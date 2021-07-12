Найден способ запускать Windows 11 даже на древних ПК

Хакеры нашли способ обхода завышенных требований Windows 11 к «железу». Новую ОС можно отучить требовать наличия 4 ГБ RAM и модуля TPM 2.0. При этом средства обхода этих требований встроены в систему самой Microsoft.

Windows 11 умерила аппетит

Обнаружен способ установки новой ОС Windows 11 на любой компьютер, в том числе и несоответствующий системным требованиям. По данным портала TechAdvisor, для этого используются встроенные в саму систему компоненты, так что этот метод можно считать легальным и предусмотренным самой Microsoft.

Для установки Windows 11 на любой ПК потребуется лишь редактор реестра (RegEdit) и начальный уровень опыта в работе с ним. Новая система Microsoft известна своими чрезмерно высокими системными требованиями. Из-за них переход на новую ОС может обойтись многим пользователям в крупную сумму денег, которую они будут вынуждены потратить на апгрейд компьютера или покупку нового.

Установить Windows 11 без хитростей не получится

Завышенные требования Windows 11, анонс которой состоялся в конце июня 2021 г., отключаются за пару минут, однако авторы этого способы не гарантируют, что найденная ими лазейка останется в стабильной сборке системы. На момент публикации материала она была доступна лишь в бета-версии, а точная дата выпуска стабильного дистрибутива назначена не была.

Инструкция по применению

Для развертывания Windows 11 на любом ПК нужно запустить программу установки (из папки или путем создания загрузочного носителя и загрузки с него). Далее нужно выбрать нужную версию ОС из предложенного списка, после чего инсталлятор выдаст предупреждение о несовместимости «железа» компьютера с требованиями системы.

После правок реестра это сообщение перестанет появляться

Сразу после этого нужно вызвать командную строку комбинацией клавиш «Shift+F10» и в нем ввести команду «regedit» без кавычек. Запустится редактор реестра, в котором нужно перейти по пути «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup» и создать в нем новый раздел «LabConfig» (с учетом регистра).

В этом разделе нужно создать три 32-битных параметра DWORD и присвоить каждому из них значение «1». Параметры должны называться «BypassTPMCheck», «BypassRAMCheck» и «BypassSecureBootCheck».

Реестр Windows 11 после внесенных изменений

После этого нужно выйти из редактора реестра и закрыть командную строку, а в окне с предупреждением о несовместимости, которое останется на экране, нажать кнопку назад (слева вверху). Затем надо будет начать процедуру установки заново, и никаких уведомлений о несовместимости больше не появится.

Как это работает

Три DWORD-параметра, созданные в реестре Windows, отключают проверку системой наличия достаточного объема оперативной памяти (BypassRAMCheck), наличия модуля безопасности TPM 2.0 (BypassTPMCheck) и Secure Boot (BypassSecureBootCheck). Для новой ОС Microsoft важно, в частности, чтобы в компьютере было хотя бы 4 ГБ RAM, хотя той же Windows 10 нужен лишь 1 ГБ.

Модуль TPM, как и SecureBoot, тоже есть не в каждом из используемых в 2021 г. компьютерах и ноутбуках. Отключение проверки их наличия даст возможность не апгрейдить свой компьютер и при этом работать на самой современной ОС Microsoft.

Подводные камни

Пока неизвестно, как Windows 11 будет работать на «железе», не отвечающем ее требованиям. По данным портала DigitIn, может пострадать ее стабильность.

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Не исключено, что отключение проверки на наличие SecureBoot и TPM может в итоге привести к неработоспособности части функций системы, но на работе браузеров и основных программ, используемых большинством потребителей, это, с высокой степенью вероятности, никак не скажется.

Следует отметить, что Microsoft до сих пор не объяснила, зачем ее новой системе нужно как минимум 4 ГБ оперативной памяти. Также Windows 11 нуждается и в современном процессоре – как минимум Intel Core восьмого поколения или AMD Ryzen 2000.

Отказ от Windows 11

Переход с Windows 10 на Windows 11 для большинства пользователей будет возможен в виде простого обновления системы в автоматическом режиме. Будут сохранены все пользовательские файлы и настройки, и при желании можно будет вернуться на Windows 10 в течение 10 дней после обновления.

С Windows 7 ситуация гораздо сложнее. Здесь обновление до Windows 11 гарантированно приведет к потере всех настроек и документов, поэтому нелишним будет сделать резервную копию.

Отказаться от апдейта до Windows 11 можно. К примеру, в Windows 7 можно штатными средствами отключить скачивание обновлений. Microsoft прекратила поддержку этой системы еще в январе 2020 г., так что данная функция перестала быть полезной.

В Windows 10 Microsoft запрещает отключать автоматическое обновление, но сделать это можно путем внесения правок в реестр или при помощи стороннего ПО. Поддержка этой системы будет осуществляться до октября 2025 г., что позволяет многим пользователям отложить переход на новую ОС и потенциальные траты на новое «железо» более чем на четыре года.

Еще одной причиной отказаться от Windows 11 может отказаться нововведение Microsoft, касающееся меню «Пуск». В новой системе его кнопка расположена по центру панели задач, да и само меню открывается по центру, перекрывая собой другие окна. В ранних сборках системы была возможность вернуть «Пуску» его стандартное расположение (в левом нижнем углу экрана).

Обновленное меню "Пуск" вполне может стать основанием для отказа от перехода на Windows 11

По данным портала Windows Latest, в новых билдах эта функция отключена. С другой стороны, дополнительное ПО, как и в случае с отключением обновлений, в теории, может помочь и в этом случае. Например, для этого можно использовать программы Classic Shell и StartIsBack.