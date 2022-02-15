Новейшее обновление Windows 11 ломает принтеры и грозит перегревом процессору

Для Windows 11 вышло обновление KB5010414 с 27 изменениями и внушительными побочными эффектами. Его установка приводит к росту нагрузки на процессор и, как следствие, повышает его температуру, что может привести к перегреву. Также апдейт ломает подсистему печати.

Обновление, которое лучше не устанавливать

Корпорация Microsoft выпустила обновление для Windows 11, установка которого, в теории, может вывести компьютер из строя. Апдейт за номером KB5010414 вызывает отказы в работе принтеров и перегрев центрального процессора из-за повышенной на него нагрузки. При наличии не самой мощной системы охлаждения это может навредить CPU.

Как пишет профильный портал MSPowerUser, обе эти проблемы начинают проявляться исключительно после установки опасного обновления. Патч пока недоступен обычным пользователям и распространяется только по каналам Windows Insider и Release Preview. Тем не менее, сохраняется вероятность, что апдейт все же получит более широкое распространение.

Не все перемены, в особенности что касается Windows, к лучшему

Проще всего узнать о наличии на компьютере обновления можно по номеру сборки операционной системы. Установка пакета KB5010414 меняет его на Build 22000.526. Обновление может быть удалено стандартными средствами Windows, после чего система приходит в норму – нагрузка на CPU падает, а к печатающим устройствам возвращается работоспособность.

Microsoft нечем ответить

Обновление KB5010414 само по себе содержит ряд улучшений для Windows 11, однако в данном случае побочные явления после его установки по своим масштабам перевешивают все положительные изменения. На момент публикации материала Microsoft не комментировала проблему с этим патчем и не уточняла, собирается ли она ее решать.

По данным портала BetaNews, софтверный гигант осведомлен о том, что очередное обновление для новейшей Windows 11 лишь портит систему.

Малая часть изменений, которые несет в себе пакет KB5010414

По данным MSPowerUser, Microsoft сделает обновление KB5010414 доступным для широких масс до конца февраля 2022 г. В общей сложности оно привносит 27 изменений в Windows 11. Часть из них направлена на устранение ранее выявленных недостатков системы, другие же добавляют в нее новые возможности.

Microsoft очень не любит принтеры

Microsoft с завидным постоянством выпускает обновления для Windows, делающие невозможным использование принтеров. Чаще всего с этим сталкиваются пользователи Windows 10, но и тех, кто перешел на более современную Windows 11, данная участь не миновала.

Иногда в неработающем принтере виноват вовсе не сам принтер

Первая стабильная сборка Windows 11 увидела свет 5 октября 2021 г., и она уже не умела корректно работать с принтерами. CNews писал, что система отказывалась взаимодействовать с принтерами компании Brother – одного из крупнейших производителей такой техники в мире. Система или совсем не «видела» подключенное к ПК печатающее устройство, или чинила проблемы при попытке его настроить.

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Проблема затронула как минимум 90 моделей принтеров Brother. В ряде случаев с ней сталкивались и владельцы принтеров HP.

Таким образом, с учетом KB5010414 это уже как минимум второй раз за прошедшие с момента выхода Windows 11 четыре с половиной месяца, когда Microsoft крушит подсистему печати простым выпуском обновления.

Годы мучений

Windows 11 позиционируется Microsoft в качестве полноценной замены Windows 10, которую она первоначально собиралась сделать своей последней настольной ОС и поддерживать ее годами. Тем не менее, теперь поддержка Windows 10 завершится в октябре 2025 г.

За время существования Windows 10 (система вышла в июле 2015 г.) Microsoft неоднократно «одаривала» ее обновлениями, вызывающими сбой при работе с принтерами. Например, в конце сентября 2019 г. появился апдейт KB4517211, наделяющий диспетчер печати в некотором роде «искусственным интеллектом», притом довольно коварным. Установка обновления приводила к самопроизвольной отмене печати или ее аварийному завершению.

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Кумулятивное обновление для Windows 10, датированное маем 2020 г., тоже мешало пользоваться принтером. Очередная перезагрузка компьютера могла привести к «слепоте» системы – она переставала «видеть» подключенный принтер, даже если тот отлично работал до момента рестарта.

Некоторым пользователям приходилось и вовсе самостоятельно отключать службу печати в Windows 10, чтобы защититься от хакеров. Летом 2021 г., как сообщал CNews, в ней была найдена гигантская брешь, почти что открытая дверь для киберпреступников, и чтобы ее закрыть, пользователю нужно было лишиться возможности печатать документы.