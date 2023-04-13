Microsoft встроила в Windows 11 навязчивую рекламу. Как ее отключить

В Windows 11 появилась реклама в меню «Пуск». Пока там продвигаются только сервисы Microsoft, но в дальнейшем корпорация может начать продавать показы сторонним компаниям. Сама она отрицает, что показывает рекламу, называя неприкрытый спам «уведомлениями». Отключить их можно – существует несколько действенных способов.

Спам от Microsoft

Корпорация Microsoft интегрировала в стартовое меню OC Windows 11 рекламу, но при этом сама же это отрицает. Как пишет профильный портал Windows Latest, в новом «Пуске», который с самого начала не понравился пользователям, софтверный гигант рекламирует только свои продукты, однако технически ему ничего не мешает продвигать и чужие разработки.

Реклама в «Пуске» появится у всех, кто не успел отказаться от апрельского обновления для Windows 11. Сделать это можно лишь путем отключения службы обновления Windows при помощи специализированного ПО, правки реестра или настройки групповых политик.

На момент выпуска материала те, кто откроет стартовое меню в недавно обновившейся Windows 11, увидит информацию об облачном сервисе OneDrive, из-за ограничений которого, как сообщал CNews, у многих пользователей Outlook (почтовый сервис Microsoft) перестают приходить и отправляться письма. С одной стороны, Microsoft не делает ничего незаконного – она просто рекламирует один свой программный продукт при помощи другого. Но нельзя забывать, что Windows 11 распространяется отнюдь не бесплатно, то есть Microsoft продает всем желающим, кроме россиян, многофункциональную рекламную площадку.

Реклама? Какая реклама?

Microsoft не признает, что эксплуатирует Windows 11 в качестве инструмента продвижения своих сервисов. Она, открещиваясь от очевидного, называет рекламу OneDrive в «Пуске» лишь «уведомлениями». В чем именно кардинальные различия между ее «уведомлениями» и откровенным спамом, корпорация не объясняет.

Затея с показом рекламы в «Пуске» потенциально очень выгодная, так как Windows – это самая популярная настольная ОС в мире. Ею пользуются сотни миллионов людей во всем мире – она установлена 69,43% всех существующих в мире ПК (данные StatCounter за март 2023 г.).

Из всего многообразия компьютеров на базе Windows под управлением Windows 11 работают 20,93%, и это второе место после Windows 10 и ее 73,45%. Таким образом, новую рекламу может увидеть гигантское число пользователей, и этого пока не происходит лишь потому, что спам Microsoft демонстрирует лишь некоторым из них, чтобы оценить реакцию общества на нововведение. По прогнозам Windows Latest, в скором будущем спам в «Пуске» увидят гораздо большее число людей.

Инструкция по спасению

По всей вероятности, Microsoft не хочет идти на очередной конфликт с пользователями и намеревается предоставить им возможность отключать рекламу в «Пуске». Сделать это можно будет через настройки стартового меню – для этого там появится отдельный переключатель.

Но, что важно, реклама в «Пуске» уже демонстрируется, а кнопку ее отключения Microsoft планирует добавить «когда-нибудь потом». Как пишет Windows Latest, столь полезный ползунок встроен в систему, но увидеть его пока нельзя ни в стабильной, ни в тестовой ее сборке. Он появится после неких манипуляций с системой, но эксперты портала не уточняют, каких именно – вероятно, потребуется ручная правка реестра.

Фото: Windows Latest Одна из самых полезных опций в Windows 11. Но доступна она лишь избранным

Вполне вероятно, что и рекламу, и кнопку ее отключения, Microsoft начнет массово распространять в апреле или в мае 2023 г. в составе одного из ближайших обновлений Windows 11.

Более надежный способ

Принудительно убрать рекламу из «Пуска», не дожидаясь, пока Microsoft смилостивится и даст всем заветную кнопку «Откл.», можно. Для этого потребуется воспользоваться сторонним программным обеспечением для тонкой кастомизации и стартового меню, и панели задач.

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В случае Windows 11 такой софт будет актуален в первую очередь тем, кому не нравится вид обновленного «Пуска» – в этой системе он радикально преобразился. Например, всемирно известная утилита StartAllBack позволяет вернуть «Пуск» в стиле Windows 10 или Windows 7, после чего Microsoft не сможет встроить в него рекламу.

Как Microsoft продает рекламу пользователям

Спам в Windows стал массовым с выпуском Windows 10 в июле 2015 г. – до этого Microsoft не решалась чуть ли не еженедельно испытывать терпение пользователей. На первую рекламу пользователи пожаловались в октябре 2015 г. – тогда в меню «Пуск» в сборке 10565, которую получили участники программы Windows 10 Insider Preview, начал отображаться блок со ссылкой на рекомендуемое приложение в Windows Store.

Фото: Microsoft Пользователи отразят любую попытку Microsoft начать демонстрировать им спам. Или софт специальный поставят, или обновления отключат

Как показала практика, это были еще цветочки – В 2017 г. реклама появилась в «Проводнике», и дальше Microsoft было уже не остановить. К марту 2020 г. корпорация впервые докатилась до полноэкранной рекламы, которая спустя три года эволюционировала и стала откровенно мешать пользователям закрывать ее. Какие еще рекламные возможности по мере выхода обновлений будут получать Windows 10 и Windows 11, остается лишь догадываться.