Microsoft опять поломала Windows 11. Обязательное обновление замедляет SSD и отправляет ПК в «синий экран смерти»

У Windows 11 снова проблемы

Мартовское обновление операционной системы Windows 11 22H2 корпорации Microsoft способно привести к возникновению ряда проблем, пишет Windows Latest. Апдейт имеет статус обязательного, поэтому ОС установит его автоматически в соответствии с настройками «Центра обновления Windows».

Согласно отзывам пользователей системы в «Центре отзывов» (Feedback Hub) Microsoft и на популярной дискуссионной площадке Reddit, установка патча KB5023706, выпущенного 14 марта 2023 г., может негативно сказываться на производительности ПК, а в редких случаях вызывает «синий экран смерти» (BSoD).

Кроме того, сторонние пользовательские модификации, изменяющие внешний вид интерфейса Windows, такие как Start11 StartAllBack и ExplorerPatcher могут просто перестать корректно работать.

Наконец, в отдельных ситуациях наблюдаются сложности с непосредственно инсталляцией обновления – пользователи могут сталкиваются с ошибками, которые сопровождаются малоинформативным описанием.

Замедление SSD

Так, пользователь Reddit под псевдонимом mesp21 пожаловался на резкое снижение скоростей чтения и записи на твердотельный накопитель (NVMe SSD), установленный в принадлежащем ему ноутбуке Lenovo Legion 5 2021. По его словам, максимальная скорость последовательного чтения устройства после установки накопительного обновления KB5023706 снизилась c 7000 МБ/с до 3000 МБ/с и периодически достигает уровня 1000 МБ/с. При этом удаление апдейта якобы устраняет описанную им проблему.

В комментариях к сообщению mesp21 несколько пользователей утверждают, что столкнулись с аналогичной проблемой, и откат обновления действительно помогает.

Столкнувшиеся с проблемой отмечают, что падение скорости обмена данных с SSD заметно на глаз: приложения, особенно такие «тяжеловесные» как видеоигры, стартует медленнее, чем раньше, скорость загрузки ОС также снижена. В то же время спад производительности фиксируется и при помощи специализированных инструментов тестирования накопителей вроде CrystalDiskMark.

Как отмечает Windows Latest, в настоящее время нет оснований считать, что проблема производительности SSD в связи с установкой мартовского обновления получила широкое распространение.

BSoD встречается еще реже

Что касается «синего экрана смерти», то Windows Latest обращает внимание на случай португалоязычного пользователя, описанный в «Центре отзывов». Пользователь, подписавшийся как Lucas S, утверждает, что система на его компьютере дважды «уходила» в BSoD после установки KB5023706.

Везунчики просто не могут установить патч

Наименее серьезной из трудностей, с которыми сталкиваются пользователи Windows 11, поспешившие взяться за установку апдейта в первые дни после его выхода, является невозможность доведения процедуры обновления до конца. Установка может внезапно прерваться в любой момент, при этом на экран будет выведена информация об ошибке – ее код, который без дополнительного разбирательства не дает представления, о том, что же на самом деле случилось и как можно повлиять на сложившуюся ситуацию.

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По информации Windows Latest, «Центр обновления» при невозможности установки апдейта выдает ошибки со следующими кодами: 0x80070103, 0x8000ffff, 0x80073701, 0x8007007e, 0x800f081f. Первая из них, к примеру, свидетельствует о возникновении в процессе установки конфликта версий драйвера устройства.

Что в обновлении

Накопительное обновление KB5023706 предназначено для Windows 11 версии 22H2.

Помимо исправлений ошибок безопасности, апдейт приносит несколько новшеств, касающихся функциональности ОС. К ним, в частности, относятся панель задач, оптимизированная для работы на планшетных компьютерах, улучшенный «Диспетчер задач», который теперь позволяет найти процесс по его идентификатору (PID) – для этого разработчики из Microsoft добавили соответствующее текстовое поле ввода в заголовок окна «Диспетчера».

Остается только ждать

Microsoft пока не отреагировала на сообщениях о наличии изъянов в наисвежайшем обновлении Windows 11.

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«Гиганту из Редмонда» не в первой выпускать обновление Windows, которое способно доставить дискомфорт хотя бы части пользовательской базы. Аудитория Windows огромна, а используемые ею конфигурации ПК невероятно разнообразны, поэтому оперативная подготовка патча, который сразу и без проблем заработает везде представляется нетривиальной задачей.

Нередко в компании заведомо знают, что выпущенный апдейт способен вызвать проблемы, о чем заранее предупреждают на официальном портале. К примеру, в конце января 2023 г. там появилась заметка о том, что процедура отката на предыдущую точку восстановления Windows 11 способна приводить к непредвиденным последствиям. Некоторые программы, в том числе Microsoft Office и стандартные приложения Windows, могут начать зависать, вылетать или просто отказаться запускаться. Решать проблему в Microsoft рекомендуют, в частности, переустановкой ПО.