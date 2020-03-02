Свежее обновление Windows 10 «тормозит» систему и вызывает синий экран смерти. Как решить проблему

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Microsoft выпустила опциональный апдейт KB4535996 для устранения проблем с подсистемами печати и поиска. Его установка вызывает замедление работы ОС, синие экраны смерти и даже отказ ПК загружаться. Microsoft пока не комментирует ситуацию, но обновление можно удалить вручную стандартными средствами.



Новая проблема Windows 10

Пользователи ОС Windows 10 стали жаловаться на сбои в работе системы после установки очередного обновления. Патч KB4535996, выпущенный Microsoft 27 февраля 2020 г., отрицательно влияет в первую очередь на скорость и стабильность работы всей системы в целом.

Как пишет ресурс Windows Latest, Microsoft выпустила апдейт KB4535996 для устранения выявленных в Windows 10 проблем с печатью документов и поиском на ПК. У ряда пользователей после его установки стали происходить кратковременные зависания системы, а также возникать «синие экраны смерти». Проблема решается перезагрузкой, но может возникнуть повторно.

О неполадках с апдейтом рассказал bhringer на форумах Microsoft – созданная им 28 февраля 2020 г. тема на момент публикации материала набрала свыше 20 комментариев тех, кто тоже заметил ухудшения в работе компьютера после установки патча. Некоторым из них и вовсе не повезло: владелец ноутбука Dell XPS 15 с обновленными драйверами, установил на него данный патч, после чего тот вовсе перестал загружаться. Процесс загрузки лэптопа прерывался на этапе инициализации оборудования.

Опциональное обновление

Патч KB4535996 не входит в список обязательных к установке – это опциональное обновление, и установить его можно только вручную через «Центр обновления Windows». Проблемы с ним начинаются как раз на этапе установки – по словам пользователей, обновление скачивается и просит перезагрузить компьютер, после чего процесс установки останавливается на 6%. Компьютер или зависает, или перезагружается, после чего выдается сообщение об ошибке 0x800f0922 или 0x80070003.

В Windows 10 нельзя отключить автоматическое обновление

С описанными проблемами (синий экран смерти, невозможность загрузки и др.) столкнулись пользователи, все же сумевшие после череды неудачных попыток установить нестабильное обновление KB4535996. На 2 марта 2020 г. Microsoft не признавала наличие проблемы, связанной с ним.

Как решить проблему

Пока Microsoft не выпустила очередной патч к патчу, существует лишь один действенный метод устранения неисправности. Обновление KB4535996 необходимо удалить самостоятельно, воспользовавшись для этого стандартными средствами Windows 10.

Чтобы избавиться от апдейта, необходимо открыть приложение «Параметры» (к примеру, через меню «Пуск»), перейти на вкладку «Обновления и безопасность» (Update & security), затем выбрать раздел «Обновления Windows» (Windows Update), нажать «Отобразить историю обновлений» (View update history), после чего кликнуть на «Удалить обновления» (Uninstall updates) и выбрать искомый пакет.

Проблемы с обновлениями Windows 10

Под Windows 10 нередко выходят обновления, установка которых влечет за собой проблемы с ее работой. 13 февраля 2020 г. Microsoft выпустила патч KB4532693, интеграция которого в состав ОС приводила к исчезновению привычного пользовательского профиля и файлов на рабочем столе, а также к сбросу прочих настроек системы. Для решения проблемы пользователям приходилось вручную редактировать реестр или откатываться на предыдущую версию ОС при наличии резервной копии.

В ноябре 2019 г. в Windows 10 обнаружился недочет, из-за которого внешние устройства, подключенные к компьютеру по интерфейсу Intel Thunderbolt, могли внезапно перестать работать. Столкнувшимся с данной проблемой Microsoft рекомендовал просто перезагрузить компьютер.

На октябрь 2019 г. пришелся выпуск обновления, которое должно было исправить уязвимость в штатном браузере Internet Explorer и попутно устранить сбои в работе подсистемы печати. С поставленной задачей патч не справился и вместо этого «наградил» установивших его пользователей сломавшейся кнопкой «Пуск» (она не реагировала на нажатия) и регулярными зависаниями системы на этапе загрузки.

За месяц до этого Microsoft распространила сразу два обновления, которые лучше было не устанавливать. Одно из них, получившее номер KB4512941, приводило к захвату почти половины ресурсов процессора одним из модулей виртуального помощника. Апдейт KB4515384, в свою очередь, ломал звук, меню «Пуск», подключение к интернету и даже поддержку USB-устройств, в том числе мыши и клавиатуры.

Некачественные обновления, как небольшие, так и глобальные, для Windows 10 выходили и раньше. Так, появившийся в октябре 2018 г. масштабный патч October Update 2018 выборочно удалял личные пользовательские файлы – документы, изображения, видео- и аудиофайлы. Напомним, что сама ОС Windows 10 вышла в конце июля 2015 г.