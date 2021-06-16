Невероятная утечка. Новую Windows 11 «слили» в Сеть до анонса. Как ее установить

Microsoft допустила утечку образа новой Windows 11. Его можно скачать с файлообменников и установить на свой ПК, но это ранняя версия, и некоторые функции могут не работать. Microsoft отреагировала на утечку, заявив, что это только начало. Премьера ОС назначена на 24 июня 2021 г.

Новая Windows

В интернете появились скриншоты и образ новой операционной системы Microsoft, которая может называться Windows 11. По данным The Verge, они были опубликованы на китайском сайте Baidu. На их изображены пользовательский интерфейс и обновленное меню «Пуск», и отличия от Windows 10 вполне очевидные. Специалисты The Verge установили этот образ и подтвердили подлинность изображений.

Новая ОС по своему дизайну напоминает Windows 10X, релиз которой был отменен. Microsoft и сама признает, что готовит новую операционку: на ее сайте и YouTube-канале есть несколько намеков именно на Windows 11, а сама премьера предварительно назначена на 24 июня 2021 г. На скриншотах указано, что они сделаны в Windows 11 Pro.

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Основное отличие интерфейса новой Windows – это расположение кнопки «Пуск». Теперь она находится по центру панели задач (таскбара). Само меню тоже открывается посередине экрана, закрывая основное окно почти полностью. По данным The Verge, это можно исправить, изменив в настройках системы расположение меню и поместив его в левый нижний угол экрана, где оно было всегда.

Новое расположение "Пуска" придется по нраву далеко не всем

В «Пуске» больше нет «живых плиток», которые так не нравились многим пользователям. Стоит отметить, что их можно убрать и в Windows 10 при помощи специализированного ПО. К слову, Microsoft давно планировала избавиться от них.

Новый "Пуск" на своем законном месте

В остальном возможности «Пуска» почти не изменились. Добавили возможность быстро включать и перезапускать подключенные к ПК устройства.

"Проводник" тоже претерпел изменения

Все окна в новой ОС получили скругленные углы. Также поменялись многочисленные иконки, все приведено к единому стилю.

Прозрачность стартового меню теперь можно настраивать

В Windows 11 вернутся и виджеты, тоже не снискавшие популярности у пользователей Windows 7 и Vista. На это указывает соответствующая иконка на панели задач. По своим возможностям они повторяют «живые плитки» из «Пуска» Windows 10 – они позволяют узнавать погоду, читать новости и т. д.

Утекла вся система

Вслед за скриншотами в Сети оказался и полноценный образ самой операционной системы. Его можно скачать и установить на свой ПК, что и проделал сотрудник The Verge Том Уоррен (Tom Warren). Он отметил, что это ранняя версия для разработчиков.

Windows 11 в работе

Уоррен подтвердил, что система работоспособна, хотя и отметил, что пока не все компоненты функционируют так, как должны. В частности, он указывал на различные проблемы с упомянутыми виджетами.

Дистрибутив Windows 11 находится в относительно свободном доступе в интернете и носит название «10.0.21996.1.co_release.210529-1541». После скачивания его можно установить двумя традиционными способами, один из которых гарантированно принесет результат.

Образ Windows 11 выложен на бесплатных файлообменниках

Первый способ – установка из-под Windows 10. Нужно запустить программу установки из образа и нажать «Обновить», после чего выполнить несколько инструкций на экране.

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Данный способ может привести к поломке Windows 10 и неработоспособности новой ОС. Второй вариант – записать образ Windows 11 на загрузочную флешку и установить систему с нее. В этом случае процесс установки завершится удачно.

Том Уоррен заметил, что в Windows 11 Microsoft решила в некотором смысле вернуться к истокам. Она добавила в новую ОС компонент, присутствовавший в Windows на протяжении многих лет, но удаленный из Windows 10.

В Windows 11 будет новая анимация загрузки системы. Вместе с ней появится и «приветствие» - короткое звуковое сопровождение успешной загрузки системы.

Загрузка Windows 11

По данным сообщества разработчиков XDA Developers, пользователи Windows 7 и Windows 8.1 смогут перейти на Windows 11 бесплатно. Они обнаружили в Windows 11 ключи конфигурации для поддержки этих ОС.

Реакция Microsoft

По данным сайта ITHome, за утечкой стоит один из китайских разработчиков ОС. Microsoft незамедлительно отреагировала на утечку ее новой операционной системы. Пока неизвестно, была ли она запланирована, или же тех, кто слил образ в Сеть, ждут санкции.

Утечка не осталась без внимания Microsoft

Компания написала в своем Twitter, что это только начало, намекая, что все самое интересное еще впереди. В сообщении также сказано, что самое любопытное она припасла на 24 июня 2021 г. – на этот день она назначила премьеру новой ОС.

Когда Microsoft избавится от Windows 10

За несколько часов до утечки Windows 11 Microsoft опубликовала на своем сайте дату прекращения поддержки ряда модификаций Windows 10. Home, Pro и Pro Education перестанут получать обновления в октябре 2025 г.

Как сообщал CNews, это первый раз, когда Microsoft сообщила дату «смерти» Windows 10. В итоге система проживет немногим более 10 лет – ее распространение началось в конце июня 2015 г.

Для операционки Microsoft это почти рекорд. Дольше Windows 10 поддержку получала только Windows XP (с ноября 2001 г. по апрель 2014 г.), а не менее популярная Windows 7 обновлялась с октября 2009 г. по январь 2020 г.