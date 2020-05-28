Windows 10 блокирует переход на новую версию. Есть простое решение проблемы

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Блокировка апдейта Windows 10

Microsoft признала проблему со службой «Безопасность Windows» (Windows Security) в операционной системе Windows 10. Данная служба может блокировать обновление ОС до последнего релиза с индексом 2004, который стал доступен вчера, 27 мая 2020 г., крупнейшего обновления последнего времени. Пользователям предложено несколько простых вариантов решения проблемы, пока разработчики заняты устранением ее первопричин.

Как объясняет Microsoft в соответствующей статье на портале поддержки, пользователи могут получить сообщение от программы установки Windows 10 о невозможности произвести обновление из-за несовместимости некоторых графических драйверов с новой версией ОС при включенной функции защиты целостности памяти (Memory Integrity Protection). Эта функция предотвращает атаки, осуществляемые путем вставки вредоносного кода в процессы с высокой безопасностью.

Простые решения

Существует сразу несколько вариантов решения описанной выше проблемы. Наиболее безопасный из них предполагает поиск и установку актуальных версий драйверов видеокарты.

Cлужба «Безопасность Windows» препятствует обновлению Windows 10 до новейшего релиза

В случае, если это не помогает или обновление графических драйверов по той или иной причине невозможно, пользователь может попробовать отключить функцию защиты целостности памяти, которая, к слову, по умолчанию и так всегда отключена.

Настройки службы «Безопасность Windows»

Для этого необходимо перейти к «Параметрам Windows» (Windows Settings), выбрать раздел «Обновление и безопасность» (Update & Security). На открывшейся странице кликнуть по пункту «Безопасность Windows» (Windows Security) и в подразделе «Области защиты» выбрать пункт «Безопасность устройства» (Device Security). В новом окне нужно кликнуть по ссылке «Сведения об изоляции ядра» (Core Isolation Details), а затем перевести переключатель «Целостность памяти» в положение «Откл.» (Off). После этого системе потребуется перезагрузка, по завершении которой можно будет вернуться к установке майского обновления Windows 10.

Отключение функции контроля целостности памяти позволит выполнить установку обновления Windows 10 2004

Наконец, третий способ решения проблемы включает принудительную установку обновления при помощи альтернативных официальных инструментов, например, используя средство создания установочного носителя (Media Creation Tool). Однако Microsoft настоятельно рекомендует воздержаться от использования таких методов развертывания обновления до выхода официального исправления.

Известные проблемы нового релиза

Ранее Microsoft опубликовала список известных проблем в Windows 10 2004. Всего их на данный момент 10, причем семь из них связаны с некорректной работой «железа». ПК с упомянутой корпорацией аппаратными компонентами не получат майский апдейт, пока ошибки не будут исправлены.

Среди наиболее серьезных проблем следует отметить вероятность возникновения трудностей с подключением более чем одного Bluetooth-устройства – в этом «виноваты» драйверы для Bluetooth-адаптеров Realtek. Кроме того, драйверы для аудиочипов Conexant и Synaptics могут спровоцировать «синий экран смерти» (BSoD). Он же грозит и пользователям док-станций с интерфейсом Thunderbolt при отключении или подключении устройства.

Установка Windows 10 2004 на ПК, оснащенные видеоадаптерами Nvidia, при наличии драйверов версий, более ранних чем 358.00, могут также вызывать BSoD и прочие виды сбоев.

Наконец, свежий апдейт может вызывать неработоспособность режима переменной частоты обновления экрана (VRR), если в системе используется совместимый с данной технологией монитор и интегрированная графика Intel.