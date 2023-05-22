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Microsoft превратит Windows 11 в новую Vista. Возрождается легендарная функция 16-летней давности

В Windows 11 появятся «гаджеты» из ОС Windows Vista 16-летней давности. Это виджеты для рабочего стола, позволяющие оперативно узнавать прогноз погоды, спортивные результаты, быть в курсе пробок на дорогах и новостей и пр. Виджеты в современном мире очень популярны – они приблизительно с 2010 г. есть в Android, и даже Apple в 2020 г. интегрировала их в свою iOS.

Vista возвращается

Операционная система Windows 11, вышедшая в октябре 2021 г., совсем скоро получит функцию, которую пользователи Windows-компьютеров впервые увидели на своих экранах в 2007 г. Как пишет профильный портал Windows Latest, Microsoft встроит в свою ОС так называемые «гаджеты» – мини-приложения, которые можно будет закрепить на начальном экране для быстрого доступа к тем или иным функциям или информации.

Гаджеты впервые появились в Windows Vista, дебютировавшей в самом начале 2007 г., но о планах Microsoft встроить в нее эту функцию было известно заранее – CNews писал о ней в феврале 2006 г. Сама по себе Vista оказалась провальным продуктом, притом настолько, что большая часть ее особенностей при разработке Windows 7 была вырезана. «Гаджеты» тоже постигла эта участь, хотя в ранних версиях Windows 7 они все же присутствовали.

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Фото: Microsoft
Так выглядела панель гаджетов в Windows Vista

Тем не менее, спрос на эти миниприложения на экране существовал все последующие годы, но удовлетворяла его не Microsoft, а сторонние разработчики. По-видимому, преимущества «гаджетов» к 2023 г. стала очевидными и для самой Microsoft, раз она решила внедрить их в свою новую систему.

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Фото: Windows Latest
Предварительный дизайн панели гаджетов в Windows 11

К настоящему моменту «гаджеты», появившиеся в Vista, стали использоваться во многих устройствах, и толчок этому дала ОС Android. По сути, «гаджеты» на экране ОС Vista – это ни что иное, как всем знакомые и привычные виджеты, поддержка которых более 10 лет присутствует в Android, и которые с 2020 г. обосновались и в iOS.

Для чего это нужно

Концепция «гаджетов» в Windows Vista заключалась в расширении функциональных возможностей рабочего стола – из свалки файлов поверх красивого изображения он превращался в мощный инструмент. Например, «гаджеты» могли оперативно сообщать пользователю о пробках на дорогах или появившихся авиабилетах в требуемую страну, они позволяли управлять медиаплеером, быстро отвечать в мессенджерах и многое другое.

Другими словами, «гаджеты» позволяли управлять многочисленными сервисами и программами прямо с рабочего стола без необходимости переключения между окнами и веб-страницами.

На всех парах

По данным Windows Latest, точной даты возрождения «гаджетов» на момент выпуска материала не было, однако Microsoft очень активно работает в этом направлении. Не исключено, что «нововведение» появится в одном из ближайших обновлений для Windows 11 – небольшом или, наоборот, кумулятивном, которые Microsoft выпускает раз в полугодие. В настоящее время Microsoft тесно сотрудничает со сторонними разработчиками ПО, чтобы те не обходили своим вниманием эту новую возможность операционной системы.

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Фото: Microsoft
Vista позволяла кастомизировать облик панели гаджетов за счет тем оформления

Как именно Microsoft реализует поддержку «гаджетов» в Windows 11, и насколько функциональными они будут, сказать пока сложно. С технической точки зрения, судя по всему, они будут представлять собой миниатюрные загружаемые веб-приложения, размещающиеся на рабочем столе. Многим из них потребуется постоянное подключение к интернету, например, если пользователь установит «гаджет» погоды или курсов валют, они будут брать актуальную информацию из онлайна.

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Безопасность

Вероятнее всего, виртуально вернуться на 16 лет назад и оценить наследие Windows Vista смогут лишь те, кто работает под Windows 11. Предыдущая ОС Microsoft, Windows 10, весной 2023 г. перестала получать функциональные обновления – теперь под нее будут выходить только патчи безопасности и заплатки, устраняющие тот или иной сбой в системе. Поддержка этой ОС будет прекращена в октябре 2025 г.

Попытка вернуть плитки

Нельзя исключать, что реанимация гаджетов из Windows Vista – это своего рода ностальгия Microsoft по плиточному интерфейсу Modern UI из двух других ее провальных ОС: Windows 8 и 8.1 образца начала прошлого десятилетия. Modern UI был призван заменить классическую компоновку из рабочего стола, панели задач и меню «Пуск», но мир воспринял эту «инновацию» в штыки.

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Фото: Microsoft
Плиток в Windows 11 не осталось

Между тем, часть плиток выполняли функцию тех самых «гаджетов», выводя на экран нужную пользователю информацию в режиме онлайн. С релизом Windows 10 меню «Пуск» вернулось, а плитки уменьшились и вошли в его состав, тоже подключаясь к интернету и информируя пользователя о курсах валют, спортивных результатах, погоде, новостях и пр. Однако к тому времени на просторах интернета существовало множество утилит, возвращающих классический «Пуск» из Windows 7 и Windows XP. С релизом Windows 11 Microsoft опять модифицировала стартовое меню, плиток в котором более не осталось.

Георгий Дорофеев

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