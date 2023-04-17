В «Контур.доступе» усложнены пароли для удаленного подключения к устройствам

«Контур» отслеживает ситуацию в сфере информационной безопасности. Чтобы обеспечить максимальную защиту данных своих клиентов, в «Контур.доступ» были внесены изменения, которые касаются паролей для разового и постоянного подключения к удаленным компьютерам. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Ранее пароль для разового подключения состоял из шести цифр, теперь он включает восемь цифр, что делает его более безопасным. При этом пользоваться им также удобно — пароль визуально разделен на две части.

Если оператору нужно подключаться к удаленному компьютеру на постоянной основе, а за ним нет сотрудника, который мог бы сообщить порт и пароль, требуется настроить постоянный доступ. Пароль для постоянного доступа также был усложнен. Чтобы создать его, можно выбрать удобный вариант: использовать автогенерацию или ввести самостоятельно. Пароль можно задать длиной от восьми до 32 символов, используя нижний и верхний регистр букв латиницы и кириллицы, цифры и специальные символы.

При автогенерации система создаст пароль длиной в восемь символов с использованием латинских букв разных регистров, цифр и специальных символов, исключая некоторые латинские буквы: A, а, B, С, с, E, e, Н, K, k, M, m, O, o, P, p, T, S, s, X, x, Y, y.

Маргарита Немченкова, руководитель проекта «Контур.доступ»: «В связи с ростом хакерских атак и утечки персональных и корпоративных данных, мы значительно усложнили пароли, которые абонент передает оператору для разового или постоянного подключения к компьютеру. Это позволит обезопасить данные клиентов. Также подчеркнем, что в продукте есть защита от перебора паролей — брутфорса».

Что такое многофакторная аутентификация MFA, варианты реализации и критерии выбора решения Маркет

***

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г.. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.