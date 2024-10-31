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Спорт Гольф Golf

 

СОБЫТИЯ


31.10.2024 Взбунтовавшийся гольф-клуб не дает TSMC начать производство 2-нанометровых чипов

вляется TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель интегральных микросхем, испытывает сложности с приобретением нового земельного участка, пишет Tom’s Hardware. Территория принадлежит местному гольф-клубу Hsing Nong – на ней расположено поле для гольфа. Участок необходим TSMC для расширения производственных мощностей. Именно там вскоре должно появиться предприятие компании, выпускающ
16.07.2024 «Ростелеком» организовал Wi-Fi на площадке гольф-клуба «Юдинская долина» в Красноярске

Участникам пикника «Бизнес! Air» в загородном гольф-клубе «Юдинская долина» будет доступен бесплатный Wi-Fi от «Ростелекома». Компания предоставит услугу на оптических сетях стороннего оператора. Об этом CNews сообщили представители «Росте
21.12.2023 «МегаФон» запустил LTE в гольф-клубе Завидово

«МегаФон» предоставил доступ к услугам 4G для нескольких десятков тысяч гостей, ежегодно посещающих единственный в Подмосковье и во всей России гольф-клуб с лицензией PGA National в Завидово Тверской области. Теперь абоненты компании могут в моменте делиться в сети впечатлениями от гольф-поля типа «линкс» на скорости до 50 Мбит/
20.11.2015 «Мастер» и IBM провели в Тюмени для партнеров бизнес-ужин с ежегодным гольф-турниром

Компания «Мастер» организовала бизнес-встречу и гольф-турнир для руководителей ИТ-направлений г. Тюмени с представителями компании IBM, производителя и поставщика аппаратного и программного обеспечения, ИТ-сервисов и консалтинговых услуг. Об
10.07.2008 Дарт Вейдер и гольф (видео)

Очередная история на тему "Звездных" войн из серии "А что если". В этот раз создатели "заставили" великого Дарта Вейдера сыграть в гольф, используя Силу.
20.11.2006 Экипаж МКС сыграет в космический гольф 23 ноября

вочного отсека «Пирс» в скафандрах «Орлан-М». Это уже 20-й выход в космос из российского сегмента МКС. Во время выхода в открытый космос космонавты планируют осуществить эксперимент в рамках проекта «Гольф», а также провести плановые работы по монтажу аппаратуры и проверке оборудования. В частности, планируется осуществить монтаж аппаратуры БТН (бортовой телескоп нейтронов) на служебном мод
20.11.2006 Экипаж МКС сыграет в космический гольф 23 ноября

вочного отсека «Пирс» в скафандрах «Орлан-М». Это уже 20-й выход в космос из российского сегмента МКС. Во время выхода в открытый космос космонавты планируют осуществить эксперимент в рамках проекта «Гольф», а также провести плановые работы по монтажу аппаратуры и проверке оборудования. В частности, планируется осуществить монтаж аппаратуры БТН (бортовой телескоп нейтронов) на служебном мод

Публикаций - 102, упоминаний - 102

Спорт и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4688 14
Apple Inc 13208 10
IBM - International Business Machines Corp 9706 10
Sony 6747 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5819 7
Microsoft Corporation 25813 6
Garmin - Гармин 233 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15910 5
Google LLC 12737 5
МегаФон 10823 4
X Corp - Twitter 2940 4
Nintendo 825 4
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 4
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NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 139 3
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 3
Sony Electronics - Сони Электроникс 82 3
InterProCom - Интерпроком 57 3
Konami 111 3
Fujitsu Automation 7 3
Siemens AG - Siemens Group 2674 3
SAP SE 5608 2
Qualcomm Technologies 1981 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Accenture plc 720 2
Intel Corporation 12847 2
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Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 2
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Honda Motor Company - HND 240 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1068 2
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
Резонанс НПП 407 2
Central Taiwan Science Park - Центральный Тайваньский научный парк - Центральный технопарк Тайваня - Тайваньский научно-индустриальный парк 8 2
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 1
Anduril Industries 8 1
Kearney - A.T. Kerney 47 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8914 1
Газпром ПАО 1496 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1900 1
Tesla Motors 464 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2792 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
American Express - Amex 338 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1942 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
Carl Zeiss AG 307 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 155 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 195 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 44 1
Совкомбанк Совесть 279 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
UFG Private Equity 39 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
IPOC - IPOC International Growth Fund - IPOC CP - IPOC Capital Partners 142 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 165 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
РЖД строй 10 1
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 19 1
Скандинавия - Загородный Клуб - отель-санаторий 1 1
Swarovski AG 74 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13948 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 587 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1899 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1416 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 479 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 271 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3592 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5706 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 197 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3209 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1212 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 1
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