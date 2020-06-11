Баг Windows 10 «ломает» USB-порт. Microsoft предложила решение проблемы

Новый баг в Windows 10 «ломает» принтеры

В операционной системе Windows 10 присутствует баг, который может приводить к сбоям в работе принтеров, подключаемых к компьютеру через порт USB. Об этом Microsoft предупредила пользователей ОС в соответствующей статье на портале поддержки.

Проблема затрагивает все актуальные редакции и версии Windows 10, начиная с 1903, в том числе и майский апдейт, развертывание которого Microsoft начала 27 мая 2020 г.

Баг может проявляться при выключении питания принтера или отсоединении его от ПК в процессе завершения работы последнего. В этом случае при последующей загрузке операционной системе USB-порт, к которому было присоединено «некорректно» отключенное печатающее устройство, окажется недоступным. Он исчезнет из списка доступных для подключения принтера, а Windows не сможет выполнять какие-либо операции с использованием данного порта.

Проверить доступность USB-порта в Windows 10 можно нажав «Пуск» -> «Параметры» (иконка в виде шестеренки) -> «Устройства» -> «Принтеры и сканеры» -> «Свойства сервера печати». На вкладке «Порты» можно увидеть полный список портов принтера на данном ПК.

При некорректном выключении принтера, USB-порт, по которому он подключен к ПК, может исчезнуть из соответствующего списка

Microsoft обещает исправить проблему в одном из будущих обновлений, но конкретных сроков выпуска исправлений не называет. В качестве временной альтернативы пользователям предложено соблюдать «правильный» порядок включения компьютерного оборудования: сперва принтер и лишь затем ПК. При выборе такой очередности, согласно статье Microsoft, проблем с печатью не возникает.

Известные проблемы последнего релиза

Практически одновременно со стартом развертывания обновления Windows 10 2004 Microsoft опубликовала список известных проблем релиза. Кроме того, разработчики заблокировали переход на новую версию ОС для некоторых пользователей из-за ее несовместимости с определенными графическими драйверами.

Всего Microsoft было упомянуто 10 известных проблем, причем семь из них были связаны с некорректной работой «железа». Среди наиболее серьезных проблем следует отметить вероятность возникновения трудностей с подключением более чем одного Bluetooth-устройства – в этом были «виноваты» драйверы Bluetooth-адаптеров Realtek. Кроме того, драйверы для аудиочипов Conexant и Synaptics могли спровоцировать «синий экран смерти» (BSoD). Он же грозил и пользователям док-станций с интерфейсом Thunderbolt при отключении или подключении устройства.

Установка Windows 10 2004 на ПК, оснащенные видеоадаптерами Nvidia, при наличии драйверов версий, более ранних чем 358.00, могли также вызывать BSoD и прочие виды сбоев.

Наконец, свежий апдейт мог приводить к неработоспособности режима переменной частоты обновления экрана (VRR), если в системе используется совместимый с данной технологией монитор и интегрированная графика Intel.

Проблемы с обновлениями Windows 10

Обновления Windows 10 периодически доставляют хлопоты как простым пользователям ОС, так и системным администраторам.

В конце мая 2020 г. Microsoft признала наличие проблемы с беспроводным подключением к интернету при помощи LTE-модема, которая могла возникать при установке майского накопительного обновления для Windows 10.



В конце марта 2020 г. CNews писал, что установка обновления KB4535996 для Windows 10 приводит к выходу из строя функции подключения к интернету через VPN. В апреле Microsoft выпустила патч, исправляющий этот недочет. Однако, починив интернет по VPN, оно сломало интернет по Wi-Fi.

В ноябре 2019 г. в ОС обнаружили сложновоспроизводимый баг, из-за которого в некоторых случаях внешние устройства, подключаемые к ПК под управлением данной ОС через интерфейс Thunderbolt, могли внезапно перестать работать. Столкнувшимся с данной проблемой Microsoft рекомендовал просто перезагрузить компьютер.

В сентябре 2019 г. CNews рассказывал о том, что установка патча KB4512941 приводит к захвату почти половины ресурсов центрального процессора одним из модулей виртуального помощника. Кроме того, встроенная в ОС функция поиска могла работать некорректно. Вышедший чуть раньше патч KB4515384 был способен вывести из строя важные компоненты системы – звук, меню «Пуск», подключение к интернету и даже поддержку USB-устройств, в том числе мыши и клавиатуры.

В октябре 2019 г. патч, призванный исправить уязвимость в браузере Internet Explorer и неполадки в работе подсистемы печати, не только не справился со своей задачей, но и принес массу новых проблем. Некоторые пользователи ОС после установки обновления отмечали неработоспособность кнопки «Пуск» и даже случаи зависания системы в процессе загрузки.

В июле 2019 г. некоторые пользователи Windows 10 пожаловались на сложности с управлением своим компьютером по протоколу RDP (Remote Desktop Protocol) с помощью функции «Подключение к удаленному рабочему столу», возникшие после установки майского обновления ОС (1903).

В конце июня 2019 г. в Windows 10 версии 1809 был обнаружен баг, приводящий к многократному замедлению процесса завершения работы операционной системы в результате подключения/отключения зарядного или иного устройства с интерфейсом USB Type-C.

В начале июня 2019 г. CNews сообщал о том, что установка последних обновлений для Windows 10 приводит к отказу Internet Explorer запускаться, если провайдер поиска не задан по умолчанию.

Чуть ранее Microsoft признала наличие ошибки в накопительных обновлениях для Windows 10, которая вызывает проблемы в работе Excel.

В августе 2018 г., Microsoft начала рассылать компьютерам на процессорах AMD апдейты, предназначенные исключительно для ПК на чипах Intel. После установки обновлений AMD-компьютеры переставали загружаться, и пользователям приходилось самостоятельно реанимировать систему имеющимися в их распоряжении средствами.

Следует также упомянуть массовую проблему BSoD («синего экрана смерти») на фирменных ноутбуках Microsoft – Surface Book 2. В декабре 2018 г. владельцы таких мобильных ПК стали жаловаться на систематическое появление «синего экрана» с сообщением «SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED» после установки патча KB4467682. Удаление обновления вручную «оживляло» систему лишь в редких случаях – большинство пользователей сообщали о полном выходе Windows 10 из строя и необходимости ее переустановки.