Взбунтовавшийся гольф-клуб не дает TSMC начать производство 2-нанометровых чипов вляется TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель интегральных микросхем, испытывает сложности с приобретением нового земельного участка, пишет Tom’s Hardware. Территория принадлежит местному гольф-клубу Hsing Nong – на ней расположено поле для гольфа. Участок необходим TSMC для расширения производственных мощностей. Именно там вскоре должно появиться предприятие компании, выпускающ

«Ростелеком» организовал Wi-Fi на площадке гольф-клуба «Юдинская долина» в Красноярске Участникам пикника «Бизнес! Air» в загородном гольф-клубе «Юдинская долина» будет доступен бесплатный Wi-Fi от «Ростелекома». Компания предоставит услугу на оптических сетях стороннего оператора. Об этом CNews сообщили представители «Росте

«МегаФон» запустил LTE в гольф-клубе Завидово «МегаФон» предоставил доступ к услугам 4G для нескольких десятков тысяч гостей, ежегодно посещающих единственный в Подмосковье и во всей России гольф-клуб с лицензией PGA National в Завидово Тверской области. Теперь абоненты компании могут в моменте делиться в сети впечатлениями от гольф-поля типа «линкс» на скорости до 50 Мбит/

«Мастер» и IBM провели в Тюмени для партнеров бизнес-ужин с ежегодным гольф-турниром Компания «Мастер» организовала бизнес-встречу и гольф-турнир для руководителей ИТ-направлений г. Тюмени с представителями компании IBM, производителя и поставщика аппаратного и программного обеспечения, ИТ-сервисов и консалтинговых услуг. Об

Дарт Вейдер и гольф (видео) Очередная история на тему "Звездных" войн из серии "А что если". В этот раз создатели "заставили" великого Дарта Вейдера сыграть в гольф, используя Силу.

Экипаж МКС сыграет в космический гольф 23 ноября вочного отсека «Пирс» в скафандрах «Орлан-М». Это уже 20-й выход в космос из российского сегмента МКС. Во время выхода в открытый космос космонавты планируют осуществить эксперимент в рамках проекта «Гольф», а также провести плановые работы по монтажу аппаратуры и проверке оборудования. В частности, планируется осуществить монтаж аппаратуры БТН (бортовой телескоп нейтронов) на служебном мод