Microsoft вырежет из Windows 11 суперполезный классический инструмент

Из Windows 11 исчезнет платформа Microsoft Support Diagnostic Tool для удаленной диагностики системы специалистами Microsoft. Она существует с 2009 г., появившись в составе Windows 7. Microsoft избавится от нее в 2025 г. и заменит новой платформой Get Help, которая, судя по отзывам, совершенно не нравится пользователям.

Сбежать от прошлого

Операционная система Windows 11 в очень скором будущем лишится компонента Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT). Это классическая диагностическая утилита, появившаяся в 2009 г. с релизом Windows 7. В дальнейшем она исправно попадала в состав всех последующих версий ОС – в Windows 8 и 8.1, Windows 10 и, наконец, в Windows 11.

Утилита MSDT аккумулирует информацию о имеющихся и вероятных проблемах в работе Windows и отправляет ее специалистам техподдержки Microsoft. Процесс начинается после получения специального ключа от специалиста и ввода его в окне программы. Получив нужные данные, эксперты получают возможность найти суть проблемы в работе пользовательского ПК и помочь в ее устранении.

Фото: Microsoft MSDT - полезный инструмент, когда починить Windows своими силами не представляется возможным

О скорой смерти MSDT Microsoft сообщила на своем сайте. Утилите осталось существовать около двух лет – ее полное отключение запланировано на 2025 г.

Замена найдена

Точную дату отключения MSDT Microsoft не называет. Известно лишь, что в 2025 г. она перестанет работать и в Windows 10, но связано это будет, с отключением серверов всей платформы. Плюс в октябре 2025 г. Windows 10 лишится техподдержки и перестанет получать обновления. В итоге она пополнит список заброшенных операционок Microsoft, где ее будут ждать некогда сверхпопулярные Windows XP и Windows 7.

Фото: Microsoft По своим возможностям платформа Get Help почти не отличается от предшественницы

Оставлять пользователей без возможности диагностики системы при помощи удаленного специалиста техподдержки Microsoft не планирует. С этой целью она заменит MSDT на новую платформу под названием Get Help. В российской локализации она носит название «Техническая поддержка». В Microsoft Store приложение имеет оценку 2,5 из 5 на основе почти 150 отзывов. Пользователи явно не очень довольны им.

Поэтапное «умерщвление»

План по отказу от MSDT состоит из трех этапов, на каждый из которых Microsoft выделила несколько месяцев. Первый начнется в 2023 г. и будет заключаться в перенаправлении пользователей, запустивших MSDT, в окно приложения Get Help. Оно поставляется в комплекте с актуальными версиями Windows 11 и при необходимости путем несложных манипуляций может быть удалено из системы, чтобы не занимало место на диске. Для восстановления его можно заново скачать из магазина Microsoft Store.

Пользователи новшество не оценили

В 2023 г. не все пользователи будут перенаправляться в Get Help при запуске MSDT. В 2024 г. Microsoft исправит это и заодно полностью вычистит Windows от кода MSDT. Классическая утилита окончательно исчезнет из новых версий ОС Microsoft.

На 2025 г. Microsoft навсегда отключит серверы платформы MSDT и прекратит ее поддержку. За счет этого пользователи, не пожелавшие перейти на Get Help или работающие в старых версиях Windows, больше не смогут воспользоваться классической платформой. Они встанут перед выбором – либо перейти на новое приложение, либо остаться без удаленной технической поддержки.

С заботой о безопасности

Почему Microsoft так срочно потребовалось отключать пусть и сравнительно старый, но еще не утративший свою актуальность инструмент, корпорация не сообщает. Нельзя исключать, что это просто очередная попытка навсегда оставить предыдущие версии Windows в прошлом.

Отечественная платформа уменьшает сроки разработки программных документов ПО

Например, Microsoft постоянно пытается избавиться от объективно удобной «Панели управления», которая входит в состав Windows даже не годами – десятилетиями, с 1985 г. Она хотела удалить ее еще в Windows 10, но в итоге «Панель управления» все же перекочевала в Windows 11, пусть и значительно разукомплектованная. Альтернативой для нее служит штатная утилита «Параметры», которую Microsoft продвигает с момента выхода Windows 8 в 2012 г. Следует признать, что в Windows 11 меню «Параметры» сильно изменилось по сравнению с Windows 10, притом в лучшую сторону.

Но стремление Microsoft поскорее избавить свою ОС от MSDT может иметь и другое объяснение. Эта утилита на поверку оказалась «дырявой» – в апреле 2022 г. в ней нашлась критическая уязвимость нулевого дня CVE-2022-30190, которая позволяла хакерам удаленно выполнять на ПК пользователя нужный им код, удалять информацию, получать доступ к персональным данным и т. д.

CVE-2022-30190 была очень популярна среди хакеров. В 2022 г. они активно использовали ее, чаще всего против пользователей из России и Индии.

Патч, устраняющий брешь CVE-2022-30190 в MSDT, Microsoft выпустила достаточно оперативно, но нельзя исключать, что в утилите могут быть и другие уязвимости. Вполне вероятно, что принуждение пользователей к отказу от MSDT в пользу более нового приложения – это забота об их безопасности. И попутно нежелание постоянно править старый код.