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AppleInsider

СОБЫТИЯ


23.07.2026 В кредитных iPhone при просрочке платежа будут работать только звонки, часы и настройки 1
06.06.2025 Умные часы Apple Watch считают сожженные калории на глазок. Ошибка достигает 30% 1
25.04.2025 Apple по-тихому переносит сборку iPhone из Китая в Индию. Китайские власти запретили местному бизнесу им помогать 1
12.02.2025 CNews – самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме по итогам 2024 года 1
14.08.2024 CNews признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме в России. Аудитория растет 1
24.05.2024 Новейшая ОС макбуков «убивает» внешние накопители с файловой системой Microsoft. Apple игнорирует жалобы пользователей 1
20.05.2024 Apple заболела? К выпуску готовится супердешевый смартфон – он будет стоить как самый первый iPhone 17 лет назад 1
24.04.2024 Закончен 14-летний кошмар владельцев iPad. В него наконец-то встроят «фишку», которая есть даже в звонилках за 700 рублей 1
16.10.2023 Apple все сломала. ОС iPhone взялась стирать контакты, экраны выгорают 1
19.05.2023 За старый Photoshop — под суд. Adobe завалит исками всех, кто пользуется ранними версиями ее ПО 1
17.02.2023 В Apple начались тайные увольнения. Без работы остались тысячи человек 1
11.02.2022 Больше никакой надежды. Новые хозяева легендарного бренда BlackBerry полностью свернули разработку смартфонов 1
02.02.2022 Найден действующий способ заработать миллион долларов на доверчивости Apple 1
10.01.2022 Apple проморгала ключевого разработчика своих супербыстрых процессоров. Его переманила Intel 1
24.12.2021 В Apple забастовка. Сотрудники призывают бойкотировать iPhone и MacBook 1
28.10.2021 Как два «самоката» не поделили товарный знак и оказались под угрозой вылета из AppStore 1
18.03.2021 Apple в секретном режиме бесплатно чинит и меняет сломанные Mac и iPhone на новые. Видео 1
06.11.2020 Крошечный процессор Apple обогнал топовый чип Intel по производительности в одном тесте и проиграл в других 1
01.06.2020 Обновление ОС для iPhone обернулось кошмаром для пользователей 1
27.05.2020 Брат знаменитого наркобарона потребовал от Apple $2,6 миллиарда, потому что его «чуть не убил iPhone» 1
24.04.2020 iPhone и iPad можно «убить», отправив одно сообщение. Как от этого защититься 1
28.01.2020 В Китае остановлены заводы Apple и Samsung. Производство новых iPhone под угрозой 1
26.06.2019 iPad заживо сжег своего владельца 1
21.05.2019 Приложение «Погода» на iPhone перестало работать в России 1
15.05.2019 Adobe предупредила о крупных неприятностях всех, кто использует старые Photoshop и InDesign 1
19.02.2019 Российские цены на Samsung Galaxy S10 рассекречены за сутки до анонса 1
24.10.2018 СМИ: Samsung требует у Ксении Собчак $1,6 млн за то, что она пользуется iPhone 1
05.06.2017 Все новинки Apple рассекречены за несколько часов до премьеры 1
24.03.2017 Apple придумала гибрид MacBook с iPhone и iPad. Фото 1
10.01.2017 Apple в ближайшее время выпустит «убийцу» Google Glass 1
23.11.2016 Пользователи: В новых MacBook ломаются динамики из-за «кривых» драйверов 1
03.10.2016 Сбербанк проговорился о дате запуска Apple Pay в России 1
23.09.2016 Покупатели новых iPhone 7 массово жалуются на проблемы с динамиком 1
27.07.2016 Приметы кризиса: Продажи Apple в России удвоились 1
25.07.2016 В Сети появились шпионские фото нового iPad Pro 1
21.06.2016 Apple прекратила продажи дешевого Macbook Pro 1
12.05.2016 iPhone 7 получит «кардинально новый дизайн» 1
23.03.2016 Обновление iOS превращает iPad в «кирпичи» 1
29.02.2016 Обновление системы Apple сломало порты на компьютерах Mac 1

Публикаций - 400, упоминаний - 400

AppleInsider и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 372
Samsung Electronics 11064 48
Microsoft Corporation 25775 37
Google LLC 12688 31
Intel Corporation 12811 25
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 24
AT&T Inc 1725 23
X Corp - Twitter 2938 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 18
Nvidia Corp 4002 16
HTC Corporation 1512 15
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 15
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 14
LG Electronics 3735 12
Lenovo Motorola 3566 10
Adobe Systems 1597 10
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
Qualcomm Technologies 1974 9
Sony 6739 9
Meta Platforms - Facebook 4621 8
HP Inc. 5883 7
Sharp Corporation 1062 7
Best Buy 223 6
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 6
Dell EMC 5180 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Toshiba Corporation 2980 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 5
Vodafone Group 1412 5
Canalys 236 5
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 65 4
TI - Texas Instruments Incorporated 848 4
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 3
Wintek 18 3
Xiaomi - Сяоми 2231 3
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 22
KGI Securities 50 8
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 6
RBC Capital Markets 59 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Canaccord Genuity 12 3
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
eBay Inc 1640 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
SoftBank Group 284 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Honda Motor Company - HND 240 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
Hyndai 16 1
Ferrari NV 159 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Puma - Пума 50 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
Macquarie Group - Macquarie Bank - Macquarie Capital 20 1
Mobil - Мобил 52 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Alaska Airlines 14 1
BorgWarner 2 1
Goldman Sachs Investment Partners VC and Growth Equity - Goldman Sachs Capital Partners - Goldman Sachs Venture Capital - Goldman Sachs PCI - Goldman Sachs Private Capital Investing 15 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
Максимус 28 1
Barnes & Noble 171 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
Резонанс НПП 407 1
RELX - Accuity - Reed Elsevier - Reed Exhibitions 18 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Samocat Sharing - Самокат Шеринг Систем 2 1
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 16
Судебная власть - Judicial power 2500 8
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
CNIPA - China National Intellectual Property Administration - Китайское бюро патентов - Китайское национальное управление интеллектуальной собственности 8 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
Greenpeace - Гринпис 130 1
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Демократическая политическая партия США 122 1
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 90
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