Рекурсия в стиле Microsoft. Обновление Windows 11 для починки прошлых обновлений нельзя установить из-за новой ошибки

Microsoft выпустила обновление для Windows 11, устраняющее проблему с установкой других обновлений, но его тоже невозможно установить. Оно выдает сообщения об ошибках с произвольными номерами. Иногда помогает цикл из нескольких перезагрузок, но вероятность успеха минимальна. Решения у Microsoft нет

Microsoft все сломала

Корпорация Microsoft выпустила обновление для Windows 11, которое невозможно установить. Ирония в том, что данный апдейт призван устранить ошибки установки обновлений.

Безвыходная ситуация, в которой оказались пользователи, касается обновления с индексом KB5014668, пишет портал GizChina. Microsoft запустила его еще в июне 2022 г., после того, как пользователи стали жаловаться на сбои при попытке интеграции других обновлений в состав Windows 11.

Результат оказался прямо противоположным. Вместо того, чтобы раз и навсегда устранить ошибки кода, препятствующие нормальной работе процесса обновления новейшей ОС Microsoft, этот патч сам никак не может установиться. Сообщения о сбое при попытке развернуть KB5014668 в системе заполонили официальный форум Microsoft и многочисленные сторонние ресурсы.

Как все устроено

Пользователи, потерпевшие неудачу в попытке установить KB5014668 на свой ПК, жаловались на появление сообщений об ошибке с различными индексами. Например, участник форума Microsoft с псевдонимом KenMel еще 25 июня 2022 г. разместил пост, в котором рассказал об ошибке 0x80000ffff. По его словам, она возникла не сразу, а лишь когда процесс установки патча доходит до 25%.

Одна из многочисленных жалоб на KB5014668

После этого KenMel перезагрузил компьютер, после чего процесс обновления дошел до 48%. Затем вновь появилось сообщение об ошибке. Затем KenMel попробовал установить патч в ручном режиме, но вновь получил уведомление о сбое, на этот раз с индексом 0x80070002.

Поток сообщений о проблемах с KB5014668

К моменту публикации материала проблема с апдейтом KB5014668 решена не была. 6 июля 2022 г. все на том же форуме Microsoft появилась тема пользователя Dave031387-7595, в которой он написал, что попытка установить это обновление привела к ошибке 0x80073701.

Россияне надежно защищены

Пользователи, работающие в стабильной сборке Windows 11, не получат обновление KB5014668, по крайней мере, в ближайшем будущем. Доступ к нему есть лишь у участников программы бета-тестирования Windows Insider, что вполне подразумевает возможность его нестабильной работы.





Российских тестировщиков, занятых в программе Windows Insider, все происходящее с KB5014668 обойдет стороной. Microsoft еще в июне 2022 г. запретила им участвовать в тестировании обновлений в рамках антироссийских санкций. Вновь получить доступ к программе можно лишь путем смены российского IP-адреса на зарубежный.

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Некоторые пользователи все же смогли установить KB5014668. Среди них оказался участник форума Microsoft CamiAraceli. По его словам, ему удалось связаться с техподдержкой софтверной корпорации, где ему посоветовали несколько раз перезагрузить свой компьютер.

Семь бед - один Reset

Несмотря на всю свою банальность, этот совет действительно помог. CamiAraceli утверждает, что ему все же удалось интегрировать апдейт в Windows. Количество перезагрузок, понадобившееся для этого, он не привел.

Действительно нужный патч

Обновление KB5014668 исправляет целый список недочетов в Windows 11 – согласно отчету Microsoft, их более 15. Среди них и проблема с точками доступа Wi-Fi – при подключении к такой точке компьютер теряет связь с интернетом и больше не может подключиться к нему.

Эту проблему, как сообщал CNews, создала сама Microsoft, выпустив в середине июня 2022 г. обновление KB5014697. На тот момент выходом из ситуации был полный запрет на установку апдейта KB5014697 любыми доступными методами или, если обновление все же пробралось на компьютер, то Microsoft предлагала просто отказаться от использования точек доступа.

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Новый патч KB5014668 должен был починить то, что Microsoft сломала, но установить его пока что невозможно.

Windows 11 – это самая современная ОС Microsoft, вышедшая в октябре 2021 г. Менее чем за год своего существования она успела нахватать массу обновлений, притом доступных всем пользователям, ломающих в ней что-либо важное.

Например, патч KB5010414, датированный февралем 2022 г., мешает нормальной работе принтеров, а январский KB5009566 выводит из строя VPN. В апреле 2022 г. Microsoft начала распространять обновление KB012592 (Windows 11), сломавшее браузеры, даже штатный Edge. При попытке запустить обозреватель пользователи получали сообщение о критической ошибке с кодом 0xc00000022.