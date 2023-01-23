Microsoft тайком вернула в Windows 11 старую файловую систему - «убийцу» NTFS, о которой все давно забыли

Microsoft внедрила в Windows 11 поддержку своей новой файловой системы ReFS, призванную уничтожить популярную NTFS, которую создала та же Microsoft совместно с IBM. ReFS во многом лучше предшественницы, но популярной за 11 лет своего существования она так и не стала. В большинстве ОС, в которых поддержка ReOS поначалу присутствовала, Microsoft принудительно отключила ее. Зачем компания активировала ее в Windows 11, еще предстоит выяснить.

Возвращение ReFS

Корпорация Microsoft без предупреждения встроила в свою новейшую ОС Windows 11 поддержку файловой системы собственной разработки ReFS (Resilient file system), пишет портал Neowin. Эта система, премьеру которой Microsoft провела еще 11 лет назад, преподносилась как более современная замена распространенной во всем мире NTFS. Последняя, к слову, позиционировалась как замена древней и по всем параметрам устаревшей FAT и в итоге ею же и оказалась – к январю 2023 г. FAT большинством пользователей давно предана забвению.

Но повторить успех предшественницы ReFS за годы своего существования пока не удалось. Более того, через некоторое время после релиза Microsoft исключила ее поддержку из почти всех своих пользовательских ОС, сделав эту файловую систему чуть ли не эксклюзивом Windows Server.

Сейчас ситуация, судя по всему, вновь меняется. Поддержка ReFS обнаружилась в одной из новейших бета-версий Windows 11 с индексом 25281. Как скоро она будет внедрена в стабильную сборку ОС, и будет ли в принципе – вопрос открытый.

Windows 11 не только поддерживает ReFS-накопители, но и позволяет установить себя на один из них

В сборке 25281 поддержка ReFS тоже по умолчанию отключена. Но, в отличие от стабильных версий, ее можно активировать вручную за пару кликов.

Море перспектив

Оценить все возможности, которые ReFS открывает пользователям, смогут все участники программы бета-тестирования Windows Insider, кроме россиян. Им доступ к ранним сборкм всех ОС Microsoft закрыт с июня 2022 г. на фоне американских санкций.

Между тем, преимуществ ReFS перед NTFS немало. Для сравнения, если NTFS способна работать с накопителями «весом» до 256 ТБ (терабайтов), то у ReFS этот лимит находится на отметке 35 ПБ (петабайтов) или около 35,8 тыс. ТБ.

Также Microsoft обещает большую отказоустойчивость за счет автоматических проверки и исправления данных с помощью контрольных сумм и изоляции проблемных участков, и вместе с этим и сравнительно более высокую производительность в сравнении с NTFS, особенно на виртуальных машинах. Дополнительно из файловой системы были исключены некоторые спорные моменты, за которые NTFS недолюбливают многие пользователи. Это в первую очередь квоты.

К новшествам ReFS, отсутствующим у NTFS, можно отнести технологию Storage Spaces. Она дает возможность создавать единые логические пространства для хранения данных на базе нескольких физических накопителей с разными интерфейсами подключения.

Новое детище лучше старого

Премьера ReFS состоялась в январе 2011 г. Microsoft хотела сделать ее основной для Windows 8, но в итоге ее затея провалилась, как и сама Windows 8.

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Пользователи невзлюбили эту ОС сразу же после ее выхода – им очень не понравился новый интерфейс Modern UI, который заменял привычные окна, стартовое меню и таскбар ненавистными многими плитками. В дальнейшем Microsoft выпустила Windows 10, в котором от плиток почти ничего не осталось. Однако отголоски Modern UI есть даже в Windows 11. CNews писал, что Microsoft намерена избавить систему от них в самом скором будущем.

Не исключено, что нежелание пользователей переходить на Windows 8 могло отразиться на внедрении новой файловой системы. Однако также стоит учитывать и то, что в 2011 г. пользователи не пользовались накопителями по 35 ПБ, и даже лимит NTFS в 256 ТБ на тот момент был недостижим. В 2023 г. в этом плане не многое изменилось.

Постоянно сравнивая ReFS с NTFS, Microsoft старалась как можно реже упоминать, что NTFS – это тоже ее творение, которое она создавала совместно с IBM. Эту файловую систему софтверная корпорация представила в 1993 г. одновременно с анонсом операционной системы Windows 3.1. В пользовательский сегмент она стала проникать ближе к началу XXI века с появлением сперва Windows 2000, а затем и Windows XP. Следующие версии Windows лишь ускорили всемирный отказ от FAT и ее разновидностей, в особенности FAT32. Тем не менее, до сих пор существует, хотя и довольно редко используется exFAT, применяемая преимущественно во флеш-накопителях больших объемов. Однако их форматирование в NTFS ничем плохим для них не заканчивается.

Блокировка ReFS

Развернув полноценную поддержку ReFS в Windows 8, Microsoft через некоторе время начала постепенно избавляться от нее. В Windows 8.1 она тоже была, как и первых стабильных сборках Windows 10 – системы, вышедшей в июле 2015 г.

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Переломным для поддержки ReFS стал 2017 г., когда Microsoft путем выпуска обновлений убрала ее почти из всех систем, в которых она присутствовала. Например, релиз сборки Windows 10 с индексом 1709 в сентябре 2017 г. лишил поддержки ReFS и эту систему, но не полностью. Полная поддержка файловой системы сохранилась исключительно в редакциях «Корпоративная» (Enterprise) и «Pro для рабочих станций» (Pro for Workstations).