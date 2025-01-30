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Муртазин Эльдар



30.01.2025 В России власти планируют ввести обязательное определение звонящего и маркировку звонков. Расплачиваться за это, возможно, придется операторам связи 1
25.11.2024 Старый смартфон теперь по trade-in можно обменять на холодильник 1
10.10.2024 Власти хотят разрешить строить базовые станции ближе к жилым домам 1
26.09.2024 Россияне стали в три раза чаще ремонтировать ПК 1
10.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказов смартфонов Samsung Galaxy Z Flip 6 и Samsung Galaxy Z Fold 6, а также наушников Samsung Galaxy Buds 3 1
10.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа на умные часы Samsung Galaxy Watch 7 и Samsung Galaxy Watch Ultra 1
12.01.2024 Доставщик «Самокат» начнет выпускать бытовую технику под собственным брендом 1
07.06.2023 Почти 70% клиентов билайн в Москве отметили улучшение надежности мобильного интернета 1
07.06.2023 Почти 70% клиентов билайн в Москве отметили улучшение надежности мобильного интернета 1
29.07.2022 Монополизация рынка рекламы: какими будут последствия для классифайдов и их пользователей? 1
22.04.2022 Российским операторам связи обеспечат беспрепятственный доступ к государственным крышам и опорам 1
03.12.2018 «Яндекс.Телефон» случайно рассекречен до анонса. Характеристики. Фото. Цена. Опрос 1
09.11.2018 Рассекречены характеристики «Яндекс.Телефона». Опрос 1
23.11.2011 Как сэкономить на мобильном интернете? 1
25.10.2011 ICQ для Blackberry - совсем скоро 1
18.10.2011 Зарубежные пользователи BlackBerry получат доступ к Office 365 в январе 2012 г. 1
18.11.2008 «Евросеть» договорилась c банками об отсрочке выплат по кредитам 1
17.11.2008 Президент Dixis покинул свой пост 1
13.11.2008 «Телефон.ру» отказывается сотрудничать с МТС 1
14.10.2008 Продажи мобильников в кредит из-за финкризиса на российском рынке упали на 35% 1
29.09.2008 "Связной", возможно, договорился о продаже иноритарных пакетов банкам 1
02.09.2008 Мобильный ритейл: как быть с разборчивыми покупателями? 1
28.08.2008 Мобильный биллинг: пойдет ли Россия по пути Европы? 1
14.07.2008 Mobile-Review.com снова не работает 1
02.06.2008 МТС купила СМАРТС 1
23.05.2008 Москва: мобильники похищают фурами 1
17.03.2008 Распродажа СМАРТС не удалась 1
27.12.2007 ГЛОНАСС-приемники скупают до начала продаж. ФОТО 1
19.12.2007 Межгород с мобильника: цена рухнет в пять раз 1
05.12.2007 Москва: Media Markt вырос в 2,5 раза за день 1
27.11.2007 В мире не останется простых телефонов 1
23.11.2007 iPhone в России - расследование 1
12.11.2007 МТС закрывает i-mode 1
06.11.2007 2011: каждый третий мобильник – с GPS 1
25.10.2007 Motorola начала выбираться из трясины 1
18.10.2007 Россия: продажи мобильников подскочили на 73% 1
12.10.2007 Сотовый ритейл: «Система» ударит по агрессии вдохновением 1
11.10.2007 Электронные чебурашки будут следить за детьми 1
04.10.2007 Первый телефон с двумя SIM-картами — скоро в России 1
03.10.2007 BlackBerry на подступах к России 1

Публикаций - 65, упоминаний - 65

Муртазин Эльдар и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12623 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 15
Samsung Electronics 10269 13
Lenovo Motorola 3501 11
Apple Inc 12110 10
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 10
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 10
МегаФон 8854 9
LG Electronics 3616 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 7
Siemens AG - Siemens Group 2591 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1301 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2898 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 4
Google LLC 11788 4
Sony 6548 4
VK - Mail.ru Group 3456 3
Philips 2053 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 3
Motorola Inc 1140 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
Ростелеком 9712 2
X Corp - Twitter 2847 2
Yandex - Яндекс 7365 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 2
Microsoft Corporation 24640 2
Huawei 3938 2
Xiaomi 1737 2
Toshiba Corporation 2929 2
АФК Система ПАО 1797 2
HTC Corporation 1499 2
AT&T Inc 1679 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 2
Ростелеком - Связьинвест 1707 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 2
Евросеть 1404 17
Цифроград 171 10
Связной ГК 1370 9
Dixis - Диксис 359 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2356 6
Беталинк 103 6
Альфа-Банк 1773 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 818 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 2
Телефон.Ру 92 2
АФК Система - Система Масс-медиа 84 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
Метрополис ТРК 53 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2807 1
Adidas - Адидас 160 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Альфа-Групп 697 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 438 1
Русский стандарт Банк 443 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 108 1
Телефорум 93 1
Цифроград - Анарион 9 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 41 1
Связной 3 16 1
Новая инвестиционная группа - Велес Капитал ИК 18 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Солидарность КБ - Солидарность АПБ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 15 1
Первобанк - Первый объединенный 18 1
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 1
Россети Ленэнерго 1701 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 12 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5925 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5448 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1857 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4522 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1377 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 206 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 568 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 310 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27884 41
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24498 32
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24186 14
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6452 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20643 10
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2258 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4413 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25396 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5668 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13944 6
Аксессуары 3885 6
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1305 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8471 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50576 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4016 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20815 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13818 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66200 5
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7593 3
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4975 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7089 6
Google Android 14013 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1558 3
Oracle Java - язык программирования 3077 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 3
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 70 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 3
Microsoft Office 3738 2
Apple - App Store 2892 2
Microsoft Skype 2067 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 2
Яндекс.Телефон 24 2
Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell 44 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2036 2
Nokia Nseries 537 2
Samsung Galaxy 958 2
Samsung Galaxy AI 17 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
Apple macOS 2067 1
Google PixelBook Chromebook - Google PixelBook Go 172 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 255 1
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Microsoft Office 365 941 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 759 1
Samsung Pay 292 1
Google Android 8 - Android Oreo 194 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 406 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Microsoft Windows 10 Mobile - Microsoft Windows Mobile 10 92 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Microsoft Exchange 1715 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 129 1
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Microsoft Office Word 776 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
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HTC U - серия смартфонов 30 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144564 51
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17406 7
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Америка Северная - Североамериканский регион 3335 2
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 1
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Германия - Федеративная Республика 12688 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2746 1
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1500 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1479 1
Узбекистан - Республика 1727 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16320 6
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Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 489 4
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6075 3
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