PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации

ФСБ и МВД подвели под статью программиста, читавшего почту коллег раммисту, который нелегально получил доступ к охраняемой законом компьютерной информации и допустил разглашение коммерческой тайны. Его неправомерная деятельность была пресечена в результате ко

Одна из трех утечек данных на Ближнем Востоке связана с государственной или коммерческой тайной ометированных данных и пострадавшим отраслям в странах Ближнего Востока также отличается от общемировых тенденций. Каждый четвертый случай утечки в исследуемом регионе касался информации, связанной с коммерческой тайной (ноу-хау), в то время как в мире этот показатель не превысил 3%. На долю утечек государственной тайны пришлось 12,5% случаев, на общемировой выборке число подобных инциденто

Club.CNews: Коммерческая тайна: кругом-МАРШ! е 1 января 2008 г., когда вступили в силу Четвертая часть Гражданского кодекса и новая редакция ФЗ «О коммерческой тайне». Одним росчерком пера законодателей были введены три тождества: Информа

Шифрование DVD больше не является коммерческой тайной одер DVD, заявив, что код шифрования настолько широко распространился, что не может более считаться коммерческой тайной. Как постановил апелляционный суд в Сан-Хосе, «общедоступные программные

Adobe обвинила новостной сайт AppleInsider в раскрытии коммерческой тайны вно отреагировала на публикацию новостным сайтом AppleInsider обзора следующей версии графического редактора Adobe Photoshop. Adobe подала иск, обвиняющий держателя сайта Mac News Network в раскрытии коммерческой тайны. Компания полагает, что обзор улучшенной версии редактора уменьшил число покупателей текущей версии продукта, нанеся таким образом урон в десятки миллионов долларов. В случае

В Госдепартаменте США пропал еще один ноутбук, на этот раз без секретной информации В Госдепартаменте США продолжают пропадать ноутбуки. Появилось сообщение об исчезновении уже второго компьютера. Правда на нем не было записано никакой секретной информации как на первом, чья недавняя пропажа привела в замешательство всю службу безопасности Госдепартамента. Газета The Washington Post также опубликовала сообщение о пропаже трет