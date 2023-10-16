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Apple все сломала. ОС iPhone взялась стирать контакты, экраны выгорают

Пользователи жалуются на стремительно выгорающие экраны на iPhone 15 Pro Max и на пропажу фотографий и контактов на всех устройствах с iOS 17. Apple не спешит комментировать происходящее.

Не самое удачное обновление

Владельцы устройств Apple за последние две недели столкнулись с целым спектром проблем, часть из которых программные, часть – аппаратные. Больше других не повезло тем, кто потратился на новые iPhone 15 Pro Max, которые в США стоят от $1199 (около 117 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 октября 2023 г.), а в России – от 195 тыс. руб.

Флагманские смартфоны Apple, анонсированные в сентябре 2023 г., «обрадовали» своих владельцев выгорающим дисплеем. На нем остаются следы значков приложений или другая информация, которые своего рода впечатывается в матрицу и не исчезают. Как пишет профильный ресурс Apple Insider, с каждым днем проблема у тех, кто с ней столкнулся, усугубляется.

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Фото: Yuheng Ouyang / Unsplash
Фиктивная статусность iPhone не коррелирует с его программно-аппаратными проблемами

Что касается программных неприятностей, то все новые iPhone 15, а также часть ранее вышедших смартфонов Apple, обновившихся до iOS 17, начали самовольно перезагружаться по ночам и «ломать» будильник. Также часть пользователей столкнулись с пропажей контактов из записной книжки и невозможностью их восстановить. У кого-то пропали пиктограммы фотографий в галерее.

Apple учится у Microsoft

Выпуск «сырых» обновлений операционной системы, которые или ломают ее полностью, или выводят из строя некоторые ее компоненты – это давняя «фишка» Microsoft. Она десятилетиями производит такие патчи для самых разных своих ОС, а затем в спешке делает патчи к патчам. Apple регулярно берет с нее пример.

Проблемы с контактами, будильником, перезагрузками и фотографиями в галерее начались у тех, кто обновился до iOS 17, притом проявляются они на разных сборках – на стабильных iOS 17.0.1, 17.0.2 и 17.0.3, а также в бета-версии iOS 17.1. Сама Apple хранит гробовое молчание, хотя ее собственный форум, а также сторонние ресурсы (Reddit и пр.) переполнены жалобами на перечисленные проблемы.

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Фото: Сообщество Apple
Резервные копии нужно делать регулярно, чтобы не дать Apple ни единого шанса потерять важную информацию

Некоторым повезло немного больше – у них есть доступ ко всем контактам в их записной книжке. Но в ряде случаев пропадают фотографии, закрепленные за контактами. Пока что единственный способ избежать перечисленных неприятностей – не обновляться до iOS 17 и всегда хранить резервные копии контактов, фотографий и другой ценной информации за пределами экосистемы Apple. Откатиться с iOS 17 до iOS 16 нельзя.

Стоит отметить, что сама Apple уберегла часть пользователей от нынешних и будущих проблем с iOS 17. Смартфоны, выпущенные до 2017 г. включительно, больше не будут получать обновления, то есть даже юбилейный iPhone X навсегда останется на iOS 16 или более старых прошивках.

Ускоренное старение

Ситуация с экранами в iPhone 15 Pro Max известна миру еще со времен древних ЭЛТ-мониторов, занимавших почти весь стол. С отказом от них и переходом всего мира на ЖК-мониторы проблема с постепенным выгоранием ушла, чтобы вернуться с появлением первых OLED-мониторов и телевизоров.

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Фото: Сообщество Apple
Экран смартфона за 200 тысяч рублей

Владельцы таких устройств жаловались, что со временем статические фрагменты изображения впечатываются в экран – чаще всего это касалось логотипов каналов, которые всегда зафиксированы в одном из углов кадра. Проблема была массовой, но производители побороли ее – по крайней мере, современные OLED-устройства, будь то ТВ, смартфоны или другая техника, крайне редко страдают этим недугом.

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Не так давно схожая неприятность стала проявляться на устройствах с недорогими IPS-матрицами – на экране принадлежавшего журналисту CNews смартфона Xiaomi Redmi Note 8T (вышел в России в августе 2019 г.) проявился эффект остаточного изображения. Но все перечисленное происходит спустя годы эксплуатации – Redmi Note 8T исправно проработал три года прежде, чем его экран испортился. Прочитанные в интернете советы, включая сброс к заводским настройкам, не помогли – проблема аппаратная.

В случае iPhone 15 Pro Max проблема проявилась менее чем через месяц с момента старта продаж. Как пишет Apple Insider, пользователи утверждают, что экран их нового смартфона «стареет» с ужасающей скоростью – его состояние ухудшается буквально ежедневно.

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Фото: Reddit
Едва ли такое можно «вылечить» путем обновления прошивки

Apple пока никак не комментирует происходящее. Но нельзя не отметить, что проблемы с экранами новых смартфонов Apple стали своего рода традицией – они возникают ежегодно в первые недели продаж устройств. Иногда их можно решить программно, а иногда Apple приходится тратить деньги на гарантийный ремонт. В России фирменная гарантия Apple закончилась для всех еще весной 2023 г. – теперь гарантийным ремонтом занимаются ритейлеры, продающие технику Apple, ввезенную по параллельному импорту.

Георгий Дорофеев

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