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Немченкова Маргарита



22.01.2025 В «Контур.Доступе» появилась функция автоматического мониторинга состояния компьютеров 1
11.04.2024 У «Контур.Доступа» вышла версия для macOS 1
05.04.2024 «Контур.Доступ» поддержит пользователей программы AnyDesk 1
20.11.2023 У «Контур.доступа» появилась серверная версия 1
16.10.2023 В «Контур.доступе» появилась технология Wake-On-LAN 1
11.10.2023 У «Контур.доступа» появилась версия для Linux 1
04.05.2023 «Контур.доступ» вошел в реестр российского ПО 1
27.04.2023 «Контур.доступ» вышел на рынок Белоруссии 1
17.04.2023 В «Контур.доступе» усложнены пароли для удаленного подключения к устройствам 1
29.03.2023 «Контур» представил новые возможности для удаленного управления компьютерами 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Немченкова Маргарита и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1040 9
AnyDesk Software GmbH 30 1
TeamViewer 119 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16136 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12519 8
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 8
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2069 8
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12522 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 3
Дистанционное управление - Удалённое управление 1123 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10084 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10167 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 966 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3209 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9184 2
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 192 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6652 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29688 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4218 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 766 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25347 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15720 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5256 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10968 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 371 1
Always-Connected PC - Always-Connected Devices - Концепция всегда включенного ПК - Постоянно подключенные устройства - Постоянная доступность сети-сервиса 199 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4074 1
СКБ Контур - Контур.Доступ 18 9
Linux OS 9944 2
Microsoft Windows 15661 1
Apple macOS 2060 1
СКБ Контур - Контур.Закупки 21 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1049 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 9
Беларусь - Белоруссия 5667 2
Казахстан - Республика 5527 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 2
Английский язык 6634 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 137 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Латинский алфавит 189 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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