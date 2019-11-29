Microsoft признала: Ошибка в Windows 10 приводит к отказу внешних устройств

Баг, который «лечится» перезагрузкой

В Microsoft признали наличие ошибки, которая присутствует во всех актуальных версиях Windows 10. Об этом говорится на странице портала поддержки компании.

Проблема проявляется при использовании ОС сборок 1909, 1903, 1809, 1803 и 1709. Если к ПК подключены внешние устройства, например, мышь или клавиатура, посредством док-станции с интерфейсом Thunderbolt, то при определенных условиях они могут перестать функционировать, несмотря на то, что все еще отображаются в «Диспетчере устройств» (Device Manager).

Повторное подключение док-станции к ПК не дает ожидаемого результата. В Microsoft советуют решать проблему с помощью перезагрузки системы.

Ошибка во всех актуальных версиях Windows 10 приводит к отказу периферии после включения ПК

Компания не раскрывает никаких подробностей о планах по выпуску исправления данной ошибки. Российское представительство Microsoft не смогло ответить на вопросы CNews на момент выхода этого материала.

В июне 2019 г. CNews рассказывал о баге Windows 10, приводившему к многократному замедлению процесса завершения работы операционной системы в результате подключения/отключения зарядного или иного устройства с интерфейсом USB Type-C.

Условия отказа оборудования

В статье на портале поддержки Microsoft описывает сценарий, при котором баг может себя проявить. Стоит отметить, что вероятность его случайного осуществления на практике представляется достаточно низкой, поэтому большинству рядовых пользователей испытать на себе последствия бага вряд ли удастся.

В соответствии со сценарием, сбой в работе периферийных устройств происходит только на ПК с включенной функцией «Быстрый запуск» (Fast Startup, в Windows 8 известная как Fast Boot). На момент завершения работы компьютера док-станция Thunderbolt и периферийные устройства должны быть подключены к нему. Когда экран монитора погаснет, необходимо отключить док-станцию, дождаться выключения ПК, затем заново присоединить устройство и подождать около пяти секунд, после чего вновь запустить компьютер. По оценке Microsoft, при выполнении данной последовательности операций существует 5% шанс отказа внешних устройств.

Напомним, быстрый запуск сочетает в себе элементы «холодного» (полного) отключения и функцию гибернации или «спящий режим». Когда пользователь выключает ПК, настроенный на «быстрый запуск», Windows 10 закрывает все активные приложения и завершает все открытые сессии пользователей, как и при обычном «холодном» завершении работы. В такой момент состояние ОС практически идентично состоянию только что загруженной системы. После этого Windows сообщает драйверам устройств, о необходимости подготовки к переходу в «спящий режим», а затем сохраняет текущее состояние системы в специальный файл гибернации на жестком диске и отключает питание.

При следующем включении ПК Windows уже не потребуется заново загружать ядро и драйверы по-отдельности. Вместо этого ОС записывает в оперативную память ранее сохраненный образ из файла гибернации и отображает экран входа в систему. Таким образом достигается существенный прирост скорости загрузки ОС.

Несколько слов о Thunderbolt

Thunderbolt (ранее известный как Light Peak) – высокоскоростной аппаратный интерфейс, разработанный Intel в сотрудничестве с Apple. Служит для подключения различных периферийных устройств к компьютеру. Первым компьютером, где был применен Thunderbolt, стал ноутбук MacBook Pro компании Apple, анонсированный в феврале 2011 г.

Данный интерфейс достаточно редко встречается в массовых ПК. К примеру, новейшие ноутбуки Microsoft Surface Laptop 3, представленные в октябре 2019 г, не обладают поддержкой Thunderbolt.