PrivacyTech Коммерческая тайна Commercial secret Confidential data режим конфиденциальности информации
|23.01.2018
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ФСБ и МВД подвели под статью программиста, читавшего почту коллег
раммисту, который нелегально получил доступ к охраняемой законом компьютерной информации и допустил разглашение коммерческой тайны. Его неправомерная деятельность была пресечена в результате ко
|16.11.2017
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Одна из трех утечек данных на Ближнем Востоке связана с государственной или коммерческой тайной
ометированных данных и пострадавшим отраслям в странах Ближнего Востока также отличается от общемировых тенденций. Каждый четвертый случай утечки в исследуемом регионе касался информации, связанной с коммерческой тайной (ноу-хау), в то время как в мире этот показатель не превысил 3%. На долю утечек государственной тайны пришлось 12,5% случаев, на общемировой выборке число подобных инциденто
|01.12.2011
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Club.CNews: Коммерческая тайна: кругом-МАРШ!
е 1 января 2008 г., когда вступили в силу Четвертая часть Гражданского кодекса и новая редакция ФЗ «О коммерческой тайне». Одним росчерком пера законодателей были введены три тождества: Информа
|02.03.2004
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Шифрование DVD больше не является коммерческой тайной
одер DVD, заявив, что код шифрования настолько широко распространился, что не может более считаться коммерческой тайной. Как постановил апелляционный суд в Сан-Хосе, «общедоступные программные
|15.06.2000
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Adobe обвинила новостной сайт AppleInsider в раскрытии коммерческой тайны
вно отреагировала на публикацию новостным сайтом AppleInsider обзора следующей версии графического редактора Adobe Photoshop. Adobe подала иск, обвиняющий держателя сайта Mac News Network в раскрытии коммерческой тайны. Компания полагает, что обзор улучшенной версии редактора уменьшил число покупателей текущей версии продукта, нанеся таким образом урон в десятки миллионов долларов. В случае
|06.05.2000
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В Госдепартаменте США пропал еще один ноутбук, на этот раз без секретной информации
В Госдепартаменте США продолжают пропадать ноутбуки. Появилось сообщение об исчезновении уже второго компьютера. Правда на нем не было записано никакой секретной информации как на первом, чья недавняя пропажа привела в замешательство всю службу безопасности Госдепартамента. Газета The Washington Post также опубликовала сообщение о пропаже трет
|13.03.2000
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Nortel подала иск против Optical Networks в нарушении патентного права и разглашении коммерческой тайны
Корпорация Nortel Networks Corp., лидер в области оптических сетей, подала иск против своего конкурента, компании Optical Networks Inc. Nortel обвиняет Optical Networks в разглашении коммерческой тайны и нарушении патентного права. Так, по словам Nortel, Optical Networks нарушила пять патентов на Dynamic Transport System (DTS) - технологию передачи данных по оптической сети
PrivacyTech и организации, системы, технологии, персоны:
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