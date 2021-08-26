Опубликованы рекомендации по применению кириллицы в доменных именах и почте огия и пунктуация кириллических доменных имен Документ под названием «Рекомендации по внедрению в программном обеспечении поддержки доменных имен и адресов электронной почты c использованием символов кириллицы» рекомендует обеспечивать возможность передачи программам доменного имени как пользователем с помощью графического пользовательского интерфейса, так и через API, в формате U-метки (Un

Google научил свои "очки" русскому языку жения Google Goggles (в переводе - очки) 1.5. Среди обновлений в ней - распознавание на фотографиях кириллицы. Пользователи мобильных устройств с ОС Google теперь могут, например, сфотографиров

SelectiveSenderName от IvaSoft устраняет проблему выбора кириллицы и латиницы в имени отправителя rosoft Exchange многие компании и организации сталкиваются с одной и той же проблемой: во внутрикорпоративной переписке и при поиске в адресной книге удобнее пользоваться именами на русском языке, но кириллица, как и следовало ожидать, приводит в замешательство зарубежных партнеров или клиентов, отметили в IvaSoft. Решить данную проблему призвана утилита SelectiveSenderName. По словам разра

Кириллица в доменных именах – угроза безопасности? в, схожести написаний латинских и русских букв, а также некоторых других проблем, то с этими неприятностями можно бороться (например, запретив регистрацию доменных имен, содержащих одновременно буквы кириллицы, и латиницы)". Регистрация доменов в зонах BIZ, RU, COM, NET, ORG, INFO Проверка занятости имени домена: доменное имя зона www. .bizcomnetorgruinfoвсе Установить Подписка на новос

В Opera появится поддержка арабского, еврейского алфавитов и кириллицы о и еврейского алфавитов, Opera Software пообещала включить эти алфавиты в свой браузер для компьютеров Macintosh. В новую версию браузера будут включены оба еврейских языка (иврит и идиш), арабский, кириллица и корейский. Эти алфавиты будет поддерживаться в операционной системе MacOS X "Jaguar". Как только в Jaguar появится поддержка печатания справа налево, браузер Mozilla также сможет по