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Microsoft Windows Server Resilient File System ReFS локальная файловая система


27.03.2025 Microsoft разрешит ставить Windows 11 на диски с новой файловой системой - «убийцей» NTFS 1
23.01.2023 Microsoft тайком вернула в Windows 11 старую файловую систему - «убийцу» NTFS, о которой все давно забыли 1
21.01.2022 Microsoft лихорадочно исправляет ошибки свежайших исправлений ошибок Windows 1
14.01.2022 Обновление Windows 11 и Windows 10 «убивает» VPN и лишает доступа к заблокированным сайтам. Спасения нет 1
11.08.2017 Microsoft создаст профессиональную Windows 10 для рабочих станций 1
06.06.2017 Microsoft проговорилась об особой версии Windows 10 1
30.05.2017 С помощью «плохого» имени файла можно навсегда подвесить Windows 1
21.11.2016 Veeam представил Availability Suite 9.5 1
25.02.2014 Новые решения Acronis на базе технологии AnyData защитят данные в виртуальных, облачных и физических средах 1
21.05.2013 Вышел новый Zecurion Zserver с поддержкой Microsoft Windows Server 2012 и ReFS 1
17.01.2012 Microsoft представила новую файловую систему для Windows 8 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Microsoft Windows Server Resilient File System и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24731 8
AMD - Advanced Micro Devices 4267 3
Brother - Brother Industries - Бразер 200 2
Samsung Electronics 10313 2
Cisco Meraki 25 2
NetApp - Network Appliance 640 1
Veeam Software 321 1
X Corp - Twitter 2872 1
Intel Corporation 12245 1
Broadcom - VMware 2390 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
Dell EMC 5038 1
Acronis - Акронис 450 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20978 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24457 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5803 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2714 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6842 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3788 2
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 131 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2584 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15948 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12717 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5935 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1499 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2543 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 704 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 196 1
RDMA - Remote Direct Memory Access - Удалённый прямой доступ к памяти 40 1
Транспорт - V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 40 1
Always-On Enterprise - Обеспечение непрерывной работы бизнеса с жесткими требованиями соглашений о гарантированном уровне обслуживания (SLA) 11 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28257 1
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 177 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13448 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6283 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9270 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11202 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 944 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9517 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9424 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1919 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4955 1
Website URL - Uniform Resource Locator 892 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5297 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12574 1
Освещение - яркость источника света 684 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3930 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10663 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 716 1
Microsoft Windows 15795 10
Microsoft Windows 10 1781 6
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 194 6
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 792 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1418 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 628 4
Microsoft Windows Server 2012 197 3
Microsoft Windows 11 581 3
Microsoft Windows 7 1982 2
Microsoft Windows Server 2019 34 2
Linux OS 10106 2
Microsoft Windows Chkdsk 12 2
Microsoft Windows 10 Mobile - Microsoft Windows Mobile 10 92 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
Mozilla Firefox - браузер 1893 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1771 1
Google Chrome - браузер 1575 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1353 1
Microsoft Azure 1415 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1346 1
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 1
Microsoft Exchange 1748 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1435 1
Citrix XenServer 94 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 403 1
Microsoft Windows Server 2016 54 1
HPE SGI XFS - высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система 34 1
Microsoft Windows Console 3 1
Microsoft S2D - Microsoft Storage Spaces Direct 9 1
Microsoft Nano Server 11 1
Acronis AnyData Engine 15 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 397 1
Microsoft Patch Tuesday 11 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 918 1
Veeam One 17 1
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 30 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 102 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 131 1
Microsoft Windows XP 2404 1
Васильев Роман 17 1
McKay Peter - Маккей Питер 21 1
Sarkar Dona - Саркар Дона 5 1
Павлов Никита 85 1
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 1
Jain Sachin - Джайн Сачин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52353 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5839 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2441 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4905 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6266 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1919 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 846 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 773 1
BleepingComputer - Издание 355 1
The Verge - Издание 563 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
Neowin 144 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
Evalueserve 3 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2461 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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