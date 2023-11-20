У «Контур.доступа» появилась серверная версия

Сервис для удаленного доступа к компьютерам представил версию on-premise — для разворачивания на серверах компании-клиента. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Формат on-premise (on-prem) означает, что сервис «Контур.доступ» можно развернуть на личном сервере компании. Операторами в таком случае выступают исключительно сотрудники компании, и внешние подключения допустимы только по разрешению компании. Это значит, что к компьютерам компании не подключится никто посторонний. Таким образом исключается риск утечки данных.

Еще одно преимущество on-prem-версии «Доступа» состоит в том, что подключаться к удаленным ПК по такой модели можно даже без интернета, если все компьютеры компании находятся в закрытой локальной сети.

Маргарита Немченкова, руководитель проекта «Контур.доступ»: «С помощью серверной версии «Доступа» компания повышает безопасность своих данных. Оператор может подключаться к компьютерам внутри локальной сети, не выходя в интернет. Разрешение на внешние подключения компания выдает на свое усмотрение. Таким образом корпоративные данные остаются надежно защищены».

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«Контур.доступ» — сервис для удаленного доступа и управления компьютерами. Его можно использовать как для корпоративных целей, например, для организации технической поддержки сотрудников и клиентов, так и в индивидуальных, чтобы настраивать удаленное рабочее место.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.