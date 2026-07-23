Индексная книга (каталог) CNews*
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AppleInsider
СОБЫТИЯ
Публикаций - 400, упоминаний - 400
AppleInsider и организации, системы, технологии, персоны:
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 19
|DigiTimes - Издание 1331 18
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 16
|NYT - The New York Times 1100 11
|MacWorld 134 10
|Bloomberg 1627 10
|MacRumors 148 10
|Engadget - Блог о технологиях 429 9
|Gizmodo 133 9
|Reddit 398 6
|9to5Mac 70 5
|AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 5
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 5
|CNET Networks - CNET News 1643 4
|Daring Fireball 12 4
|SlashGear 134 4
|Ars Technica 450 4
|Fortune 211 4
|GigaOM 71 3
|InformationWeek 241 3
|Commercial Times 110 3
|Korea Times 132 3
|Times 661 3
|iMore 22 3
|The Verge - Издание 619 3
|Business Insider - Бизнес инсайдер 264 3
|CNews - ZOOM.CNews 1866 3
|AP - Associated Press 2007 3
|Patently Apple 27 2
|Vc.ru - Виси.ру 42 2
|VK - Mail.ru Hi-tech 58 2
|China Daily 71 2
|Nowhereelse.fr 19 2
|USA Today 153 2
|РС Рro 91 2
|Boy Genius Report - BGR 50 2
|TechnologyAdvice - eWeek 230 2
|Economic Daily News 32 2
|iXBT.com 25 2
|Код Дурова 17 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.