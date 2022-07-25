Параллельный импорт: Россию наводнили ноутбуки, которыми невозможно нормально пользоваться

В России выросла доля ноутбуков без русской раскладки на клавиатуре в результате расцвета параллельного импорта. Пользоваться такими лэптопами далеко не всегда удобно – приходится или учить на память русскую раскладку и овладевать методом слепого набора, или покупать наклейки на клавиши. Ритейлеры ищут наименее затратный способ решения проблемы.

Неудобные ноутбуки

В России стремительно растут поставки ноутбуков без русской раскладки на клавиатуре. Как пишет «Коммерсант», объем их ввоза в страну настолько большой, что всего через несколько месяцев их доля общего импорта мобильных ПК может достичь 10%.

По оценке собеседников издания, это может случиться к концу 2022 г. Происходящее является следствием параллельного импорта, заработавшего в мае 2022 г. – производители ноутбуков прекратили прямые поставки своей продукции в Россию, и импортерам приходится ввозить их самостоятельно из различных стран, где кириллица не используется.

Что немаловажно, проблема с отсутствующей русской раскладкой на клавиатурах ноутбуков касается далеко не только крупных брендов, хотя в этом сегменте список частично или полностью прекративших поставки в Россию компаний очень широк. В нем числятся как минимум Acer, Asus, Apple, HP, Dell, Samsung и др. Отсутствие раскладки наблюдается и у ноутбуков небольших китайских вендоров.

Новый ноутбук без гарантии

Добавить в ноутбук необходимую раскладку можно несколькими способами. Самый простой и наименее затратный – это обычные наклейки на клавиатуру, продающиеся во многих крупных сетях по продаже электроники.

Не всем понравится ноутбук без привычной русской раскладки

Такой способ можно назвать компромиссным – он экономит деньги, но портит внешний вид ноутбука, к тому же наклейки имеют свойство отклеиваться со временем. Также можно приобрести отдельную клавиатуру для настольных ПК, проводную или беспроводную, или обучиться методу слепого набора текста.

Альтернативой этих решений является лазерная гравировка. Это более дорогой способ нанесения русских букв на клавиатуру – по оценке собеседников «Коммерсанта», процедура обходится примерно 1500-2000 руб.

Выгравированные буквы не стираются и не отклеиваются, но в некоторых случаях приходится разбирать ноутбук и вынимать из него клавиатуру для нанесения раскладки. Это может лишить его гарантии производителя. С другой стороны, она и так не распространяется на ноутбуки, ввезенные по параллельному импорту – все гарантийные обязательства, как сообщал CNews, берет на себя продавец.

Судя по всему, потеря гарантии производителя не смущает россиян. По словам управляющего мастерскими McGraver Юрия Жогова, по сравнению с февралем 2022 г. спрос на услуги лазерной гравировки клавиатур ноутбуков взлетел в полтора-два раза. Он сообщил изданию, что в дальнейшем спрос вырастет еще сильнее, и добавил, что если раньше пользователи заказывали гравировку на ноутбуки из США и Европы, то в 2022 г. большую часть объема заказов занимают мобильные ПК из Турции и ОАЭ.

Чиновники тоже страдают

С трудностями при покупке ноутбука с привычной для россиян двойной раскладкой клавиатуры столкнулись не только обычные потребители. По словам источника издания в Правительстве России, это стало негативно отражаться на исполнении некоторых госконтрактов.

Наклейки на клавиши - проверенный способ сэкономить на гравировке

«Реализация уже заключенных контрактов по поставке в ведомства автоматизированных рабочих мест идет с проблемами, – заявил источник издания. – По условиям тендера подрядчик не может поставить АРМ без клавиатуры, с английской раскладкой – тоже не может. Поставщики теперь ищут способы докупить клавиатуры с русской раскладкой».

Ритейлеры решат проблему, но пользователям это не понравится

Исполнительный директор diHouse (входит в группу «Ланит») Андрей Тарасов сообщил изданию, что некоторые российские ритейлеры планируют самостоятельно решать вопрос с нанесением русской раскладки на клавиатуры ввезенных по параллельному импорту ноутбуков и не перекладывать это на плечи потребителей. Как именно будет реализован этот процесс, пока неясно, потому что в итоге им, вероятно, придется доставать лэптопы из коробки, что может не понравиться конечным пользователям. «Если наносить русскую раскладку будут продавцы, им придется вскрывать коробки, – сказал Андрей Тарасов. Это большой минус для продаж: клиенты не готовы покупать товар со вскрытой коробкой».

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Вариантов у ритейлеров сейчас несколько – это нанесение гравировки до продажи, то есть со вскрытием упаковки, или предоставление такой услуги на бесплатной основе уже после того, как клиент отнес деньги в кассу. Есть и третий вариант – расширенный комплект поставки, включающий набор наклеек на клавиатуру.

При всем этом еще в начале июля 2022 г. ритейлеры в большинстве своем не хотели связываться с ноутбуками популярных в России иностранных брендов. Они отказывались ввозить их из-за нестабильности курса рубля, плюс, как сообщал CNews, у них ни было никакого желания решать проблему с отсутствием русских букв на клавиатуре. Исключение на тот момент делалось только для ноутбуков Apple – продавать MacBook ритейлерам выгодно, даже с учетом всех дополнительных расходов.