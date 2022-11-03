Россияне перестали покупать ноутбуки. Продажи рухнули вдвое

Спрос на ноутбуки в России сильно упал. В первую очередь меньше устройств начал закупать корпоративный сегмент. Но и потребители стали откладывать покупки на потом. Это вызвано как истощением ассортимента и парка устройств, который не может удовлетворить запросы клиентов, так и некоторое повышение цен на ноутбуки.

Меньше ноутбуков

Продажи ноутбуков в III квартале 2022 г. в России рухнули на 55% по сравнению с тем же периодом 2021 г. Всего было продано 544 тыс. устройств (843,2 тыс. в 2021 г.), пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в одном из российских ритейлеров.

За все три квартала 2022 г. продажи просели на 32%, подсчитали ритейлеры. За этот период в стране продали 2,1 млн устройств, рассказали изданию в «Марвел-Дистрибуции». Результат этот отображает ситуацию в корпоративном и розничном сегменте.

Если рассматривать их отдельно, то именно в корпоративном сегменте продажи упали больше всего (на 47%). Падение в розничном составило только 18% за девять месяцев 2022 г.

В чем причина

Такой результат объясняется трудностями при закупках корпоративного сектора. По словам бизнес-аналитика Антона Фомина, при закупках компании устанавливают технические требования к устройствам выше тех, которым могут соответствовать ноутбуки, оставшиеся в стоках.

Россияне покупают все меньше ноутбуков

В розничном же сегменте, по словам Фомина, клиенты откладывают покупки на неопределенный срок. Это может быть вызвано и дефицитом парка устройств и скачком цен на них. Например, вначале 2022 г. цена ноутбука в среднем составляла 61,3 тыс. руб. Но уже в марте, спустя всего месяц, цены выросли до 79,5 тыс. руб. При этом средний чек за ноутбук у россиян в сентябре составил 55,6 тыс. руб. (выше сентября 2021 г. на 2,5%).

Запасы истощаются

В «Ситилинке» рассказали «Коммерсанту», что из-за ухода с российского рынка премиальных брендов ноутбуков образовался дефицит, который сохранится до конца 2022 г. Вместе с тем во II квартале новых закупок ритейлерами ноутбуков почти не было, утверждает Григорий Дубровский, партнер и руководитель группы по работе с телекоммуникационными, медиа- и технологическими компаниями ДРТ. По его словам, сети распродают остатки.

Он также подтверждает приведенную выше статистику: падение вызвано как сократившимися запасами устройств, так и повышением цен на определенные модели. По словам эксперта, к концу 2022 г. на рынок поступят крупные партии российских ноутбуков и вместе с тем увеличатся поставки зарубежных.

Тенденция сохраняется

Тенденция на падение спроса в России сохраняется. Так, в первом полугодии 2022 г. продажи ПК и ноутбуков в стране просели более чем на 20%. События, произошедшие в стране после 24 февраля 2022 г., повлекли за собой не только отток населения за границу и переезд россиян мужского пола в места расположения воинских частей. В России стремительно подорожала компьютерная и другая техника, а уход многих иностранных игроков рынка постепенно приводит к ее дефициту.

Но существует еще один фактор, который мог повлиять на падение продаж готовых к использованию компьютеров. Представители Ozon сообщили CNews, что в России наметился рост интереса потребителей к покупке отдельных комплектующих с последующей самостоятельной сборкой из них системных блоков. Такой подход решает сразу два вопроса — во-первых, позволяет собрать ПК из того «железа», которое действительно требуется, а не которое предусмотрел производитель, во-вторых, позволяет не переплачивать за бренд.