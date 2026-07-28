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Индексная книга (каталог) CNews*
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Always-Connected PC Always-Connected Devices Концепция всегда включенного ПК Постоянно подключенные устройства Постоянная доступность сети-сервиса

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


28.07.2026 Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026 1
13.07.2026 «М.Видео»: россияне все чаще выбирают спортивные смарт-часы, а интерес к моделям с eSIM продолжает расти 1
09.07.2026 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный 1
16.06.2026 Сибирский «привет» из будущего: в Новосибирске появился первый робот-консьерж 1
10.06.2026 Обзор доступного смартфона HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки 1
29.05.2026 Ученые РТУ МИРЭА создали умное устройство для помощи незрячим и слабовидящим людям 1
15.05.2026 Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году? 1
13.05.2026 Ноутбук Tecno Megabook S16 и наушники FreeHear 2 — уже в России 1
23.04.2026 Сервис RED Security MFA расширил возможности по защите учетных записей 1
21.04.2026 Новый релиз «МойОфис» 26.1: ИИ повышает эффективность работы с документами 1
17.04.2026 Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный 1
25.03.2026 Интернет пропал — доставка продолжается. Технология MBLE Mesh (Bluetooth Mesh) решает проблему отсутствия связи у курьеров 1
21.11.2025 Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте 1
17.11.2025 Объединить — значит выиграть: платформы для разработки выходят на новый трек 1
17.11.2025 Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман 1
30.10.2025 МТС внедрила систему цифрового мониторинга промышленного оборудования для группы «ЕвроXим» 1
27.10.2025 «Инферит ОС» и «АКВИС Лаб» подтвердили совместимость графического редактора AliveColors с ОС «МСВСфера» 9 1
23.09.2025 Терминалы Mertech полностью совместимы с «Мобильной бригадой» «Деснола» 1
12.09.2025 Надежный интернет и связь для стабильной работы: «билайн бизнес» представляет сервисы для устойчивой связи 1
Александр Панасенков, «Датамарт»: Распространение overcloud-решений даст импульс новым облачным сервисам 1
03.09.2025 Что дают корпоративные LMS бизнесу и сотрудникам 1
15.08.2025 «Октава ДМ» разработала четырехканальный аудиорегистратор для профессиональных решений «АРД-4-USB» 1
12.08.2025 Bi.Zone WAF: в первом полугодии 2025 г. 39% всех вредоносных действий были связаны с киберразведкой 1
11.08.2025 DCLogic и Hiden создают альянс для защиты ИТ-инфраструктуры от сбоев в электропитании 1
01.08.2025 Обзор смартфона HUAWEI Pura 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью 1
15.07.2025 В России создана группировка БПЛА для работы на Крайнем Севере без стабильной связи 1
30.06.2025 ИИ, PWA и AR — главные технологические тренды на рынке корпоративной мобильной разработки 1
24.06.2025 Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности 1
29.05.2025 «Рельеф-Центр» перевел e-com приложения в К2 Cloud для повышения отказоустойчивости и увеличения SLA до 99,95% 1
04.03.2025 Curator запускает в России собственную сеть доставки контента Curator.CDN 1
25.02.2025 Без звука: отключить все рабочие чаты мечтают 72% россиян 1
19.02.2025 Провайдер «Инферит Облако» запустил аренду прерываемых виртуальных машин 1
26.12.2024 Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный 1
23.12.2024 Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России 1
20.11.2024 Microsoft создала крошечный ПК на Windows, абсолютно бесполезный без интернета. На нем нельзя запускать программы. Опрос 1
26.09.2024 Сеть «Росатома»: как строилась одна из первых CDN для внутрикорпоративного вещания 1
19.08.2024 Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота 1
03.04.2024 «Базальт СПО» выпустила технологический комплекс для сборки программного обеспечения 1

