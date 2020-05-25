Обновление Windows 10 поломало беспроводной интернет

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Windows 10 сломалась

Установка одного из последних обновлений операционной системы Windows 10 может вызывать трудности с беспроводным подключением к интернету. Об этом говорится в недавно обновленном документе поддержки к патчу KB4556799 от 12 мая 2020 г., опубликованном на сайте Microsoft.

Проблема затрагивает ПК, оснащенные WWAN-модемами, которые используются для соединения с интернетом посредством мобильных сетей четвертого поколения. Такие модемы могут быть встроены в компьютер, например, ноутбук, непосредственно производителем, либо подключаются как отдельное устройство с интерфейсом USB или в виде платы расширения Mini PCI-E.

Как выяснила Microsoft, после применения накопительного обновления KB4556799 для Windows 10 версий 1903 и 1909 ПК может утратить возможность подключаться к интернету через WWAN-модем. При этом операционная система посчитает, что соединение уже успешно установлено, о чем может свидетельствовать индикатор сетевого статуса в области уведомлений.

Microsoft признала наличие проблемы с беспроводным подключением к Сети с помощью LTE-модема

Microsoft заявляет, что работает над решением данной проблемы и планирует исправить баг в «предстоящем релизе».

Microsoft нужна обратная связь

В документе, посвященному патчу KB4556799, также отмечается, что на обновление поступает множество жалоб через различные каналы – в первую очередь, социальные сети и СМИ. Среди описываемых пользователями Windows 10 проблем – снижение производительности системы, некорректная работа звуковой подсистемы, а также появление «синего экрана смерти» (BSoD) при установке самого апдейта. С последней трудностью владельцы ПК под управлением Windows 10 сталкиваются чаще всего.

Microsoft пока не зафиксировала каких-либо признаков широкого распространения багов, на которые указывают пользователи Windows 10. Разработчики продолжают мониторинг ситуации и просят сообщать о возникших проблемах посредством приложения «Центр отзывов» (Feedback Hub). Его можно запустить, в частности, с помощью комбинации клавиш Windows+F.

Прочие проблемы с обновлениями Windows 10

Обновления Windows 10 периодически доставляют хлопоты как простым пользователям ОС, так и системным администраторам.

Так, в конце марта 2020 г. CNews писал, что установка обновления KB4535996 для Windows 10 приводит к выходу из строя функции подключения к интернету через VPN. В апреле Microsoft выпустила патч, исправляющий этот недочет. Однако, починив интернет по VPN, оно сломало интернет по Wi-Fi.

В ноябре 2019 г. в ОС обнаружили сложновоспроизводимый баг, из-за которого в некоторых случаях внешние устройства, подключаемые к ПК под управлением данной ОС через интерфейс Thunderbolt, могли внезапно перестать работать. Столкнувшимся с данной проблемой Microsoft рекомендовал просто перезагрузить компьютер.



В сентябре 2019 г. CNews рассказывал о том, что установка патча KB4512941 приводит к захвату почти половины ресурсов центрального процессора одним из модулей виртуального помощника. Кроме того, встроенная в ОС функция поиска могла работать некорректно. Вышедший чуть раньше патч KB4515384 был способен вывести из строя важные компоненты системы – звук, меню «Пуск», подключение к интернету и даже поддержку USB-устройств, в том числе мыши и клавиатуры.

В октябре 2019 г. патч, призванный исправить уязвимость в браузере Internet Explorer и неполадки в работе подсистемы печати, не только не справился со своей задачей, но и принес массу новых проблем. Некоторые пользователи ОС после установки обновления отмечали неработоспособность кнопки «Пуск» и даже случаи зависания системы в процессе загрузки.

В июле 2019 г. некоторые пользователи Windows 10 пожаловались на сложности с управлением своим компьютером по протоколу RDP (Remote Desktop Protocol) с помощью функции «Подключение к удаленному рабочему столу», возникшие после установки майского обновления ОС (1903).

В конце июня 2019 г. в Windows 10 версии 1809 был обнаружен баг, приводящий к многократному замедлению процесса завершения работы операционной системы в результате подключения/отключения зарядного или иного устройства с интерфейсом USB Type-C.

В начале июня 2019 г. CNews сообщал о том, что установка последних обновлений для Windows 10 приводит к отказу Internet Explorer запускаться, если провайдер поиска не задан по умолчанию.

Чуть ранее Microsoft признала наличие ошибки в накопительных обновлениях для Windows 10, которая вызывает проблемы в работе Excel.

В августе 2018 г., Microsoft начала рассылать компьютерам на процессорах AMD апдейты, предназначенные исключительно для ПК на чипах Intel. После установки обновлений AMD-компьютеры переставали загружаться, и пользователям приходилось самостоятельно реанимировать систему имеющимися в их распоряжении средствами.

Следует также упомянуть массовую проблему BSoD («синего экрана смерти») на фирменных ноутбуках Microsoft – Surface Book 2. В декабре 2018 г. владельцы таких мобильных ПК стали жаловаться на систематическое появление «синего экрана» с сообщением «SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED» после установки патча KB4467682. Удаление обновления вручную «оживляло» систему лишь в редких случаях – большинство пользователей сообщали о полном выходе Windows 10 из строя и необходимости ее переустановки.