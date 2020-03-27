Обновление поломало интернет в Windows 10. Как его починить

Установка обновления KB4535996 для Windows 10 приводит к выходу из строя функции подключения к интернету. Microsoft пока не выпустила патч, устраняющий проблему, но сам апдейт, не относящийся к числу обязательных можно вручную удалить из системы без риска сломать ее окончательно.

Новые проблемы Windows 10

Владельцы устройств под управлением Windows 10 стали испытывать трудности с подключением к интернету после очередного обновления системы. Впервые проблема проявилась еще 27 февраля 2020 г., но массовой стала лишь спустя месяц, и Microsoft признала ее.

Проблема затрагивает не все версии Windows 10, а лишь наиболее актуальные, и кроется в пакете обновлений KB4535996, вышедшем в конце февраля 2020 г. Лишиться доступа к Сети могут пользователи Windows 10 версий с 1709 (релиз осенью 2017 г.) и по 1909 (осень 2019 г.) включительно.

Дефект ОС проявляется на устройствах с прокси, настроенными вручную или автоматически. Система начинает отображать пиктограмму ограниченного соединения (без доступа в интернет), а в ряде случаев и вовсе теряет соединение с сетью, проводной или беспроводной.

Вредительский апдейт

Патч KB4535996 изначально разрабатывался с целью устранения выявленных в Windows 10 проблем с печатью документов и поиском на ПК. Тем не менее, его установка привносит в систему множество проблем, в числе и не связанных с доступом в интернет. В начале марта 2020 г. практически сразу после его релиза, пользователи стали жаловаться на снижение скорости и стабильности работы компьютера и даже на появление «синих экранов смерти». Некоторым из них и вовсе не повезло: к примеру, владелец ноутбука Dell XPS 15 с обновленными драйверами, установил на него данный апдейт, после чего тот вовсе перестал загружаться. Процесс загрузки лэптопа прерывался на этапе инициализации оборудования.

Патч KB4535996 для Windows 10 приносит много проблем, но устанавливать его вовсе не обязательно

Стоит отметить, что даже установить KB4535996 не получится без дополнительных трудностей. Многие пользователи столкнулись с тем, что апдейт полностью скачивается, затем просит перезагрузить компьютер, после чего процесс его установки останавливается на 6%. Компьютер начинает зависать, или перезагружаться, после чего выдается сообщение об ошибке 0x800f0922 или 0x80070003.

Комментарий Microsoft

Microsoft пока не выпустила апдейт, устраняющий негативные последствия установки KB4535996. Компания заявила, что работает над исправлением, но точные сроки его релиза не назвала. В качестве временного решения Microsoft предложила воспользоваться стандартным способом «исцеления» Windows-компьютером – перезагрузкой (не путать с переустановкой) системы.

В компании отметили, что сложности с доступом к интернету могут возникнуть не только в браузерах, но и в других приложениях, использующих WinHTTP или WinInet. В качестве примера она привела перечень собственных ПО и сервисов – Teams, Outlook, Office, а также браузеры Edge и Internet Explorer.

Выход из ситуации

Как сообщал CNews, обновление KB4535996 не относится к обязательным для интеграции в систему. Это опциональный патч, и он даже не будет устанавливаться автоматически – сделать это можно исключительно вручную посредством «Центра обновления Windows». К тому же, после установки от него можно избавиться при помощи стандартных средств Windows 10, не прибегая к использованию стороннего ПО.

Для удаления вредоносного обновления следует открыть «Параметры», перейти на вкладку «Обновления и безопасность» и выбрать раздел «Обновления Windows» (Windows Update). В нем надо нажать на «Отобразить историю обновлений», а затем кликнуть на «Удалить обновления». В появившемся меню останется выбрать искомый пакет по его номеру (KB4535996).

Некачественные обновления Windows 10

Ломающие что-либо обновления для Windows 10 Microsoft выпускает регулярно. К примеру, в 2020 г. релизу KB4535996 предшествовал выход патча KB4532693, установка которого приводила к исчезновению используемого пользовательского профиля, а вместе с ним – и всех личных файлов на рабочем столе. Помимо этого, апдейт сбрасывал все настройки системы, и решения всех этих проблем пользователям, даже тем, кто не разбирается в устройстве Windows 10. приходилось вручную редактировать ее реестр.

В 2019 г. вышел целый ряд апдейтов, в той или иной степени ухудшающих работу Windows 10. К примеру, в ноябре 2019 г. в Windows 10 обнаружился недочет, из-за которого внешние устройства, подключенные к компьютеру по интерфейсу Intel Thunderbolt, могли внезапно перестать работать. Столкнувшимся с данной проблемой пользователям Microsoft рекомендовала просто перезагрузить компьютер.

В октябре 2019 г. вышло обновление, направленное на устранение уязвимости Internet Explorer и сбоев в работе подсистемы печати. В результате оно не только не справилось со своей задачей, но еще и сломало кнопку «Пуск» - она перестала реагировать на нажатия. Вместе с этим патч стал причиной регулярных зависаний ОС во время загрузки.

В сентябре 2019 г. пользователи получили сразу два обновления Windows 10, устанавливать которые не стоило. Первый патч с индексом KB4512941 приводил к захвату почти половины ресурсов процессора одним из модулей виртуального помощника, а апдейт KB4515384 ломал звук, меню «Пуск», подключение к интернету и поддержку любых USB-устройств.

Напомним, что сама ОС Windows 10 вышла в конце июля 2015 г. В системе не предусмотрено отключение автоматического обновления для предотвращения риска получить неработающую систему после очередного фирменного патча – для этого существует ряд специализированных программ от сторонних разработчиков.