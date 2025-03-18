В России резко упали цены на китайские смартфоны

В первый месяц весны в России на 20% упали цены на китайские смартфоны. Это может означать, что производители распродают запасы, или свидетельствовать о том, что они ожидают возвращения на российский рынок мировых лидеров.



Цены падают, продажи растут

В марте 2025 г. цены на китайские смартфоны в России упала на 20%, пишут «Известия» со слов участников рынка. Средняя цена сейчас ниже, чем в конце 2024 г., за последние две недели она снизилась до 24,8 тыс., сказали изданию в крупном отечественном дистрибьюторе «Марвел-Дистрибуция». В Wildberries тоже отметили «статистически значимое снижение цен» на смартфоны китайских брендов.

На мелкую электронику (смартфоны, часы, наушники) цены сократились на 20%, подтвердил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, а на крупную (например на телевизоры) — на 5–7%.

Продажи китайских смартфонов в натуральном выражении за вторую неделю марта, по данным Wildberries, выросли почти на треть. Тогда как в январе-феврале 2025 г. они снизились на 19,1% год к году, как сказали в «Марвел-Дистрибуции».

Возможные причины падения цен

Розничная цена на смартфоны находится под влиянием множества факторов и зависит от политики вендора, импортера, розничного продавца и общих условий рынка электроники, перечислили в пресс-службе «Мегафона». Могло сказаться укрепление курса рубля или появление новых моделей. Иногда ритейлеры устраивают распродажи из-за закрытия магазинов или для срочного выполнения плана.

Amanz на Unsplash Китайские смартфоны в России потеряли в цене 20%

Снижение цен на электронику, в частности на смартфоны, может быть связано со стабилизацией после сезонного всплеска, полагает руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» «Авито» Павел Комаров.

В условиях затишья производители используют разные способы для распродажи товарных запасов, в том числе с помощью поддержки партнеров через промо-программы, трейд-маркетинг, проведение маркетинговых акций, распродаж, сказал представитель «Марвел-Дистрибуции».

Представитель одной из торговых онлайн-платформ отметил, что сейчас действительно наблюдается повышенная рекламная активность, «особенно по части рекламных акций смартфонов китайских брендов».

В свете возможного изменения геополитической ситуации производители из КНР всерьез рассматривают возможность официального возобновления поставок в Россию техники Samsung и возвращения огромных рекламных бюджетов южнокорейской корпорации, утверждает источник в компании-партнере нескольких производителей электроники.

«В текущих условиях преимущество в подобных стимулирующих активностях у тех производителей, которые в том или ином виде присутствуют на рынке России и могут позволить себе, иногда совместно с ритейлерами и дистрибьюторами, финансировать в том числе и «искусственное» снижение цены на некоторые модели», — пояснил исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов.

Вендоры из КНР рассматривают предполагаемое возобновление поставок Samsung на российский рынок и начало полноценной рекламной кампании как один из рисков, подтвердил близкий к одному из них источник «Известий».

В конце февраля 2025 г. CNews писал, что Samsung начал реанимировать свою маркетинговую активность в России. По итогам января и февраля 2025 г. вливания компании в маркетинг в России выросли на 30% год к году.

Конкуренция на российском рынке

Samsung стал лидером мирового рынка смартфонов по результатам 2024 г., по данным компании Counterpoint Research. Apple находится на втором месте. Обе компании покинули Россию в начале марта 2022 г. с разницей в три дня. Их продукция больше не поставляется в нашу страну официально, она завозится средствами параллельного, то есть легализованного «серого» импорта.

В 2024 г. в России было продано 29,6 млн умных мобильников (-4%) на сумму 715,3 млрд руб. (+5%). У нас лидером, как и год назад, является китайская компания Xiaomi, которая вместе со своими «дочками» в лице Redmi и Poco удерживает 23% рынка.

На втором месте — входящая в китайский холдинг Transsion компания Tecno, которая в последние годы демонстрирует бурный рост продаж в России. Менее чем за пять лет она добралась до «серебра» и заняла 16% рынка. Компания Realme из китайского холдинга ВВК, долгое время считавшаяся основным конкурентом Xiaomi в России, находится на четвертой позиции с результатом 11%.

Samsung находится на третьей строчке с долей 12%, а Apple замыкает пятерку, удерживая 9%.