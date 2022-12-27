Россияне «отменили» Microsoft в ответ на санкции. Поставки в Россию ноутбуков с Windows обрушились

В ноябре 2022 г. лишь 30% ввезенных в Россию ноутбуков были укомплектованы ОС Windows. Россияне один за другим отказываются переплачивать за нее и предпочитают устанавливать ее самостоятельно, предварительно скачав ее нелицензионную версию. Это своего рода ответ на антироссийские санкции Microsoft. Также на падение поставок ноутбуков с Windows косвенно может влиять продвижение отечественных операционных систем, в том числе и выпуск ноутбуков с предустановленными ОС российского происхождения.

Windows не импортируется

В России стремительно сократилась доля поставляемых в страну ноутбуков с предустановленной ОС Windows, пишет «Коммерсант». В ноябре 2022 г. она упала до 30% от общего количества, и это внушительный шаг назад по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

Годом ранее из всех лэптопов, импортируемых в Россию, модификаций с той или иной версией Microsoft Windows было около 55%. Часть оставшейся доли занимала компания Apple со своими MacBook, работающими на macOS. Также в Россию завозились ноутбуки без предустановленной операционной системы.

Но даже ноябрь 2021 г. – не рекордный месяц по доле Windows-ноутбуков в российском импорте. В феврале 2022 г. этот показатель был на уровне 60% – то есть из 100 ввезенных в Россию лэптопов Windows стояла на 60.

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К слову, суммарные поставки ноутбуков в Россию к концу 2022 г. тоже рухнули, но это не отражается на доле модификаций с Windows.

Прогнозы пока не оправдались

С учетом имеющихся данных, импортированных 70% ноутбуков были лишены Windows. Это или MacBook, ввезенные по параллельному импорту, так как Apple отвернулась от россиян еще в марте 2022 г., или модели с другой ОС, или вовсе без оной.

70% – это очень высокий показатель, но, как выяснилось, итоги вполне могли быть еще более печальными для Microsoft, которая тоже ушла из России еще весной 2022 г., а летом 2022 г. заявила о готовности уничтожить свой российский офис. Как пишет «Коммерсант», многие эксперты были уверены, что доля Windows-ноутбуков к концу 2022 г. упадет до 20%. Некоторые считали, что им останется и вовсе 10% импорта. Впрочем, год еще не завершился, и статистики за декабрь 2022 г. на момент публикации материала не было.

Падают поставки - сокращаются и продажи

При этом нельзя сказать, что частичный и полный уход из России многих производителей ноутбуков, например, Asus, Acer, HP, Dell и др., очень сильно повлиял на объем поставок моделей с Windows. В стране действует параллельный импорт, который никак не запрещает импортерам поставлять технику с Windows из других стран по своим логистическим каналам. Об этом говорит, в том числе, возвращение ноутбуков сбежавших вендоров в российские магазины в конце декабря 2022 г.

Одна из основных причин

Вполне вероятно, просадка поставок Windows-лэптопов связана с тем, что россиянам они больше не нужны. Тенденция к отказу граждан России от покупки ноутбуков с Windows на борту, как сообщал CNews, проявилась почти сразу после ухода Microsoft с российского рынка. Пользоваться этой ОС они, тем не менее, не перестали. В ноябре 2022 г. ее доля (с учетом всех модификаций) составила 87,32% против 6,06% у той же macOS и 2,05% суммарно у всех дистрибутивов Linux (статистика StatCounter). К осени 2022 г. пиратство в России продолжало набирать популярность.

Windows россияне любят, но платить за нее больше не хотят

Вместо того чтобы переплачивать за лицензионную Windows при покупке ноутбука (это, как правило, несколько тысяч рублей), россияне скачивают ее из интернета и устанавливают самостоятельно. При этом о лицензии чаще всего речи нет, тем более с учетом того, что в начале осени 2022 г. Microsoft закрыла россиянам доступ к обновлениям Windows. Например, теперь, чтобы иметь возможность обновить Windows 11 до версии 22Н2, вышедшей в конце сентября 2022 г., нужно или подделывать IP-адрес, или качать уже готовую сборку со всем известных сайтов.

