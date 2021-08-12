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В Windows 11 против воли Microsoft появилось привычное «правильное» меню «Пуск»

Для ОС Windows 11 появилась программа Start11, возвращающая меню «Пуск» в его исконное положение – в левый нижний угол экрана. Microsoft, не спросив пользователей, разместила его по центру и убрала из системы штатную возможность смены места его дислокации. Также Start11 позволяет кастомизировать «Пуск», дополнив его полезными пунктами меню и упростив с его помощью доступ ко многим компонентам системы.

Тюнинг для «Пуска»

Найден способ вернуть в Windows 11 классическое меню «Пуск» и разместить его не по центру, а, согласно давней традиции, в левом нижнем углу. Как пишет портал The Verge, для этого нужна программа Start11.

Разработкой Start11 заняты программисты компании Startdock. У них есть многолетний опыт по борьбе с дизайнерами Microsoft. Их противостояние началось еще во времена Windows 8, у которой вместо «Пуска» были «плитки», не понравившиеся подавляющему большинству пользователей во всем мире.

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Далеко не все в восторге от того, что Microsoft сотворила с «Пуском»

Программа для Windows 8 называлась Start8, и единственной ее задачей было возвращение привычного сотням миллионов «Пуска». После релиза в июле 2015 г. появилась и Start10, убирающая из «Пуска» мешающие многим плитки. Start11 – это своего рода обновление для Start10, и обновиться до нее могут пользователи как Start10, так и Start8.

На что способна программа

Start11 на момент публикации материала находилась на этапе бета-тестирования, и количество функций в ней было ограничено. Запуск программы позволяет вернуть меню «Пуск» в дизайне Windows 7, то есть убрать все то, что многие пользователи считают лишним.

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Так будет выглядеть "Пуск" после пары минут, проведенных в настройках Start11

В первую очередь Start11 переносит кнопку «Пуск» влево, поскольку, как известно, в Windows 11 она размещена прямо по центру панели задач. Открываемое по ее нажатию меню по умолчанию закрывает собой активное окно, мешая работе с ним. После запуска Start11 эта проблема уходит, поскольку когда меню слева, оно значительно меньше мешает обзору того, что выведено на дисплей.

Start11 может работать и под Windows 10, избавляя пользователей от «плиток». К слову, в Windows 11 Microsoft и сама давно планировала избавиться от них.

Благодаря программе Stardock в «Пуске» появляются дополнительные пункты, недоступные в классическом меню. Они нужны для быстрого доступа, например, к папке с документами, «Панели управления» и т. д.

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Наглядное сравнение штатного вида "Пуска" (слева) и его улучшенной при помощи Start11 версии

Start11 позволяет выбирать цветовую схему «Пуска» и панели задач и даже использовать вместо обычной заливки различные текстуры. Помимо этого, есть выбор между стилями меню – классическим (как в Windows 7) и современным (как в Windows 10, но без плиток).

Также в Start11 есть привычная многим строка поиска. В ближайших обновлениях разработчики планируют улучшить эту функцию – поиск нужного файла будет занимать меньше времени. Обещаны и новые стили оформления.

Единственный недостаток

В целом, Start11 возвращает пользователям то, что Microsoft отняла у них, не спросив их мнение. Появление подобных программ указывает на то, что миллионы людей попросту не собираются привыкать к нововведениям, навязываемым им.

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К тому же, в ранних версиях Windows 11 присутствовала возможность перемещения «Пуска» в левый нижний угол. Microsoft избавилась от нее в более свежих сборках.

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Меню настроек Start11

Таким образом, разработчики Stardock выиграли еще один раунд борьбы с новым поколением дизайнеров Microsoft, постоянно пытающихся перерисовать «Пуск». Единственный недостаток данной программы, актуальный в первую очередь для россиян, – это необходимость покупки лицензии на нее. Удобство пользования Windows 11 разработчики оценили в $5 (367 руб. по курсу ЦБ на 12 августа 2021 г.).

Новая система Microsoft

На момент публикации материала Windows 11 была самой свежей операционной системой корпорации Microsoft. В середине июня 2021 г. она «случайно» допустила утечку ее ранней версии в Сеть, а 24 июня 2021 г. провела ее официальную презентацию.

К середине августа 2021 г. Windows 11 доросла пока только до публичной бета-версии, сроки релиза первой стабильной сборки не установлены. Обновиться до нее могут пользователи Windows 10 и Windows 7, но в последнем случае это приведет к полной потере файлов без возможности их восстановления.

Меню «Пуск», вынесенное в центр экрана – одно из немногих ключевых отличий Windows 11 от Windows 10. Система получила ряд изменений, включая черный «экран смерти» вместо классического синего и встроенный корпоративный меcсенджер Teams, бесплатный доступ к которому с мая 2021 г. открыт и обычным пользователям.

Еще одной характерной особенностью Windows 11 стали резко возросшие по сравнению с Windows 10 системные требования. Ей нужно как минимум 4 ГБ оперативной памяти, а процессор должен быть никак не хуже Intel Core восьмого поколения или AMD Ryzen серии 2000. Впрочем, еще в июле 2021 г. CNews писал о способах обхода этих неоправданно завышенных ограничений.

Эльяс Касми

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