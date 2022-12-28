Санкциям конец? Microsoft внезапно открыла россиянам доступ к Windows

На сайте Microsoft вновь появилась возможность скачивания дистрибутивов Windows с российского IP-адреса. Она была недоступна россиянам с июня 2022 г. Также Microsoft неожиданно вернула своим российским пользователям доступ к обновлениям Windows, закрытый в сентябре 2022 г. Официальных заявлений по этому поводу корпорация не делала.

Внезапная оттепель

Корпорация Microsoft без предварительных заявлений разрешила россиянам обновлять Windows и даже скачивать дистрибутивы своих ОС для последующей их установки. Редакция CNews убедилась, что соответствующая страница на сайте Microsoft открывается из России без подмены IP-адреса, хотя на протяжении нескольких месяцев все было в точности наоборот.

Как сообщал CNews, Microsoft запретила россиянам скачивать дистрибутивы Windows со своего портала еще в июне 2022 г. В конце сентября 2022 г. последовал запрет на обновление уже установленных ОС. Все это напрямую связано с антироссийскими санкциями США, к которым Microsoft примкнула еще в марте 2022 г. С тех пор Microsoft регулярно наращивала давление на россиян, вынуждая одних уходить на другие платформы, других – возвращаться к пиратским версиям Office и Windows. Последних оказалось большинство.

Что можно, и что нельзя

Первыми о возможности скачивания из России дистрибутивов Windows с сайта софтверной корпорации сообщили «Известия». Как выяснилось, Microsoft открыла россиянам доступ далеко не только к Windows 11 – своей новейшей операционной системе.

Все работает. Пока что

В свободном доступе из России также появились страницы для скачивания Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7. Поддержка последней была прекращена еще в начале 2020 г., Windows 8.1 в январе 2023 г. постигнет та же участь, а Windows 10 будет получать обновления вплоть до октября 2025 г.

Наряду с перечисленным Microsoft предоставила россиянам возможность воспользоваться «Помощником по установке Windows».

Счастье было недолгим

Редакции CNews удалось скачать с сайта Microsoft лишь оригинальный образ Windows 11, но только один раз. Все остальные попытки добраться до дистрибутивов операционок Microsoft провалились.

Сайт корпорации начал раз за разом выдавать предупреждение, что скачивание образов запрещено «некоторым пользователям и лицам, а также в определенных расположениях». Конкретно Россия в этом уведомлении не упоминается.

Ничего другого от Microsoft ждать пока не приходится

Возможно, это лишь временные трудности, и вскоре Microsoft перестанет блокировать россиянам доступ к своим ОС.

Не очень-то и хотелось

Следует отметить, что Microsoft следует предписаниям властей США лишь формально. Например, еще в апреле 2022 г. Минфин отменил некоторые санкции, разрешив, в том числе, экспорт и продажу американского ПО в Россию напрямую или через другие страны.

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Microsoft об этом словно не знает. Редакция CNews обнаружила лицензионные копии Windows 11 лишь в некоторых крупных магазинах, в частности, в «Ситилинке», но в большинстве своем это OEM-версии (без коробки, в обычном плотном конверте), без российской локализации, да еще и на DVD-диске. Большинству пользователей при покупке такой ОС придется приобретать еще и оптический привод. Впрочем, иногда лицензионные копии Windows завозятся в Россию из соседних стран, где используется русский язык, например, из Казахстана. В этом случае российская локализация в их составе присутствует.

Ситуация с лицензионной Windows в российской рознице сложилась непростая

По информации издания, такие поставки Windows 11 – это результат работы параллельного импорта. Кроме того, в будущем, если Microsoft не отзовет свои санкции, завезенные в Россию копии Windows могут перестать активироваться без подмены IP-адреса и прочих ухищрений.

По пути наименьшего сопротивления

Windows – это самая популярная ОС во всем мире м 75,11-процентной долей на глобальном рынке (статистика StatCounter за ноябрь 2022 г.). У Apple macOS лишь 15,6% рынка, у Linux – 2,77%.

Причина такой популярности – в удобстве и многолетней привычке. Например, под Windows написано в разы больше программ, чем под другие платформы, плюс многие пользователи работают в ней десятилетиями, лишь изредка меняя прежнюю версию ОС на более новую. Это позволяет им не тратить время, которого, как правило, не так много, на изучение новой системы.

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Россия в этом плане от остального мира не отличается. Доля Windows здесь еще больше – 87,32% на ноябрь 2022 г. И едва ли все козни Microsoft в обозримом будущем смогут повлиять на существенный отток россиян на другие платформы.

По своей воле россияне если и откажутся от Windows, то еще очень нескоро

Жителям России намного проще отказаться от лицензионной версии Windows в пользу ее пиратской копии, что уже происходит во всей стране. Это началось сразу после первых санкций Microsoft и к осени 2022 г. приобрело гигантские масштабы. В стране даже рухнули поставки ноутбуков с Windows – в ноябре 2022 г. их доля в общем импорте составила лишь 30%, хотя еще в феврале 2022 г. она достигала 60%.