Импортозамещение на полную мощность

Вторая, но пока менее очевидная возможная причина падения импорта ноутбуков с Windows – это импортозамещение. С конца февраля 2022 г. в России заметно ускорилось распространение отечественных ОС, в некоторых случаях – даже в комплекте с отечественными ноутбуками.

Так, в ноябре 2022 г. CNews писал о приближающемся релизе трех ноутбуков российского бренда Irbis под управлением российской ОС Astra Linux. Через пару недель в продажу поступил еще один отечественный лэптоп на базе этой платформы – Unchartevice 6540.

В конце декабря 2022 г. представители группы Softline сообщили CNews о готовящемся выходе на российском рынке компьютеров, моноблоков, ноутбуков и серверов отечественного бренда Inferit с предустановленной операционной системой «Ред ОС». Это разработка российской компании «Ред софт».

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Свою лепту в продвижение российских ОС на замену американским Windows и macOS вносят и разработчики ПО. В декабре 2022 г. они выбрали отечественные платформы, с которыми будут обеспечивать совместимость своих разработок в рамках господдержки. В список вошли «Альт» компании «Базальт СПО», Astra Linux («Астра») и «Ред ОС» («Ред софт»).

Рынок главных разработчиков российских ОС по итогам 2021 г. поделен между пятью компаниями – «Астрой» (69%), «Ред софтом» (17%) «Базальтом СПО» (10%), «Открытой мобильной платформой» (3%) и НТЦ ИТ РОСА (1%). Подробнее об этом читайте в материале CNews.

Мнение отрасли

В компании Inferit подтвердили CNews информацию о падении поставок ноутбуков с Windows. «Да, мы можем подтвердить, что поставки ноутбуков с предустановленной Windows в Россию сократились, – сообщил CNews Артур Кан, менеджер по продукту Inferit. – На наш взгляд, это связано с тем, что на российском рынке идет динамичный процесс развития импортозамещения. Как производители компьютерной техники, мы всегда находимся в тесном сотрудничестве с разработчиками российских операционных систем. Мы видим, что выводимые на рынок операционные системы являются функциональными и удобными, решают задачи клиента. Таким образом, сегодня у покупателя есть возможность выбора необходимой ОС при покупке самого ноутбука».

В группе компаний ГК «Астра» тоже подметили такую тенденцию рынка. «Доля проданных устройств на Windows в России планомерно падала последние несколько лет, а в 2022 г. мы наблюдали ее существенное сокращение», – сказали CNews представители ГК «Астра».

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По словам представителей ГК «Астра», это связано с комплексом внешних и внутренних факторов. В первую очередь это санкционные ограничения на работу с российскими компаниями и организациями. Также они упомянули экономические причины, связанные с повышением стоимости импортируемого вычислительного оборудования, «Стоимость и условия лицензирования российских операционных систем оказывается выгоднее, чем иностранных» – сказали в ГК «Астра», добавив, что на падении поставок Windows-ноутбуков отражаются еще и нормативные требования о переходе на российское программное обеспечение для органов государственной власти и объектов критической информационной инфраструктуры.

«Вкупе, эти факторы существенно снизили спрос на ноутбуки с предустановленными иностранными операционными системами, – отметили в ГК «Астра». – Согласно данным госзакупок, в первом полугодии доля поставленных отечественных ОС составила 86%, а в составе отечественного железа — все 91%».

В российской рознице бытует иное мнение. «В наших сетях самыми популярными являются ноутбуки с ОС Windows, развивается ассортимент с macOS, расширяется выбор моделей на Linux. Дополнительно в нашем ассортименте появились отечественная универсальная и понятная операционную система “Ред ОС”», – сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо».

«Мы не отмечаем снижение спроса на ноутбуки с Windows, – сказали CNews представители Ozon. – Наоборот, после сильного всплеска весной (2022 г. – прим. CNews) у нас ежемесячно продолжают расти продажи в 1,5-2 раза год к году. Сейчас активно на российском рынке появляется предложение не только от известных производителей, но и множество C-Brand компаний, которые предлагают конкурентный уровень оснащения и привлекательные потребительские качества. Среди таких популярных брендов на Ozon сейчас представлены: Echips, Chuwi и др.».