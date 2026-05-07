Правда ли, что бег бывает вреден?

Если мы говорим о беге, необходимость в котором возникла внезапно и требует больших физических усилий, то такой бег является вредным и его надо минимизировать, поскольку он не только отрицательно сказывается на эмоциональном фоне человека, но и перенапрягает все системы организма, в первую очередь сердечно-сосудистую. Это бег за последним автобусом или внезапная спешка. Если же говорить о плановом, регулярном беге в рамках физкультурных тренировок, то в большинстве случаев он положительно влияет на весь организм.

Правда ли, что регулярный бег замедляет старение сердечно-сосудистой системы?

К этому утверждению надо относиться с определенной осторожностью. С одной стороны, не только бег, но и другие дозированные физические нагрузки улучшают обменные процессы и при правильном питании препятствуют появлению избыточной массы тела или алиментарых нарушений (например, дислипидемий). Но старение всего организма и отдельных его тканей – это заложенной природой механизм, реализуемый на разных уровнях, и только бег не сможет затормозить его.

Почему перед занятиями бегом нужна консультация врача?

Прежде чем заняться любыми тренировками, стоит сначала посоветоваться с врачом. Это связано с тем, что бег не только повышает компенсаторные способности организма, но и эти компенсаторные способности может повредить. Возможно человек уже имеет болезнь или серьёзные проблемы со здоровьем, но из-за «силы организма» эти болезни не проявляются, а при начавшихся нагрузках могут проявиться сразу и в достаточно выраженном виде. Наступит резкая декомпенсация и внешне здоровый человек внезапно станет тяжело больным.

* Пресс-служба РНИМУ