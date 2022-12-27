Россияне «отменили» Microsoft в ответ на санкции. Поставки в Россию ноутбуков с Windows обрушились
В ноябре 2022 г. лишь 30% ввезенных в Россию ноутбуков были укомплектованы ОС Windows. Россияне один за другим отказываются переплачивать за нее и предпочитают устанавливать ее самостоятельно, предварительно скачав ее нелицензионную версию. Это своего рода ответ на антироссийские санкции Microsoft. Также на падение поставок ноутбуков с Windows косвенно может влиять продвижение отечественных операционных систем, в том числе и выпуск ноутбуков с предустановленными ОС российского происхождения.
Windows не импортируется
В России стремительно сократилась доля поставляемых в страну ноутбуков с предустановленной ОС Windows, пишет «Коммерсант». В ноябре 2022 г. она упала до 30% от общего количества, и это внушительный шаг назад по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.
Годом ранее из всех лэптопов, импортируемых в Россию, модификаций с той или иной версией Microsoft Windows было около 55%. Часть оставшейся доли занимала компания Apple со своими MacBook, работающими на macOS. Также в Россию завозились ноутбуки без предустановленной операционной системы.
Но даже ноябрь 2021 г. – не рекордный месяц по доле Windows-ноутбуков в российском импорте. В феврале 2022 г. этот показатель был на уровне 60% – то есть из 100 ввезенных в Россию лэптопов Windows стояла на 60.
К слову, суммарные поставки ноутбуков в Россию к концу 2022 г. тоже рухнули, но это не отражается на доле модификаций с Windows.
Прогнозы пока не оправдались
С учетом имеющихся данных, импортированных 70% ноутбуков были лишены Windows. Это или MacBook, ввезенные по параллельному импорту, так как Apple отвернулась от россиян еще в марте 2022 г., или модели с другой ОС, или вовсе без оной.
70% – это очень высокий показатель, но, как выяснилось, итоги вполне могли быть еще более печальными для Microsoft, которая тоже ушла из России еще весной 2022 г., а летом 2022 г. заявила о готовности уничтожить свой российский офис. Как пишет «Коммерсант», многие эксперты были уверены, что доля Windows-ноутбуков к концу 2022 г. упадет до 20%. Некоторые считали, что им останется и вовсе 10% импорта. Впрочем, год еще не завершился, и статистики за декабрь 2022 г. на момент публикации материала не было.
При этом нельзя сказать, что частичный и полный уход из России многих производителей ноутбуков, например, Asus, Acer, HP, Dell и др., очень сильно повлиял на объем поставок моделей с Windows. В стране действует параллельный импорт, который никак не запрещает импортерам поставлять технику с Windows из других стран по своим логистическим каналам. Об этом говорит, в том числе, возвращение ноутбуков сбежавших вендоров в российские магазины в конце декабря 2022 г.
Одна из основных причин
Вполне вероятно, просадка поставок Windows-лэптопов связана с тем, что россиянам они больше не нужны. Тенденция к отказу граждан России от покупки ноутбуков с Windows на борту, как сообщал CNews, проявилась почти сразу после ухода Microsoft с российского рынка. Пользоваться этой ОС они, тем не менее, не перестали. В ноябре 2022 г. ее доля (с учетом всех модификаций) составила 87,32% против 6,06% у той же macOS и 2,05% суммарно у всех дистрибутивов Linux (статистика StatCounter). К осени 2022 г. пиратство в России продолжало набирать популярность.
Вместо того чтобы переплачивать за лицензионную Windows при покупке ноутбука (это, как правило, несколько тысяч рублей), россияне скачивают ее из интернета и устанавливают самостоятельно. При этом о лицензии чаще всего речи нет, тем более с учетом того, что в начале осени 2022 г. Microsoft закрыла россиянам доступ к обновлениям Windows. Например, теперь, чтобы иметь возможность обновить Windows 11 до версии 22Н2, вышедшей в конце сентября 2022 г., нужно или подделывать IP-адрес, или качать уже готовую сборку со всем известных сайтов.
