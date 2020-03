В Windows 10 появилась полноэкранная реклама. Ее пока можно отключить

Windows 10 стала выводить рекламные объявления на весь экран, поверх других приложений. В них Microsoft призывает пользоваться различными ее продуктами. Эту рекламу пока можно отключить, однако у Microsoft есть опыт внедрения в свою ОС баннеров, избавиться от которых невозможно.

Новая реклама в Windows

Microsoft интегрировала в Windows 10 полноэкранную рекламу. Она появляется поверх всех остальных запущенных программ и открытых папок и становится частью системы автоматически, без разрешения пользователя.

По информации ресурса Windows Latest, система получает новую «функцию» вместе с одними из последних обновлений плановых обновлений, выпущенных в феврале и марте 2020 г. Как известно, в Windows 10 нельзя отключить автоматическое обновление через настройки – только при помощи сторонних программ.

На момент публикации материала не было установлено, каков алгоритм появления полноэкранного баннера и какие именно действия пользователя вызывают его появление.

Что рекламирует Microsoft

Полноэкранный баннер под названием Get ever more out of Windows («Получите больше от Windows) пока рекламирует лишь другие программные продукты Microsoft, однако не исключена вероятность появления в них рекламы разработок сторонних компаний. В частности, он предлагает пользователям активировать дополнительные функции ОС.

Для продвижения своих продуктов Microsoft готова дажее на показ полноэкранных баннеров

К их числу относится и Windows Hello – система предотвращения несанкционированного доступа к компьютеру. Помимо нее, Microsoft рекламирует облачное хранилище OneDrive, онлайновый сервис Office 365, а также различные функции самой ОС, в том числе и способы синхронизации Windows со смартфонов и другими устройствами.

Впервые полноэкранные баннеры появились в Windows 10 версии 1903, вышедшей весной 2019 г. На тот момент они демонстрировались пользователям лишь единожды – при первом запуске нового устройства под управлением данной ОС. Также реклама появлялась после переустановки системы, но тоже всего лишь раз.

Как отключить рекламу

В настоящее время Microsoft позволяет отключить показ полноэкранных «уведомлений» стандартными средствами Windows. Для этого нужно сперва открыть меню настроек («Параметры») и затем перейти в пункт «Уведомления и действия».

В появившемся списке необходимо найти параметр «Предложить способ завершения настройки устройства для максимально эффективного использования возможностей Windows» (Suggest ways I can finish setting up my device to get the most out of Windows) и отключить его. Перезагрузка после данного действия не потребуется.

В меню настроек необходимо отключить предпоследний пункт в перечне

Данный способ на момент публикации материала гарантировал полное отключение всплывающих полноэкранных баннеров Microsoft. Тем не менее, сохраняется вероятность того, что в следующих обновлениях Windows отказаться от подобного спама, используя штатные средства операционной системы, будет нельзя.

Спам от Microsoft

Первые попытки превратить Windows 10, распространяемую, как известно, на платной основе, в рекламную площадку Microsoft предприняла практически сразу после ее релиза. Дебют стабильной версии ОС состоялся 29 июля 2015 г., а уже в октябре 2015 г. Microsoft интегрировала рекламу в один из компонентов ее оболочки.

Пользователи покупают Windows 10 и за свои же деньги получают показ рекламы

Как сообщал CNews, реклама появилась в меню «Пуск» в сборке 10565, которую получили участники программы Windows 10 Insider Preview. В частности, в нем отображался блок со ссылкой на рекомендуемое приложение в Windows Store. Пользователь мог скрыть рекомендацию конкретного приложения либо отключить весь блок. Это можно было сделать, кликнув по нему правой кнопкой мыши или в персонализации в системных настройках.

В марте 2017 г. Microsoft вставила рекламу прямо в файловый менеджер Windows 10 – в «Проводник». Во время просмотра своих папок пользователи стали видеть предложение оформить подписку Office 365 Personal, по условиям которой он мог использовать 1 ТБ памяти в принадлежащем Microsoft облачном сервисе OneDrive за $7 в месяц. В стоимость также входило использование программ Word, Excel и PowerPoint для ПК.

Показ этой рекламы Microsoft позволяла отключить, но для этого пользователю необходимо было совершить ряд не совсем очевидных действий.

В декабре 2019 г. в Windows 10 впервые появилась неотключаемая реклама – Microsoft встроила ее в приложение Mail and Calendar («Почта и календарь») Пользователи стали видеть рекламу мобильного почтового приложения Microsoft. Убрать это предложение нельзя никак – даже если кликнуть по нему и установить мобильное ПО, оно по-прежнему будет отображаться.

В феврале 2020 г. реклама стала частью меню «Пуск» в составе стабильных версий Windows 10. Microsoft отслеживала наличие в системе установленных сторонних браузеров и предлагала перейти на обновленный Edge, который в апреле 2019 г. сменил проприетарный движок EdgeHTML на Chromium.

Microsoft предлагает отказаться от сторонних браузеров в пользу Edge

К примеру, пользователи браузера Firefox видели сообщение «Все еще пользуетесь Firefox? Microsoft Edge уже здесь» (Still using Firefox? Microsoft Edge is here). В отличие от рекламы в приложении «Почта и календарь», этот спам можно отключить в настройках «Пуска».