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Тарасов Андрей


18.03.2025 В России резко упали цены на китайские смартфоны 1
10.09.2024 СКБ «Контур» и «ТрансТехСервис» стали стратегическими партнерами 1
19.03.2024 «БФТ-Холдинг» перевел органы службы занятости населения на оказание госуслуг на базе ЕЦП «Работа в России» 1
09.11.2022 Российские производители электроники требуют ограничить ввоз в Россию иностранных ноутбуков, ПК и серверов 1
03.11.2022 Разработка «Росэлектроники» поможет обнаруживать неисправности тяжелого промышленного оборудования по вибрации 1
01.09.2022 «Ростех» запустил испытательный комплекс, оценивающий защиту от «прослушки» 1
12.08.2022 Параллельный импорт почти захлебнулся. Россиян ожидает дефицит Apple и Samsung 2
11.08.2022 В России тотальная нехватка iPhone и смартфонов Samsung 1
25.07.2022 Параллельный импорт: Россию наводнили ноутбуки, которыми невозможно нормально пользоваться 1
06.09.2021 «Корус консалтинг» разработала план развития ИТ-систем diHouse 1
01.04.2021 В России ошеломляюще подорожали все компьютеры. Цены растут гигантскими темпами и не планируют останавливаться 1
18.11.2020 Oracle Retail Day Online 1
27.10.2020 Oracle проведет онлайн мастер-класс «Цифровая трансформация в ритейле» 1
27.05.2020 «Лента» прогнозирует спрос с помощью ИИ в облаке Microsoft Azure 1
19.05.2020 В России удвоился объем ИТ-госзакупок 1
26.03.2020 «Росэлектроника» разрабатывает систему дистанционного контроля артериального давления 1
23.01.2020 Оборудование «Росэлектроники» уменьшит очереди в поликлиниках 1
13.12.2019 «Росэлектроника» оптимизирует работу системы теплоснабжения Саранска 1
02.10.2019 «Росэлектроника» начала производство зарядных терминалов для нагрудных видеорегистраторов силовиков 1
28.05.2019 «Росэлектроника» впервые представила модифицированную экспортную версию командно-штабной машины 1
23.12.2011 «Лента» доверила Xerox управление своей печатной инфраструктурой 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Тарасов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1172 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3229 7
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 55 7
Ланит - diHouse - Дихаус 198 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2172 5
Samsung Electronics 10307 3
Apple Inc 12181 3
Корус Консалтинг ГК 1232 2
Oracle Corporation 6728 2
Xiaomi 1767 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2058 2
HP Inc. 5698 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2560 2
Microsoft Corporation 24717 1
Merlion - Мерлион 818 1
Lenovo Group 2297 1
Xerox 1141 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 617 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 191 1
Dell EMC 5037 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 862 1
Yandex - Яндекс 7492 1
Nintendo 762 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12900 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 408 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 1
8321 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 232 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 301 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 506 1
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
BBK OPPO Electronics 385 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
BBK Electronics Corp 314 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Круг НПФ 15 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 338 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1383 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 685 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 80 1
ТрансТехСервис УК 2 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11809 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5507 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3075 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4219 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6002 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2925 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1226 1
Федеральное казначейство России 1792 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 120 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 680 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 29 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19878 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24386 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14492 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31172 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12283 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14024 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12689 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3051 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10042 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12093 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16237 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30054 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24400 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15894 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13995 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3363 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7687 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17180 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5931 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7356 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21422 1
КШМ - Командно-штабная машина 5 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4547 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12163 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6735 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 300 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 282 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3333 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1559 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6078 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20952 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1021 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9486 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4444 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4057 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6688 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6804 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12658 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7126 2
Microsoft Azure 1414 1
Apache Hadoop 435 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 1
Microsoft Azure Databricks 6 1
Ростех - Росэлектроника - Р-142 КШМ - Командно-штабная машина тактического звена управления сухопутных войск 1 1
1С:ERP Управление предприятием 567 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 655 1
Google Android 14117 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 973 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 440 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 105 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4043 1
Samsung Galaxy 963 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1833 1
BBK Realme - серия смартфонов 54 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Yandex Wordstat - Яндекс Вордстат 13 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 107 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5304 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЦП НСПД - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 24 1
Xiaomi Poco F - Xiaomi Pocophone F - Серия смартфонов 27 1
Microsoft Azure Data Lake 4 1
Юдин Дмитрий 23 2
Свердлов Алексей 19 1
Скокова Татьяна 17 1
Кулашова Анна 46 1
Wang Xiang - Ванг Сян 11 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Селихова Наталья 4 1
Скородумов Владимир 5 1
Петров Николай 4 1
Жогов Юрий 1 1
Курепин Борис 1 1
Погудалов Алексей 13 1
Пырьев Максим 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52325 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17219 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1054 2
Европа 21840 2
Турция - Турецкая республика 2388 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 466 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 303 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1123 1
Украина 7642 1
Казахстан - Республика 5586 1
Азия - Азиатский регион 5572 1
Южная Корея - Республика 6685 1
Россия - ПФО - Пензенская область 596 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 107 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24373 5
Импортозамещение - параллельный импорт 500 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3063 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14625 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3681 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4937 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13759 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29504 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1765 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1601 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8844 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2144 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 614 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9958 1
Английский язык 6684 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11032 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2215 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2776 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8678 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 138 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 464 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5698 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5582 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5751 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2448 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1091 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2399 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3459 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1275 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6980 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1188 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1911 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1006 1
Ведомости 1039 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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