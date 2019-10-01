Обновление Windows 10 починило звук, но поломало печать

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Проблема с печатью

Очередное накопительное обновление Windows 10, призванное исправить проблемы системы с выводом звука через Bluetooth, способно нарушить работу системного диспетчера очереди печати. Об этом сообщил ресурс Windowslatest.

После установки патча KB4517211 для Windows 10 версии 1903, выпущенного Microsoft 26 сентября 2019 г., некоторые пользователи отмечают периодические сбои в работе службы диспетчера очереди печати. В частности, находящиеся в очереди задания могут произвольно отменяться или завершаться с ошибкой, в результате не позволяя применять подключенный к ПК принтер по прямому назначению – для печати документов.

Как отмечает ресурс, разработчики Microsoft в курсе проблемы и в настоящее время работают над ее решением. Однако сроки выхода патча, исправляющего баг, не называются.

Пользователи Windows 10 столкнулись с невозможностью использования подключенного к ПК принтера

Столкнувшимся с проблемой Microsoft советует попробовать повторно отправить задание на печать, перезагрузить компьютер или установить более старую версию драйвера принтера в качестве временной меры.

Зачем нужен патч KB4517211

Проблемы с данным обновлением возникают не только у тех, кто его уже установил, но и у тех, кто только планирует. По данным форума поддержки Microsoft, небольшая часть пользователей вовсе не может применить патч. В таких случаях процесс установки внезапно завершается с ошибкой.

Одна из причин, по которой пользователи стремятся установить патч KB4517211 заключается в том, что он решает проблемы с выводом звука через аудиоустройства с интерфейсом Bluetooth, возникшие с выходом предыдущего не самого удачного обновления KB4515384 от 10 сентября 2019 г. В числе этих проблем: низкое качество звука через внешнее Bluetooth-аудиоустройство или полная невозможность подключиться к нему на компьютерах со встроенными динамиками; вывод звука через встроенные динамики вместо внешнего Bluetooth-устройства.

Другие проблемы с обновлениями Windows 10

Выход даже небольших обновлений Windows нередко доставляет неприятности пользователям, способные усложнить или полностью парализовать их работу.

Так, в процессе установки масштабного обновления October Update 2018 для Windows 10, вышедшего в октябре 2018 г., система выборочно удаляла пользовательские файлы на некоторых компьютерах. Уничтожению подвергалось содержимое библиотек Windows 10: документы, изображения, видео- и аудиофайлы. Если пользователь самостоятельно не озаботился созданием резервной копии перед выполнением обновления ОС, файлы могли быть потеряны навсегда. Столкнувшись с многочисленными жалобами пользователей, Microsoft была вынуждена приостановить распространение October Update 2018 до выяснения всех обстоятельств. Вскоре компания пообещала помочь пользователям восстановить утраченные файлы.

В сентябре 2019 г. CNews рассказывал о том, что установка патча KB4512941 приводит к захвату почти половины ресурсов центрального процессора одним из модулей виртуального помощника. Кроме того, встроенная в ОС функция поиска могла работать некорректно.



В июле 2019 г. некоторые пользователи Windows 10 пожаловались на сложности с управлением своим компьютером по протоколу RDP (Remote Desktop Protocol) с помощью функции «Подключение к удаленному рабочему столу», возникшие после установки майского обновления ОС (1903).

В конце июня 2019 г. в Windows 10 версии 1809 был обнаружен баг, приводящий к многократному замедлению процесса завершения работы операционной системы в результате подключения/отключения зарядного или иного устройства с интерфейсом USB Type-C.

В начале июня 2019 г. CNews сообщал о том, что установка последних обновлений для Windows 10 приводит к отказу Internet Explorer запускаться, если провайдер поиска не задан по умолчанию.

Чуть ранее Microsoft признала наличие ошибки в накопительных обновлениях для Windows 10, которая вызывает проблемы в работе Excel.

В августе 2018 г., Microsoft начала рассылать компьютерам на процессорах AMD апдейты, предназначенные исключительно для ПК на чипах Intel. После установки обновлений AMD-компьютеры переставали загружаться, и пользователям приходилось самостоятельно реанимировать систему имеющимися в их распоряжении средствами.

Следует также упомянуть массовую проблему BSoD («синего экрана смерти») на фирменных ноутбуках Microsoft – Surface Book 2. В декабре 2018 г. владельцы таких мобильных ПК стали жаловаться на систематическое появление «синего экрана» с сообщением «SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED» после установки патча KB4467682. Удаление обновления вручную «оживляло» систему лишь в редких случаях – большинство пользователей сообщали о полном выходе Windows 10 из строя и необходимости ее переустановки.