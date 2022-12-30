Microsoft «похоронит» частичку Windows, которую некогда считала сверхважной и очень удобной

Из Windows 11 в одном из ближайших обновлений исчезнет последний компонент устаревшего и забракованного пользователями интерфейса Modern UI времен Windows 8. Это окна уведомлений с ярким настраиваемым оттенком фона и острыми углами. В Windows 11 Microsoft перешла на интерфейс WinUI, во главе которого легкость и неброские цвета. В 2012 г., когда появился ModernUI, Microsoft называла его прорывным и модным, но в итоге он оказался настоящим провалом и был заброшен с приходом Windows 10 в 2015 г.

Вырезать старое из нового

Корпорация Microsoft уберет из новой Windows 11 последние элементы интерфейса устаревшей системы Windows 8, пишет профильный ресурс Windows Latest. Единственное что в новой ОС осталось от Windows 8 в плане дизайна – это внешний вид диалоговых окон, также окон предупреждений. Их-то Microsoft и собирается вырезать из Windows 11, чтобы привести интерфейс системы к единому целому.

Разницу заметят лишь те пользователи, которые не стали встраивать в Windows 11 сторонние темы оформления с использованием всем известной утилиты UXThemePatcher и работают в стандартном интерфейсе. По данным Windows Latest, главное отличие оболочки Windows 11 от той же Windows 8 и даже Windows 10 – в скругленных углах вместо острых. Именно они и будут добавлен в диалоговые окна. Аналогичные изменения произойдут и с чекбоксами – «галочками».

Windows лишат красок

Microsoft делает акцент именно на скругленных углах окон, заявляя, что интерфейс ее системы нужно упрощать. Но на деле намного более ярким изменением во внешнем виде окон станет отсутствие цветов. Вернее, их будет всего два – светлый и темный, и меняться он будет в зависимости от выбранной цветовой схемы всего интерфейса Windows 11.

Нужно больше скруглений по углам

В Windows 8 в этом плане у пользователей было больше возможностей. В настройках системы всегда можно было выбрать цвет диалоговых окон. Это есть и в Windows 11 версии 22Н2, датированной сентябрем 2022 г., но Microsoft отключит эту функцию в одном из следующих обновлений.

Когда это произойдет, неизвестно. На 2023 г. у Microsoft запланирован выпуск двух масштабных апдейтов для Windows 11 – по одному в первом и во втором полугодии. Также есть вероятность, что диалоговые окна поменяют свой внешний вид с автоматической установкой какого-нибудь промежуточного мини-обновления.

Windows 10 все это, судя по всему, не затронет. Во-первых, это уже не основная ОС для Microsoft, во-вторых, у нее немного иная концепция штатного интерфейса. Впрочем, вероятность все же сохраняется, поскольку обновления эта система будет получать вплоть до октября 2025 г.

Темный цвет диалогового окна - результат применения темной темы, а не тонкой настройки интерфейса

Нововведение доступно пока лишь в тестовых версиях Windows 11. Доступ к ним для россиян закрыт с лета 2022 г., хотя это может измениться. Также Microsoft заблокировала жителям России еще и возможность скачивать дистрибутивы Windows с ее сайта и устанавливать обновления, но в конце декабря 2022 г. по одной только ей известной причине вдруг неожиданно сменила гнев на милость.

Зачем все это Microsoft

У Windows 8 как у операционной системы две отличительные черты. Первая – это новый плиточный интерфейс, получивший название Modern UI, которым Microsoft намеревалась заменить классические окна и рабочий стол. Тогда же появились акцентные цвета интерфейса.

Вторая отличительная черта – прямое следствие первой. Windows 8 провалилась – никто не хотел переходить на новый интерфейс, оказавшийся очень неудобным, и интернет наводнили сначала утилиты по возвращению традиционной компоновки интерфейса с таскбаром и стартовым меню, а затем и предложения услуг по удалению Windows 8 с последующей установкой Windows 7.

Такой «Пуск» миру оказался не нужен. Microsoft так и не смогла объяснить, в чем он лучше классического стартового меню

Аналогичная ситуация произошла и в 2007 г. с релизом Windows Vista. Система тоже оказалась никому не нужна – весь мир не желал никуда переходить с Windows XP, вследствие чего в 2009 г. появилась Windows 7 – доработанная Vista, которая стала достойной наследницей народной Windows XP.

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С Windows 8 образца 2012 г. получилась аналогичная история. Microsoft попыталась доработать систему с релизом Windows 8.1 в 2013 г., но пользователи были непреклонны. Итог – появление в июле 2015 г. Windows 10 с нормальной панелью задач и с не менее нормальным меню «Пуск». По прошествии семи с половиной лет с момента своего релиза Windows 10 по-прежнему является самой популярной версией Windows – 69,75% в мире против 16,13% у Windows 11 и 10,25% у Windows 7 (данные StatCounter за ноябрь 2022 г.). У Windows 8.1 лишь 2,53% рынка, а у Windows 8 и того меньше – 0,79%. Тем временем у 21-летней Windows XP – 0,4%.

И все же, неудача с плитками в Windows 8 не заставила Microsoft полностью отказаться от них. Но если раньше они занимали весь экран, то в Windows 10 перебрались в меню «Пуск», где продолжили раздражать пользователей, отъедая немало места на экране. В Сети опять появились программы, убирающие их.

Расстаться с плитками для Microsoft оказалось не проще, чем обычному человеку побороть вредную привычку. Теперь главное, чтобы не случился рецидив

На этот раз Microsoft, наконец, одумалась, хотя и не сразу, а спустя пять лет после выхода Windows 10. Как сообщал CNews, в августе 2020 г. она впервые явила миру новую платформу интерфейса на замену Modern UI под названием WinUI.

Ранняя версия WInUI. В работу она не пошла

В WinUI нашли отражение элементы концепции дизайна Microsoft Fluent Design образца 2017 г. Основная идея – легкость и простота.

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Но в Windows 10 WinUI нашла свое применение лишь частично – в полной мере Microsoft задействовала концепцию уже в Windows 11.

Новое меню «Пуск» Windows 11

Отсюда все эти парящие окна, легкие ненавязчивые оттенки и скругленные углы в Windows 11. Теперь дело за малым – сделать новые окна уведомлений и предупреждений, над чем Microsoft, судя по утекшим скриншотам, и работает.