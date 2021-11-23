Компания Huawei представила новые смарт-часы серии Watch GT в России

Huawei Consumer Business Group (BG) представила умные часы следующего поколения Huawei Watch GT 3 диаметром 46 мм и 42 мм, а также Huawei Watch GT Runner на базе операционной системы HarmonyOS 2.1. Благодаря обновленному пользовательскому интерфейсу смарт-часы серии Huawei GT способны обеспечить более комфортное использование в различных сценариях.

Помимо усовершенствованного дизайна и комплексных обновлений, умные часы проводят ежедневный подробный мониторинг состояния здоровья и спортивных достижений с помощью системы TruSeenTM 5.0+, а также способны автономно работать на протяжении 14 дней.

Huawei Watch GT 3 оснащены вращающейся кнопкой с тактильной обратной связью, обеспечивающей высокоточное распознавание движений, что выводит пользовательский опыт на новый уровень. Шахматный дизайн интерфейса позволяет свободно перемещаться между иконками и масштабировать их для более быстрой и эффективной работы. А функцию постоянно включенного дисплея (AOD) можно активировать для работы в круглосуточном режиме.

Без ремешка Huawei Watch GT 3 46 мм весят всего 42,6 г при общей толщине 11 мм, а масса Huawei Watch GT 3 42 мм составляет около 35 г при толщине 10,2 мм.

Впервые в часах серии Huawei Watch GT используется операционная система HarmonyOS 2.1. Она отличается унифицированным дизайном, единым для всех продуктов на данной операционной системе.

Huawei Watch GT

Huawei Watch GT 3 оснащены новой технологией мониторинга сердечного ритма Huawei TruSeenТМ 5.0+, в которой используется датчик с двумя источниками света, восемью светодиодами и стеклянной изогнутой нижней панелью для лучшего проникновения света, более низкого энергопотребления и комфортного ношения. Двухдиапазонное позиционирование с пятью системами на основе GNSS обеспечивает точное определение местоположения.

Благодаря новому модулю PPG 5.0 точность измерения пульса значительно улучшена по сравнению с предыдущим поколением. Часы могут продолжать четко отслеживать сердечный ритм при быстро меняющихся сценариях нагрузок, таких как спринт, плавание в бассейне и прыжки со скакалкой. Huawei Watch GT 3 также обеспечивают непрерывный и точный мониторинг уровня кислорода в крови (SpO2), уровня стресса и менструального цикла в режиме реального времени для всестороннего контроля за состоянием здоровья. Технология TruSleep также обеспечивает мониторинг качества сна, отслеживая частоту сердечных сокращений и формируя до 200 рекомендаций на основе полученных данных.

Серия Huawei Watch GT 3 записывает и анализирует данные о тренировках и интеллектуально определяет периоды увеличения или сокращения нагрузок в соответствии с текущим уровнем физических возможностей пользователя и его целями. Устройство регулирует интенсивность тренировок, поэтапно увеличивая объем нагрузки для постепенного улучшения спортивных показателей.

Huawei Watch GT 3 предлагают более 100 режимов тренировок, включая 18 профессиональных режимов, 12 тренировок на открытом воздухе (бег, ходьба, альпинизм, походы, бег по пересеченной местности, езда на велосипеде, плавание на открытой воде, триатлон, катание на лыжах, сноуборде, беговых лыжах и гольф) и 6 тренировок в помещении (ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание в бассейне, свободные тренировки, эллиптический тренажер и гребной тренажер).

С функцией «Умный тренер по бегу» Huawei Watch GT 3 обеспечивают персонализированный подход к занятиям спортом. Благодаря данной функции пользователь, выполняя еженедельный план тренировок, сможет отслеживать реакцию организма, что позволит корректировать режим занятий спортом на будущую неделю для повышения эффективности физических нагрузок.

Улучшить качество тренировок также позволяет новая функция «Индекс бега» (RAI), которая на основе полученных данных о частоте пульса, темпе и других показателей проводит точный анализ производительности при беговых тренировках.

Новая серия Huawei Watch GT обеспечивает продолжительное время работы батареи. При прослушивании музыки и совершении звонков по Bluetooth в течение 30 минут еженедельно, а также при включенном мониторинге сердечного ритма, включенном Huawei TruSleep и уведомлениях и еженедельных тренировках в течение полутора часов (с включенным GPS) Huawei Watch GT 3 46 мм способны автономно работать на протяжении 14 дней (Watch GT 3 42 мм – на протяжении 7 дней). При этом экран может включаться около 200 раз в день.

Увеличенное время автономной работы позволяет пользователям носить их постоянно в течение всего дня, не снимая даже во время сна.

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Huawei Watch GT Runner подходят для профессиональных занятий бегом. В конструкции устройства увеличена площадь контакта с воздухом во время пробежек, поэтому они устойчивы к поту и пропускают воздух, что обеспечивает более комфортное ношение.

В смарт-часах Huawei Watch GT Runner используется легкий и высокопрочный корпус из композитного волокна, который увеличивает долговечность. Вместе с керамическим сверхлегким безелем и поворотной титановой кнопкой вес корпуса часов составляет всего 38,5 г. Кроме того, в устройстве используется антибактериальный силиконовый ремешок.

Huawei Watch GT Runner поставляются с эксклюзивным циферблатом, на котором отображаются данные, необходимые для бегунов: тренировочная нагрузка, индекс беговой способности, время восстановления, погода и другие. Для различных тренировок пользователи могут настраивать и корректировать данные, которые они хотят отображать, чтобы понимать статус тренировки в реальном времени и вовремя регулировать нагрузку.

Помимо пяти видов навигационных систем и двухканальной навигации, Huawei Watch GT Runner оснащены наружной антенной для приема сигнала со спутников. Ее инновационный дизайн с покрытием из композитных материалов не только снижает воздействие внешних помех, но и уменьшает вес корпуса. Функционал смарт-часов также позволяет определить лактатный порог пользователя, что позволяет значительно повысить эффективность тренировок.

Huawei Watch GT Runner поддерживают 14 дней автономной работы в интеллектуальном режиме и 8 дней – при интенсивном режиме. Часы имеют функцию обратной беспроводной зарядки: пользователи могут использовать смартфон Huawei в качестве батареи для часов без необходимости носить с собой дополнительное зарядное устройство.

Умные часы Huawei Watch GT Runner способны определять уровень сердечного ритма и кислорода в крови SpO2 в течение всего дня, сна, риски для здоровья сердца, такие как мерцательная аритмия, скрининг риска апноэ во сне, что обеспечивает всесторонний анализ здоровья бегунов и помогает им оценить физическое состояние в реальном времени.

Кроме того, умные часы имеют встроенный барометр высоты, который может предупреждать о наступлении непогоды, наблюдая за резким изменением давления воздуха. Они также поддерживают функцию компаса, что позволяет ориентироваться в незнакомой среде, обеспечивая безопасность в пути. Huawei Watch GT Runner обладают множеством продуманных функций: например, умные часы могут отвечать на телефонные звонки и воспроизводить музыку через беспроводные наушники.

Цены и доступность

Предварительный заказ на новую серию Huawei Watch GT начнется 30 ноября 2021 г. в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнерах.

Стоимость Watch GT в России

При оформлении предзаказа в официальном магазине Huawei будет действовать специальное предложение.