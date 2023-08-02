Новое обновление сломало выключатель компьютеров на Windows 11. Теперь они работают бесконечно

В Windows 11 поломалась функция отключения ПК после установки обновлений. Вместо этого компьютер просто перезагружается, и если речь о ноутбуке, то это приводит к разрядке его аккумулятора. Microsoft не реагирует на многочисленные жалобы пользователей и не решает проблему.

Бесконечный аптайм

Пользователи Windows 11 столкнулись с невозможностью отключения компьютера после установки обновлений. Нажатие кнопки «Обновить и выключить» (Update и Shut down) приводит лишь к перезагрузке компьютера, но никак не к отключению питания, пишет профильный портал Windows Latest.

Что примечательно, с аналогичной проблемой столкнулись и пользователи Windows 10. Это может означать, что столь сомнительное нововведение появилось в обеих системах с релизом одного из недавних обновлений безопасности, поскольку Windows 10 с весны 2023 г. не получает функциональные апдейты – приближается день окончания ее технической поддержки.

Новая проблема Windows 10 и 11 мешает многим пользователям, о чем свидетельствует внушительный объем сообщений и тем с ее обсуждением как на официальном форуме Microsoft, так и на сторонних ресурсах. Многие из них отмечают, что «новшество» проявляется с 50-процентной вероятностью – в частности, об этом пишет пользователь Reddit под псевдонимом Western-Guy. По его словам, вместо полноценного выключения компьютер перезагружается два или три раза, после чего остается во включенном состоянии, пока пользователь принудительно не выключит его.

Почему это так важно

Сама по себе проблема касается в первую очередь владельцев ноутбуков под управлением Windows 10 и Windows 11. Если нажать на них кнопку «Обновить и отключить», а после этого оставить их на несколько часов, то благодаря стараниям Microsoft по возвращении можно увидеть, что батарея ноутбука полностью разряжена, потому что ноутбук и все его компоненты, включая экран, продолжают работать и потреблять энергию. В случае когда нужно срочно воспользоваться ПК, а зарядного устройства поблизости нет, это может стать неприятным сюрпризом.

Оказаться в такой ситуации может каждый, поскольку в свежих системах Microsoft штатная возможность отключения автоматических обновлений недоступна, а сами обновления поступают, порою, несколько раз в неделю. Один из патчей, устанавливающихся в фоновом режиме, может сломать функцию «Обновить и отключить», после чего активируется режим длительного ожидания заплатки, устраняющей этот дефект. Как пишет Windows Latest, это могут быть апдейты с индексами KB5028166 для Windows 10 и KB5028185 для Windows 11.

И тут кроется очередная проблема. К моменту выхода материала, несмотря на обилие сообщений недовольных пользователей, Microsoft так и не выпустила эту самую заплатку, хотя о поломке кнопки «Обновить и отключить» пользователи трубят на протяжении последних нескольких дней. Более того, Microsoft пока даже не признает факт наличия проблемы – реакция компании на происходящее к моменту публикации материала отсутствовала.

Градус недовольства пользователей, тем временем, быстро повышается. «Зачем вообще предлагать опцию «Обновить и завершить работу», если вы все равно собираетесь перезагружаться? – приводит пример одного из отзывов портал GadgetTendency. – Я предполагал, что ПК несколько раз перезагрузится, а затем выключится. Вместо этого я возвращаюсь к экрану входа в систему. Это довольно неудобно, если я хочу убрать устройство, когда компьютер выключен, или даже если я только что закончил рабочий день и не хочу больше тратить заряд аккумулятора».

Что именно могло сломаться

На 2 августа 2023 г. истинная причина происходящего оставалась неизвестной, однако частично пролить свет на ситуацию помог один из бывших разработчиков Microsoft. В общении с представителями портала Windows Latest он попросил сохранить свою анонимность и рассказал, что корнем зла в данном случае может являться так называемая «функция быстрого запуска» (Fast Startup).

По словам экс-разработчика, эта функция применяется для ускоренного запуска компьютера после его полноценного выключения. Для этого ОС сохраняет часть системной информации в отдельный файл, что позволяет ей загружаться быстрее. Насколько она актуальна в эпоху высокоскоростных SSD-накопителей со скоростями чтения свыше 1 ГБ/с – вопрос открытый.

Экс-разработчик констатировал тот факт, что иногда эта функция работает некорректно и действительно может приводить к перезагрузке компьютера после установки обновления вместо его полного выключения.

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Также причина может скрываться в самом процессе обновления системы. Некорректная работа функции «Обновить и отключить» может быть вызвана сбоем в процессе интеграции в ОС очередного апдейта, после его система уходит в перезагрузку.

Впрочем, без официальных объяснений Microsoft все это выглядит как очередное «сырое» обновление для Windows 11. Системе не исполнилось еще и двух лет, но за столь короткий период она успела нахватать десятки апдейтов, ломавших ту или иную ее функцию.

Например, в марте 2023 г. силами Microsoft система начала замедлять работу SSD и регулярно показывать печально известный «синий экран смерти». В июне 2023 г. очередной патч запретил запуск браузера Chrome – он просто не запускался, не выдавая сообщений об ошибках.

В мае 2023 г. обновление для Windows 11 научило систему гораздо активнее расходовать заряд аккумулятора ноутбука. И это лишь три из множества подобных примеров, наиболее яркий из которых датирован июнем 2022 г. Как сообщал CNews, на тот момент пользователи массово стали жаловаться на сбои в установке различных апдейтов для Windows 11 – Microsoft выпустила устраняющий эту проблему патч, но и его установка тоже сопровождалась сбоями и сообщениями об ошибках.