Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Always-Connected PC Always-Connected Devices Концепция всегда включенного ПК Постоянно подключенные устройства Постоянная доступность сети-сервиса
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 235, упоминаний - 240
Always-Connected PC и организации, системы, технологии, персоны:
|Зинкевич Сергей 77 4
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 3
|Курьянов Сергей 162 2
|Сергеев Иван 74 2
|Валькович Владимир 15 2
|Кузнецова Ольга 14 2
|Самойленко Александр 9 2
|Goulden David - Гульден Дэвид 15 2
|Satya Nadella - Сатья Наделла 227 2
|Березин Максим 144 2
|Орлик Сергей 83 2
|Фролов Павел 86 2
|Горелов Дмитрий 61 2
|Сенаторов Михаил 42 1
|Su Bill - Су Билл 5 1
|Черкасов Дмитрий 43 1
|Завязкин Роман 14 1
|Белов Александр 76 1
|Панасенков Александр 2 1
|Казаков Александр 72 1
|Суслин Андрей 4 1
|Патока Андрей 110 1
|Сорокин Андрей 23 1
|Возмилов Андрей 8 1
|Анохин Константин 3 1
|Черников Константин 5 1
|Федоров Михаил 30 1
|Бараблин Михаил 5 1
|Потапенко Михаил 45 1
|Мартынов Антон 24 1
|Ковалев Дмитрий 40 1
|Рыжов Дмитрий 4 1
|Зотов Дмитрий 8 1
|Назипов Дмитрий 86 1
|Сорокин Олег 6 1
|Ряженов-Симс Олег 7 1
|Щепилов Евгений 36 1
|Теплов Павел 17 1
|Рогов Илья 8 1
|Ким Илья 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.