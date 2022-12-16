Поставки ноутбуков в Россию обрушились в три раза

За 11 месяцев 2022 г. поставки ноутбуков в Россию упали на 65% по сравнению с тем же периодом 2021 г. В страну ввезли всего 2,76 млн гаджетов, среди брендов лидируют китайские производители HP и Lenovo.



Падение поставок и продаж

В январе-ноябре 2022 г. в Россию ввезли на 65% меньше ноутбуков в штаках, чем за 11 месяцев 2021 г. Такие данные CNews сообщили представители GS Group.

В структуре поставок лидируют китайские производители HP (15%), Lenovo (15%), Asus (8%) и Acer (10%). Увеличилась доля также Huawei (с 3% до 14%), MSI (с 2% до 11%), Honor и новых брендов: Tecno, Infinix и Realme.

Всего в 2022 г. в страну поставили 2,76 млн ноутбуков.

Представители МТС сообщили CNews, что за 11 месяцев 2022 г. россияне скупили на 17% меньше ноутбуков чем в 2021 г. При этом в среднем устройства подорожали на 10% – до 62 тыс. руб.

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Популярнее всего у россиян устройства бренда HP – 19% (годом ранее – 23%), Asus – 16% (19%), Lenovo – 16% (18%), Acer – 13% (15%), Honor – 8% (5%), Huawei – 7% (5%). По 6% получили MSI (в 2021 г. 3%) и Apple (было 8%).

В денежном выражении лидерами рынка стали HP – 16% (было 18%), Asus – 15% (18%), Lenovo – 14% (15%), Apple – 13% (18%), Acer – 10% (12%), MSI – 9% (5%), Huawei – 7% (5%), Honor – 7% (5%).

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В «М.Видео-эльдорадо» «Коммерсанту» сообщили, что за 2022 г. в России продали 2,8 млн ноутбуков, и больше трети продажи пришлось на китайские устройства. В III и IV квартале их доля достигла 40-45%. Представители ритейлера объяснили, что техника в наличии благодаря поставкам по параллельному импорту.

Три четверти продаж ноутбуков в стране приходится на ноутбуки до 70 тыс. руб., а доля тех, что дороже 100 тыс. руб. находится уровне 2021 г. – это около 8% от общего объема.

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В «Ситилинке» подтвердили изданию, что в России за этот период было реализовано более 2,5 млн лэптопов. Чаще всего российяне приобретали ноутбуки Asus, HP и Lenovo, лидируют они и в денежном выражении. Почти на половине проданных устройств была предустановлена Windows.

Тренд сохраняется

В ноябре 2022 г. CNews писал о том, что продажи ноутбуков в III квартале 2022 г. в России обрушились на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Всего было продано 544 тыс. устройств (843,2 тыс. в 2021 г.).

Меньше гаджетов стал закупать не только корпоративный сегмент, но и частные пользователи. Эксперты рынка связывали это с сокращение ассортимента техники из-за отказа иностранных производителей сотрудничать с российскими дистрибуторами и удорожанием гаджетов.

В первом полугодии 2022 г. аналитики также фиксировали падение спроса более чем на 20%.

По параллельному импорту

Напомним, после того, как большинство иностранных производителей техники отказались работать с Россией, приостановили поставки и оказание техподдержки в стране, власти России решили исправить ситуацию с помощью параллельного импорта.

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Ввозить в Россию технику, предназначенную для реализации в других странах без согласия производителей, начали в мае 2022 г. В список Минпромторга вошли устройства самых популярных в стране брендов: Apple, Asus, Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, Huawei, Lenovo, Intel, Panasonic и др.

Летом 2022 г. CNews писал о том, что российские магазины заполонили «серые» ноутбуки без русской раскладки на клавиатуре, на которых невозможно нормально работать.