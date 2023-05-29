Обновление Windows заметно сократило время автономной работы ПК

Microsoft выпустила обновление Windows 11. Кроме заявленных опций изменение приводит к увеличению энергопотребления и сокращению автономной работы ноутбуков от батарей, выяснили энтузиасты. Тестирование показало, что в среднем Windows 11 в обновленном режиме показала снижение времени автономной работы от батареи почти на 2%, что соответствовало 10-15 минутам.

Возвращение блудной стрелки

В предпоследнюю неделю мая 2023 г. Microsoft выпустила обновление Windows 11 под названием Moment 3 с некоторыми улучшениями пользовательского интерфейса и новыми функциями. Одним из наиболее заметных изменений является возможность включить отображение таймера с точностью до секунд для системных часов в панели задач. Однако в Microsoft предупреждают, что включение этой функции приведет к увеличению энергопотребления и сокращению автономной работы ноутбуков от батарей. Портал Neowin провел тестирование последнего апдейта, чтобы выяснить, соответствует ли это утверждение действительности, и узнать, насколько значительным будет влияние нововведения на автономную работу ноутбука.

Функция отображения секунд в системном трее (system tray, eng. область уведомлений) — одна из тех опций, которые Microsoft убрала из системы при обновлении с Windows 10 до 11. В ранней 11 версии эта функция вновь появилась, но вскоре после этого опцию убрали, сославшись на системные ошибки.

В версии обновления Moment 3 секундная стрелка вернулась на панель задач в новом виде. В Windows 10 для включения секунд требуется глубокое погружение в системный реестр и полный перезапуск, в связи с чем многие пользователи Windows 10 даже не подозревают о возможности заставить панель задач отображать секунды, плюс ко всему, очевидно, что не каждый обладатель операционки с охотой соберется погружаться во внутренние компоненты системы. В Windows 11 для решения этого вопроса достаточно одной галочки в приложении «Настройки».

Фото: Pixabay Тест апдейта Windows 11 показал потери во времени автономной работы ноутбуков от батареи

В Neowin также выяснили, что, несмотря на совершенно новую, полностью переписанную панель задач, Windows 11 использует тот же ключ реестра для отключения или включения секунд в часах в трее.

Полевые испытания

Инсайдеры из Neowin установили последнее обновление Windows 11 на свой 14-дюймовый HP Pavilion x360 с процессором Intel Core i3 11-го поколения и 16 ГБ ОЗУ, зарядили его на 100%, установили максимальную яркость, включили режим полета, отключили от зарядного устройства и оставили его в режиме ожидания с включенным секундомером. Как только батарея разрядилась, ее зарядили до 100%, перезапустили систему, включили секунды на системных часах и повторили тест заново. И так трижды. Закончив экспериментировать с Windows 11, они деинсталировали ОС, заменили ее на Windows 10 и провели такое же тестирование.

Результаты показали, что включение секунд на системных часах панели задач действительно увеличивает энергопотребление. В среднем Windows 11 в таком режиме показала снижение времени автономной работы от батареи почти на 2%, что соответствовало 10-15 минутам ресурса. Аналогичный тест Windows 10 показал практически те же результаты.

Из этого можно сделать вывод о том, что, несмотря на увеличение энергопотребления при включенной секундной стрелки на панели задач, потеря в автономности работы ноутбука от батареи будет незначительной и малозаметной, учитывая множество иных факторов, влияющих на этот параметр при повседневном использовании ОС с данным обновлением.

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Заместитель руководителя отдела экспертных сервисов в PT Expert Security Center, Positive Technologies Егор Подмоков рассказал CNews, что данная особенность не является уязвимостью и не может быть использована в хакерских атаках. «Но внимание сообщества к поведению систем является похвальным, также как и отслеживание информации об обновлениях. Так, например, каждое обновление устраняет определенный набор уязвимостей. Среди них встречаются и те, которые могут активно использоваться хакерами в атаках», — сказал эксперт.

Побег от прошлого

Ранее стало известно о других решениях, вызывающих вопросы в обновленной ОС Windows 11. Там появятся «гаджеты» из ОС Windows Vista 16-летней давности. Это виджеты для рабочего стола, позволяющие оперативно узнавать прогноз погоды, спортивные результаты, быть в курсе пробок на дорогах и новостей и пр. Виджеты в современном мире очень популярны. Они приблизительно с 2010 г. есть в Android, и даже Apple в 2020 г. интегрировала их в свою iOS.

Также из Windows 11 решили убрать платформу Microsoft Support Diagnostic Tool для удаленной диагностики системы специалистами Microsoft. Она существует с 2009 г., появившись в составе Windows 7. Microsoft избавится от нее в 2025 г. и заменит новой платформой Get Help, которая, судя по отзывам, совершенно не нравится пользователям.

В апреле 2023 г. Microsoft интегрировала в стартовое меню OC Windows 11 рекламу, но при этом сама же это отрицала. В новом «Пуске», который с самого начала не понравился пользователям, софтверный гигант начал рекламировать свои продукты, однако технически ему ничего не мешает продвигать и чужие разработки.