Импортозамещение на полную мощность
Вторая, но пока менее очевидная возможная причина падения импорта ноутбуков с Windows – это импортозамещение. С конца февраля 2022 г. в России заметно ускорилось распространение отечественных ОС, в некоторых случаях – даже в комплекте с отечественными ноутбуками.
Так, в ноябре 2022 г. CNews писал о приближающемся релизе трех ноутбуков российского бренда Irbis под управлением российской ОС Astra Linux. Через пару недель в продажу поступил еще один отечественный лэптоп на базе этой платформы – Unchartevice 6540.
В конце декабря 2022 г. представители группы Softline сообщили CNews о готовящемся выходе на российском рынке компьютеров, моноблоков, ноутбуков и серверов отечественного бренда Inferit с предустановленной операционной системой «Ред ОС». Это разработка российской компании «Ред софт».
Свою лепту в продвижение российских ОС на замену американским Windows и macOS вносят и разработчики ПО. В декабре 2022 г. они выбрали отечественные платформы, с которыми будут обеспечивать совместимость своих разработок в рамках господдержки. В список вошли «Альт» компании «Базальт СПО», Astra Linux («Астра») и «Ред ОС» («Ред софт»).
Рынок главных разработчиков российских ОС по итогам 2021 г. поделен между пятью компаниями – «Астрой» (69%), «Ред софтом» (17%) «Базальтом СПО» (10%), «Открытой мобильной платформой» (3%) и НТЦ ИТ РОСА (1%). Подробнее об этом читайте в материале CNews.
Мнение отрасли
В компании Inferit подтвердили CNews информацию о падении поставок ноутбуков с Windows. «Да, мы можем подтвердить, что поставки ноутбуков с предустановленной Windows в Россию сократились, – сообщил CNews Артур Кан, менеджер по продукту Inferit. – На наш взгляд, это связано с тем, что на российском рынке идет динамичный процесс развития импортозамещения. Как производители компьютерной техники, мы всегда находимся в тесном сотрудничестве с разработчиками российских операционных систем. Мы видим, что выводимые на рынок операционные системы являются функциональными и удобными, решают задачи клиента. Таким образом, сегодня у покупателя есть возможность выбора необходимой ОС при покупке самого ноутбука».
В группе компаний ГК «Астра» тоже подметили такую тенденцию рынка. «Доля проданных устройств на Windows в России планомерно падала последние несколько лет, а в 2022 г. мы наблюдали ее существенное сокращение», – сказали CNews представители ГК «Астра».
По словам представителей ГК «Астра», это связано с комплексом внешних и внутренних факторов. В первую очередь это санкционные ограничения на работу с российскими компаниями и организациями. Также они упомянули экономические причины, связанные с повышением стоимости импортируемого вычислительного оборудования, «Стоимость и условия лицензирования российских операционных систем оказывается выгоднее, чем иностранных» – сказали в ГК «Астра», добавив, что на падении поставок Windows-ноутбуков отражаются еще и нормативные требования о переходе на российское программное обеспечение для органов государственной власти и объектов критической информационной инфраструктуры.
«Вкупе, эти факторы существенно снизили спрос на ноутбуки с предустановленными иностранными операционными системами, – отметили в ГК «Астра». – Согласно данным госзакупок, в первом полугодии доля поставленных отечественных ОС составила 86%, а в составе отечественного железа — все 91%».
В российской рознице бытует иное мнение. «В наших сетях самыми популярными являются ноутбуки с ОС Windows, развивается ассортимент с macOS, расширяется выбор моделей на Linux. Дополнительно в нашем ассортименте появились отечественная универсальная и понятная операционную система “Ред ОС”», – сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо».
«Мы не отмечаем снижение спроса на ноутбуки с Windows, – сказали CNews представители Ozon. – Наоборот, после сильного всплеска весной (2022 г. – прим. CNews) у нас ежемесячно продолжают расти продажи в 1,5-2 раза год к году. Сейчас активно на российском рынке появляется предложение не только от известных производителей, но и множество C-Brand компаний, которые предлагают конкурентный уровень оснащения и привлекательные потребительские качества. Среди таких популярных брендов на Ozon сейчас представлены: Echips, Chuwi и др.».