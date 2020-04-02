Microsoft починила в Windows 10 VPN, но сломала интернет. Проблему можно решить

Microsoft выпустила обновление KB4554364 для Windows, исправляющее недочеты предыдущего апдейта KB4535996, из-за которых у ряда пользователей не работал интернет по VPN. Если установить его, VPN заработает, но сломается Wi-Fi, и у Microsoft пока нет еще одного патча для его «оживления».



Windows 10 снова сломалась

Компания Microsoft решила проблему с подключением к интернету через VPN в Windows 10, возникающее после установки патча KB4535996, выпустив еще одно обновление – KB4554364. Однако, починив интернет по VPN, оно сломало интернет по Wi-Fi.

Как пишет ресурс MSPowerUser, установка нового апдейта приводит к тому, что попытка соединения с интернетом по Wi-Fi провоцирует ошибку «Socket error 0×2200021» с текстом «c:/windows/sywow64/appidpolicyengineApi.dll, instruction cannot be read». Она возникает вне зависимости от того, как именно осуществляется подключение – через роутер или беспроводной модем.

Неудавшийся патч к патчу

Обновление KB4535996, на замену которому и был выпущен патч KB4554364, вышло еще в конце февраля 2020 г. Microsoft создавала его с целью устранения выявленных в Windows 10 проблем с печатью документов и поиском на ПК, но вместо этого он привносит в систему множество багов, в том числе и не связанных с доступом в интернет.

Не все апдейты для Windows 10 стоит устанавливать

Сразу после его релиза, пользователи стали жаловаться на снижение скорости и стабильности работы компьютера и даже на появление «синих экранов смерти». Некоторым из них и вовсе не повезло: к примеру, владелец ноутбука Dell XPS 15 с обновленными драйверами, установил на него данный апдейт, после чего тот вовсе перестал загружаться, зависая на этапе инициализации «железа».

Проблема с интернетом через VPN после установки KB4535996 начала проявляться не сразу – массовой, как сообщал CNews, она стала лишь к концу марта 2020 г. К тому же, она затрагивает не все версии Windows 10, а лишь наиболее актуальные – лишиться доступа к Сети могут пользователи Windows 10 версий с 1709 (релиз осенью 2017 г.) и по 1909 (осень 2019 г.) включительно.

Как решить проблему

На момент публикации материала Microsoft не комментировала появление проблем с ее новейшим апдейтом для Windows 10. Когда именно она планирует выпустить патч, пока неизвестно, поскольку в связи с пандемией коронавируса она приостановила разработку опциональных (некритичных) обновлений и сосредоточилась исключительно на патчах безопасности.

Тем не менее, устранить неисправность пользователи могут и своими силами – для этого требуется вручную удалить апдейт KB4554364. Чтобы сделать это, необходимо открыть меню «Параметры», откуда перейти на вкладку «Обновления и безопасность» и выбрать раздел «Обновления Windows». В этом разделе надо нажать на «Отобразить историю обновлений», а затем кликнуть на «Удалить обновления».

То же самое стоит сделать и с патчем KB4535996, который, как и KB4554364, не входит в перечень обязательных. Его удаление тоже доступно при помощи встроенных в Windows 10 средств.