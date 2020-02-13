Обновление Windows 10 поломало рабочий стол и меню «Пуск». Как решить проблему

Февральский баг

Установка последнего обновления операционной системы Windows 10 может приводить к исчезновению файлов с рабочего стола и сбросу настроек меню «Пуск», пишет Bleepingcomputer.

Во вторник, 11 февраля, Microsoft выпустил очередную порцию накопительных обновлений для Windows 10 версий 1909 и 1903. После чего, как отмечает издание, установившие патч KB4532693 начали жаловаться на исчезновение привычного пользовательского профиля и файлов на рабочем столе, а также на сброс прочих настроек.

В частности, сообщения с описанием подобных проблем можно найти на официальном форуме поддержки Microsoft и в Twitter отдельных пользователей.

Обновление Windows 10 поломало «рабочий стол» и «меню пуск»

К примеру, пользователь с никнеймом WayneTerry2 на форуме Microsoft в теме, посвященной выходу февральских обновлений, опубликовал следующий комментарий: «Я только что установил последние обновления для Windows 10 за февраль 2020 г. По завершении установки настройки экрана, похоже, были сброшены. Все нестандартные иконки исчезли, вместо фоновой картинки – логотип Windows». Пользователь также отметил, что ему пришлось удалить проблемные обновления, чтобы вернуть систему к привычному виду.

Всему виной – временный профиль

Пользователь под псевдонимом Russ Gee в Twitter упомянул, что в его практике был похожий случай. Так, при установке январских обновлений Windows 10 на ПК одного из членов семьи он столкнулся с аналогичным поведением системы. Он также пояснил, что подобное может происходить из-за загрузки учетной записи во временный профиль.

Судя по отзыву других пользователей, проблема действительно заключается именно в этом. Во время установки патча KB4532693 системой используется временный профиль, однако из-за ошибки в процессе обновления Windows по какой-то причине не восстанавливает исходный профиль пользователя.

К счастью, как выяснил Bleepingcomputer, информация, имеющая отношения к профилю пользователя, на самом деле никуда не исчезает. Данные по-прежнему расположены в папке «Пользователи» в корне системного диска (например, в C:\Users). Переименованный профиль имеет окончание .000 или .bak.

Решение проблемы

Russ Gee удалось решить проблему при помощи редактирования системного реестра и переименовании профиля вручную.

Другие пользователи утверждают, что им удалось добиться возвращения системы к привычному виду при помощи многократных перезагрузок системы. Также может помочь удаление проблемного патча, отмечает издание.

На момент публикации материала в Microsoft на вопросы CNews не ответили.

Другие проблемы с обновлениями Windows 10

Обновления Windows 10 периодически доставляют хлопоты как простым пользователям ОС, так и системным администраторам.

Так, в процессе установки масштабного обновления October Update 2018 для Windows 10, вышедшего в октябре 2018 г., система выборочно удаляла пользовательские файлы на некоторых компьютерах. Уничтожению подвергалось содержимое библиотек Windows 10: документы, изображения, видео- и аудиофайлы. Если пользователь самостоятельно не озаботился созданием резервной копии перед выполнением обновления ОС, файлы могли быть потеряны навсегда. Столкнувшись с многочисленными жалобами пользователей, Microsoft была вынуждена приостановить распространение October Update 2018 до выяснения всех обстоятельств. Вскоре компания пообещала помочь пользователям восстановить утраченные файлы.

В ноябре 2019 г. в ОС обнаружили сложновоспроизводимый баг, из-за которого в некоторых случаях внешние устройства, подключаемые к ПК под управлением данной ОС через интерфейс Thunderbolt, могли внезапно перестать работать. Столкнувшимся с данной проблемой Microsoft рекомендовал просто перезагрузить компьютер.



В сентябре 2019 г. CNews рассказывал о том, что установка патча KB4512941 приводит к захвату почти половины ресурсов центрального процессора одним из модулей виртуального помощника. Кроме того, встроенная в ОС функция поиска могла работать некорректно. Вышедший чуть раньше патч KB4515384 был способен вывести из строя важные компоненты системы – звук, меню «Пуск», подключение к интернету и даже поддержку USB-устройств, в том числе мыши и клавиатуры.

В октябре 2019 г. патч, призванный исправить уязвимость в браузере Internet Explorer и неполадки в работе подсистемы печати, не только не справился со своей задачей, но и принес массу новых проблем. Некоторые пользователи ОС после установки обновления отмечали неработоспособность кнопки «Пуск» и даже случаи зависания системы в процессе загрузки.

В июле 2019 г. некоторые пользователи Windows 10 пожаловались на сложности с управлением своим компьютером по протоколу RDP (Remote Desktop Protocol) с помощью функции «Подключение к удаленному рабочему столу», возникшие после установки майского обновления ОС (1903).

В конце июня 2019 г. в Windows 10 версии 1809 был обнаружен баг, приводящий к многократному замедлению процесса завершения работы операционной системы в результате подключения/отключения зарядного или иного устройства с интерфейсом USB Type-C.

В начале июня 2019 г. CNews сообщал о том, что установка последних обновлений для Windows 10 приводит к отказу Internet Explorer запускаться, если провайдер поиска не задан по умолчанию.

Чуть ранее Microsoft признала наличие ошибки в накопительных обновлениях для Windows 10, которая вызывает проблемы в работе Excel.

В августе 2018 г., Microsoft начала рассылать компьютерам на процессорах AMD апдейты, предназначенные исключительно для ПК на чипах Intel. После установки обновлений AMD-компьютеры переставали загружаться, и пользователям приходилось самостоятельно реанимировать систему имеющимися в их распоряжении средствами.

Следует также упомянуть массовую проблему BSoD («синего экрана смерти») на фирменных ноутбуках Microsoft – Surface Book 2. В декабре 2018 г. владельцы таких мобильных ПК стали жаловаться на систематическое появление «синего экрана» с сообщением «SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED» после установки патча KB4467682. Удаление обновления вручную «оживляло» систему лишь в редких случаях – большинство пользователей сообщали о полном выходе Windows 10 из строя и необходимости ее переустановки.