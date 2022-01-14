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Обновление Windows 11 и Windows 10 «убивает» VPN и лишает доступа к заблокированным сайтам. Спасения нет

Microsoft выпустила обновления для Windows 11 и Windows 10, установка которых приводит к поломке VPN. Проблема рискует стать массовой, но Microsoft не торопится признавать ее. Универсального решения проблемы не существует – WIndows не позволяет удалить эти патчи. Также Microsoft выпустила опасные обновления для Windows Server 2012, 2019 и 2022.

Пользователей Windows оставили без VPN

Новейшие апдейты для Windows 10 и Windows 11, выпущенные Microsoft в минувший вторник 11 января 2022 г., ломает VPN. Как пишет профильный портад Bleeping Computer, проблема кроется в обновлениях с индексами KB5009543 для Windows 10 и KB5009566 для Windows 11.

Установка патчей ведет к полной остановке работы встроенного в Windows инструмента VPN. Сторонние решения тоже ломаются – проблема затронула, по меньшей мере, Cisco Meraki и WatchGuard Firewalls, а также SonicWall.

Проблема проявляется не у всех пользователей, что мешает определить ее степень ее серьезности. Те, кто столкнулся с ней, отмечают, что настроенные подключения VPN перестают работать, а попытка создать вместо них новые ни к чему не приводит.

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Вместо доступа к VPN пользователи получают такое сообщение

На момент публикации материала Microsoft не признавала проблему и не предлагала никаких решений. Между тем, обсуждение глючных обновлений активно ведется пользователями и на сторонних ресурсах, и непосредственно на форумах софтверного гиганта.

Робкие попытки решения проблемы

На момент публикации материала существовало лишь три способа устранения проблем, вызываемых перечисленными обновлениями. Первый заключается в их полном удалении из системы.

Для этого многочисленные профильные ресурсы предлагают задействовать скрипт «wusa /uninstall /kb:5009543» для Windows 10 и «wusa /uninstall /kb:5009566» для Windows 11, который нужно активировать через командную строку.

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Логи работы VPN не помогают в решении проблемы

Кажущийся надежным, данный способ, тем не менее, срабатывает далеко не всегда. Редакция CNews обнаружила на форумах Microsoft пост, в котором сразу несколько пользователей указали на его полную бесполезность.

С их слов, попытка запуска скрипта приводит к появлению сообщения об ошибке. Windows считает эти обновления важными и препятствует их удалению.

Другие скрипты и их вариации, судя по сообщениям пользователей, тоже не приносят желаемого результата. Нежелательные заплатки прочно укрепляются в «теле» Windows, и в этом случае остается лишь ждать, когда Microsoft выпустит «патч к патчу».

Второй способ заключается в откате к предыдущей версии системы посредством теневых копий и точек восстановления. Он подойдет лишь тем, кто не забыл активировать обе эти опции.

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Наглядное доказательство неработоспособности способа со скриптами

Третий способ – это полное отключение автоматического обновления Windows. Пригодится, если система еще не успела скачать и установить опасные апдейты. Microsoft, однако, не приветствует это – в Windows 10 и Windows 11 по умолчанию нет такой возможности. Отключение возможно при использовании стороннего ПО или правки реестра и политик вручную.

Квинтет опасных обновлений

11 января 2022 г. Microsoft выпустила как минимум пять обновлений, заметно усложняющих жизнь пользователям. Вместе с KB5009543 и KB5009566 вышел патч KB5009624 для Windows Server 2012 R2.

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Внедрения

Данный апдейт вызывает проблемы с виртуальными машинами Hyper-V и с распознаванием накопителей с файловой системой ReFS (локальная файловая система, используемая в Windows Server 2012 и новее, Windows 8.1 и более поздних версиях). Эти же трудности вызывают обновления KB5009557 и KB5009555 для Windows Server 2019 и 2022 соответственно.

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Рассылка опасных обновлений Microsoft зацепила и пользователей серверных ОС

Последние два апдейта также вызывают циклическую перезагрузку контроллеров домена Windows. Все эти проблемы массово обсуждаются в сторонних коммьюнити. Универсального решения для них на утро 14 января 2022 г. не существовало.

Операционкам Microsoft не везет с обновлениями

За шесть с половиной лет, прошедших с релиза Windows 10, система получила сотни обновлений, многие из которых ломали ту или иную ее функцию. Например, вышедший в марте 2021 г. апдейт выводил из строя систему резервного копирования и веб-камеры. В декабре 2020 г. пользователи актуальных на тот момент версий Windows 10 столкнулись с необычной ошибкой, которая приводила к «синему экрану смерти» при неосторожном использовании встроенной утилиты проверки дисков Chkdsk.

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В отключении автоматических обновлений пользы, порою, больше, чем вреда

Windows 11, распространение которой началось в октябре 2021 г., за несколько месяцев своего существования тоже успела нахватать проблемных патчей. Некоторые из них, как, например, проблема с производительностью процессоров AMD, проявились еще на этапе финального бета-тестирования, и первый же масштабный апдейт не только не исправил ее, но даже усугубил.

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Апдейт KB5006674 для Windows 11, появившийся в середине октября 2021 г., вывел из строя принтеры Brother и Samsung. Microsoft признала проблему лишь спустя две недели.

Эльяс Касми

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