Публикаций - 235, упоминаний - 240

Always-Connected PC и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 29
Samsung Electronics 11064 18
Google LLC 12688 17
Huawei 4676 16
Apple Inc 13154 15
HP Inc. 5883 15
Intel Corporation 12811 14
Broadcom - VMware 2610 12
Qualcomm Technologies 1974 12
Oracle Corporation 7074 10
Dell EMC 5180 9
Ростелеком 10948 8
Lenovo Group 2446 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Крок - Croc 1964 7
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Hitachi - Хитачи 1501 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Xiaomi - Сяоми 2231 5
9594 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Sony 6739 5
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
NetApp - Network Appliance 667 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Western Digital Corporation - WDC 589 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Альфа-Банк 1979 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Castorama - Касторама 32 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Air Astana - Эйр Астана - Казахстанская авиакомпания 9 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
Intel Capital 148 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
Ситилаб - Citilab - Сеть клинических лабораторий 4 1
Stockmann - Стокманн 17 1
DMI - Дятьково - Диэмай рус 6 1
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 4 1
Крокус Сити Молл 16 1
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 1
Белый Ветер 365 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Рельеф-центр 6 1
Тема НПП 1 1
Prudential Financial 52 1
Стример НПО 24 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Лукойл Оверсиз Холдинг 21 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 14 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
ЦБ Азербайджан - Центральный Банк Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 7 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Администрация Санкт-Петербурга - Архивный комитет Санкт-Петербурга и Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, ЦГА СПб - ЦГАКФФД СПб - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов  9 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 59
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 56
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 49
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 49
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 46
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 44
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 42
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 39
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 36
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 35
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 34
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 33
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 32
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 30
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 29
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USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 24
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 24
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 20
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 20
Microsoft Windows 16882 33
Google Android 15243 28
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 25
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 20
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 16
Apple iOS 8583 15
Linux OS 11533 15
Apple iPhone 6 4861 14
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 13
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 12
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 10
Microsoft Windows 10 1938 9
Microsoft Azure 1526 9
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 9
Honor SuperCharge 193 8
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 71 8
Apple iPad 4011 8
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 8
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 8
Intel x86 - архитектура процессора 2151 7
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 7
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 6
Microsoft Windows XP 2431 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 6
Huawei AppGallery 353 6
Google Chromebook - Google Хромбук 239 6
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 6
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 91 5
Google Chrome - браузер 1701 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Microsoft Office 4170 5
Nokia Symbian OS 1411 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 5
Huawei nova - Серия смартфона 115 5
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 5
ASUS NovaGo - серия ноутбуков 6 4
Зинкевич Сергей 77 4
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 3
Курьянов Сергей 162 2
Сергеев Иван 74 2
Валькович Владимир 15 2
Кузнецова Ольга 14 2
Самойленко Александр 9 2
Goulden David - Гульден Дэвид 15 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 2
Березин Максим 144 2
Орлик Сергей 83 2
Фролов Павел 86 2
Горелов Дмитрий 61 2
Сенаторов Михаил 42 1
Su Bill - Су Билл 5 1
Черкасов Дмитрий 43 1
Завязкин Роман 14 1
Белов Александр 76 1
Панасенков Александр 2 1
Казаков Александр 72 1
Суслин Андрей 4 1
Патока Андрей 110 1
Сорокин Андрей 23 1
Возмилов Андрей 8 1
Анохин Константин 3 1
Черников Константин 5 1
Федоров Михаил 30 1
Бараблин Михаил 5 1
Потапенко Михаил 45 1
Мартынов Антон 24 1
Ковалев Дмитрий 40 1
Рыжов Дмитрий 4 1
Зотов Дмитрий 8 1
Назипов Дмитрий 86 1
Сорокин Олег 6 1
Ряженов-Симс Олег 7 1
Щепилов Евгений 36 1
Теплов Павел 17 1
Рогов Илья 8 1
Ким Илья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 99
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Европа 24964 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Япония 13807 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Индия - Bharat 5869 5
Канада 5081 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Казахстан - Республика 6048 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 118 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Израиль 2856 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Украина 7928 3
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 378 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Дания - Королевство 1337 2
Швеция - Королевство 3782 2
Европа Восточная 3138 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Ближний Восток 3154 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 11
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 10
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 8
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 8
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 7
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