Обновление Windows 10 сломало кнопку «Пуск» и вызвало «синий экран смерти»

Новые баги в Windows 10

Накопительное обновление для операционной системы Windows 10 (версия 1903), выпущенное Microsoft 4 октября 2019 г., может приводить к возникновению ряда ошибок: от неработающего стартового меню до невозможности загрузить систему. Об этом сообщил ресурс Bleepingcomputer.

Апдейт KB4524147 призван исправить критическую уязвимость CVE-2019-1367, обнаруженную экспертами Google в браузере Internet Explorer. Она позволяет запускать произвольный код на машине, на которой он установлен. Кроме того, патч должен был сгладить негативный эффект от установки предыдущего кумулятивного обновления KB4517211 от 26 сентября 2019 г., которое вызывало периодические сбои в работе службы диспетчера очереди печати.

Однако, как пишет Bleepingcomputer, с выходом обновления трудности с отправкой на печать стали возникать и у тех, кто раньше их не испытывал. Более того, пользователи жалуются на поломанную кнопку «Пуск» и зависание ПК при загрузке.

Выпущенный в начале октября патч для Windows 10 принес пользователям массу проблем: если системе и удается загрузиться, функции печати и даже меню «Пуск» могут не работать

Корпорация Microsoft пока не признала наличие описанных проблем. Bleepingcomputer подчеркивает, что с ними сталкиваются далеко не все владельцы устройств с Windows 10 – например, редакционные ПК после установки патча функционирует в обычном режиме.

Поломанное меню «Пуск»

После установки патча KB4524147 некоторые пользователи Windows 10 столкнулись с критической ошибкой, возникающей при попытке воспользоваться привычным меню «Пуск».

Часть пользователей, установивших свежие накопительные обновления Windows 10, не смогли воспользоваться стартовым меню

Нажатие соответствующей кнопки приводит к появлению на экране всплывающего окна, которое сигнализирует о том, что вызываемое меню не работает. Пользователю предлагается перезайти в систему, однако, как пишет Bleepingcomputer, помогает только полное удаление обновления.

Проблемы с загрузкой

На популярном форуме Reddit владельцы ПК с Windows 10 жалуются на то, что после установки KB4524147 операционная система иногда и вовсе отказывается загружаться.

Пользователи описывают «симптомы» проблемы по-разному: у кого-то загрузка прерывается появлением «синего экрана смерти» (BSoD), другие пострадавшие говорят об автоматическом запуске средства восстановления системы.



Другие проблемы с обновлениями Windows 10

Выход даже небольших обновлений Windows нередко доставляет неприятности пользователям, способные усложнить или полностью парализовать их работу.

Так, в процессе установки масштабного обновления October Update 2018 для Windows 10, вышедшего в октябре 2018 г., система выборочно удаляла пользовательские файлы на некоторых компьютерах. Уничтожению подвергалось содержимое библиотек Windows 10: документы, изображения, видео- и аудиофайлы. Если пользователь самостоятельно не озаботился созданием резервной копии перед выполнением обновления ОС, файлы могли быть потеряны навсегда. Столкнувшись с многочисленными жалобами пользователей, Microsoft была вынуждена приостановить распространение October Update 2018 до выяснения всех обстоятельств. Вскоре компания пообещала помочь пользователям восстановить утраченные файлы.

В сентябре 2019 г. CNews рассказывал о том, что установка патча KB4512941 приводит к захвату почти половины ресурсов центрального процессора одним из модулей виртуального помощника. Кроме того, встроенная в ОС функция поиска могла работать некорректно. Вышедший чуть раньше патч KB4515384 был способен вывести из строя важные компоненты системы – звук, меню «Пуск», подключение к интернету и даже поддержку USB-устройств, в том числе мыши и клавиатуры.

В июле 2019 г. некоторые пользователи Windows 10 пожаловались на сложности с управлением своим компьютером по протоколу RDP (Remote Desktop Protocol) с помощью функции «Подключение к удаленному рабочему столу», возникшие после установки майского обновления ОС (1903).

В конце июня 2019 г. в Windows 10 версии 1809 был обнаружен баг, приводящий к многократному замедлению процесса завершения работы операционной системы в результате подключения/отключения зарядного или иного устройства с интерфейсом USB Type-C.

В начале июня 2019 г. CNews сообщал о том, что установка последних обновлений для Windows 10 приводит к отказу Internet Explorer запускаться, если провайдер поиска не задан по умолчанию.

Чуть ранее Microsoft признала наличие ошибки в накопительных обновлениях для Windows 10, которая вызывает проблемы в работе Excel.

В августе 2018 г., Microsoft начала рассылать компьютерам на процессорах AMD апдейты, предназначенные исключительно для ПК на чипах Intel. После установки обновлений AMD-компьютеры переставали загружаться, и пользователям приходилось самостоятельно реанимировать систему имеющимися в их распоряжении средствами.

Следует также упомянуть массовую проблему BSoD («синего экрана смерти») на фирменных ноутбуках Microsoft – Surface Book 2. В декабре 2018 г. владельцы таких мобильных ПК стали жаловаться на систематическое появление «синего экрана» с сообщением «SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED» после установки патча KB4467682. Удаление обновления вручную «оживляло» систему лишь в редких случаях – большинство пользователей сообщали о полном выходе Windows 10 из строя и необходимости ее переустановки.