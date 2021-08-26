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Русский язык Кириллица Кириллические алфавиты Кириллическая письменность



26.08.2021 Опубликованы рекомендации по применению кириллицы в доменных именах и почте

огия и пунктуация кириллических доменных имен Документ под названием «Рекомендации по внедрению в программном обеспечении поддержки доменных имен и адресов электронной почты c использованием символов кириллицы» рекомендует обеспечивать возможность передачи программам доменного имени как пользователем с помощью графического пользовательского интерфейса, так и через API, в формате U-метки (Un
24.06.2011 Google научил свои "очки" русскому языку

жения Google Goggles (в переводе - очки) 1.5. Среди обновлений в ней - распознавание на фотографиях кириллицы. Пользователи мобильных устройств с ОС Google теперь могут, например, сфотографиров
16.09.2010 SelectiveSenderName от IvaSoft устраняет проблему выбора кириллицы и латиницы в имени отправителя

rosoft Exchange многие компании и организации сталкиваются с одной и той же проблемой: во внутрикорпоративной переписке и при поиске в адресной книге удобнее пользоваться именами на русском языке, но кириллица, как и следовало ожидать, приводит в замешательство зарубежных партнеров или клиентов, отметили в IvaSoft. Решить данную проблему призвана утилита SelectiveSenderName. По словам разра
18.07.2005 Кириллица в доменных именах – угроза безопасности?

в, схожести написаний латинских и русских букв, а также некоторых других проблем, то с этими неприятностями можно бороться (например, запретив регистрацию доменных имен, содержащих одновременно буквы кириллицы, и латиницы)". Регистрация доменов в  зонах BIZ, RU, COM, NET, ORG, INFO Проверка занятости имени домена:   доменное имя зона www. .bizcomnetorgruinfoвсе Установить Подписка на  новос
21.06.2002 В Opera появится поддержка арабского, еврейского алфавитов и кириллицы

о и еврейского алфавитов, Opera Software пообещала включить эти алфавиты в свой браузер для компьютеров Macintosh. В новую версию браузера будут включены оба еврейских языка (иврит и идиш), арабский, кириллица и корейский. Эти алфавиты будет поддерживаться в операционной системе MacOS X "Jaguar". Как только в Jaguar появится поддержка печатания справа налево, браузер Mozilla также сможет по
12.09.2001 "МакЦентр" представила коммерческую версию русификатора для Nokia 9210

.palmstore.ru. Полная коммерческая версия русификатора "ЭльбРУС 9210" позволяет следующее: Создавать, читать, редактировать и хранить любые документы на русском языке Вводить с клавиатуры как символы кириллицы (русский, украинский белорусский и т.д. языки), так и расширенной латиницы (английский и языки других стран Европы). Полностью перевести операционную систему коммуникатора на русский


Публикаций - 138, упоминаний - 143

Русский язык и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24634 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 11
Google LLC 11786 10
Samsung Electronics 10268 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12595 10
Apple Inc 12108 8
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HP Inc. 5688 4
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Lenovo Motorola 3501 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 4
Dell EMC 5030 3
Siemens AG - Siemens Group 2591 3
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HP - Hewlett-Packard 3624 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1887 2
Lenovo Group 2294 2
Huawei 3938 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7323 4
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 3
Россети Ленэнерго 1701 3
Геометрия НПО 140 3
Лента - Сеть розничной торговли 2083 2
АльфаСтрахование СГ 320 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
НСФР - Национальный совет финансового рынка 21 2
Музей-усадьба Архангельское 29 2
Assist - Ассист 209 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2805 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2352 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Альфа-Банк 1771 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1156 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 580 1
Ренессанс Страхование 160 1
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Русский стандарт Банк 442 1
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Mayfield Fund 10 1
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МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 16 1
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 7 1
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ФинИнвестПроект 1 1
Меркури - Mercury 213 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5920 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 4
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 1
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3277 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 149 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 117 1
Куликово поле - Музей-заповедник 13 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 185 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 71 1
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Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 30 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 106 1
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