 94 4
Гугля Антон 10 4
Зенкин Денис 262 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 4
Левин Константин 35 4
Арсентьев Андрей 63 4
Лукацкий Алексей 108 4
Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 13 4
Путин Владимир 2986 4
Головлев Павел 12 3
Вахонин Сергей 14 3
Дудко Дмитрий 11 3
Калинин Александр 149 3
Калинин Алексей 52 3
Климов Евгений 18 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 387 3
Юсупов Ренат 115 3
Калганов Игорь 51 3
Чаркин Евгений 276 2
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 32 2
Будин Алексей 22 2
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 299 2
Члек Сергей 20 2
Акимов Максим 182 2
Хомков Игорь 45 2
Бакланов Михаил 4 2
Hurd Mark - Херд Марк 95 2
Богданов Кирилл 112 2
Паршин Максим 314 2
Шабанов Илья 60 2
Абакумов Евгений 183 2
Рябова Галина 25 2
Захаров Павел 60 2
Россия - РФ - Российская федерация 135182 271
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51142 146
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41234 63
Европа 21456 45
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16216 43
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13146 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13962 31
Германия - Федеративная Республика 12434 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16477 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13839 24
Франция - Французская Республика 7708 23
Япония 13141 23
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 315 1
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