Русский язык Кириллица Кириллические алфавиты Кириллическая письменность
|26.08.2021
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Опубликованы рекомендации по применению кириллицы в доменных именах и почте
огия и пунктуация кириллических доменных имен Документ под названием «Рекомендации по внедрению в программном обеспечении поддержки доменных имен и адресов электронной почты c использованием символов кириллицы» рекомендует обеспечивать возможность передачи программам доменного имени как пользователем с помощью графического пользовательского интерфейса, так и через API, в формате U-метки (Un
|24.06.2011
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Google научил свои "очки" русскому языку
жения Google Goggles (в переводе - очки) 1.5. Среди обновлений в ней - распознавание на фотографиях кириллицы. Пользователи мобильных устройств с ОС Google теперь могут, например, сфотографиров
|16.09.2010
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SelectiveSenderName от IvaSoft устраняет проблему выбора кириллицы и латиницы в имени отправителя
rosoft Exchange многие компании и организации сталкиваются с одной и той же проблемой: во внутрикорпоративной переписке и при поиске в адресной книге удобнее пользоваться именами на русском языке, но кириллица, как и следовало ожидать, приводит в замешательство зарубежных партнеров или клиентов, отметили в IvaSoft. Решить данную проблему призвана утилита SelectiveSenderName. По словам разра
|18.07.2005
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Кириллица в доменных именах – угроза безопасности?
в, схожести написаний латинских и русских букв, а также некоторых других проблем, то с этими неприятностями можно бороться (например, запретив регистрацию доменных имен, содержащих одновременно буквы кириллицы, и латиницы)". Регистрация доменов в зонах BIZ, RU, COM, NET, ORG, INFO Проверка занятости имени домена: доменное имя зона www. .bizcomnetorgruinfoвсе Установить Подписка на новос
|21.06.2002
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В Opera появится поддержка арабского, еврейского алфавитов и кириллицы
о и еврейского алфавитов, Opera Software пообещала включить эти алфавиты в свой браузер для компьютеров Macintosh. В новую версию браузера будут включены оба еврейских языка (иврит и идиш), арабский, кириллица и корейский. Эти алфавиты будет поддерживаться в операционной системе MacOS X "Jaguar". Как только в Jaguar появится поддержка печатания справа налево, браузер Mozilla также сможет по
|12.09.2001
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"МакЦентр" представила коммерческую версию русификатора для Nokia 9210
.palmstore.ru. Полная коммерческая версия русификатора "ЭльбРУС 9210" позволяет следующее: Создавать, читать, редактировать и хранить любые документы на русском языке Вводить с клавиатуры как символы кириллицы (русский, украинский белорусский и т.д. языки), так и расширенной латиницы (английский и языки других стран Европы). Полностью перевести операционную систему коммуникатора на русский
Русский язык и организации, системы, технологии, персоны:
|Малафеев Андрей 51 7
|Путин Владимир 3173 4
|Медведев Дмитрий 1654 3
|Федоров Иван 23 3
|Преображенский Владимир 7 3
|Платонов Алексей 22 3
|Пузанов Владимир 14 3
|Демидов Михаил 133 2
|Рюрикович Иоанн (Иван) Васильевич IV (Грозный) 8 2
|Липич Григорий 65 2
|Щеголев Игорь 698 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Клинаичев Андрей 33 2
|Собянин Сергей 382 1
|Арлазаров Владимир 229 1
|Лебедев Артемий 99 1
|Якушев Михаил 50 1
|Солдатов Алексей 98 1
|Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 1
|Жогов Юрий 1 1
|Twomey Paul - Туми Пол 26 1
|Меркутов Алексей 7 1
|Гудзенко Дмитрий 10 1
|Динцис Данил 1 1
|Tracey Michael - Трейси Майкл 1 1
|Бакунов Григорий 22 1
|Чернов Андрей 3 1
|Колесникова Мария 8 1
|Донской Дмитрий 39 1
|Радонежский Сергий 9 1
|Лавриненко Дмитрий 2 1
|Левитан Юрий 5 1
|Гольцов Александр 77 1
|Борисова Полина 13 1
|Бегтин Иван 61 1
|Ерофеева Мария 31 1
|Романов Андрей 10 1
|Стариков Андрей 4 1
|Бойко Филипп 2 1
|Соколов Андрей 17 1
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