Почти 70% клиентов билайн в Москве отметили улучшение надежности мобильного интернета

По итогам 2022 г. почти 70% опрошенных клиентов билайн считают, что надежность мобильного интернета в Москве улучшилась, а 63%, принявших участие в опросе жителей Подмосковья отметили улучшение в стабильности голосовой связи. Рост качества сервиса может подтверждать и тот факт, что почти 90% опрошенных клиентов смотрят видео онлайн без предварительной загрузки.

При этом 83% участников опроса сказали, что скорость интернета они не измеряли.

О причинах этого в своей колонке рассказал Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, ознакомившись с результатами исследования.

«Люди больше пользуются услугами связи, передают видео и фотографии, слушают музыку, но не обращают внимания на точное значение скорости мобильного интернета. Фактически для клиентов качество связи означает следующее: как работают те приложения, что у них есть. И больше половины опрошенных абонентов подтверждают, что им хватает скорости мобильного интернета при использовании в разных ситуациях. Главное, что нет затыка в объеме потребления, он растет, и при этом люди считают, что скорость для них не важна», — отметил Эльдар Муртазин.

При этом скорость, по мнению эксперта, остается важным параметром, который необходим для оценки развития сети. Что касается непосредственно использования различных сервисов на смартфоне, то, по мнению аналитика, клиенты измеряют скорость в тех ситуациях, когда сталкиваются с проблемами.

«У меня потребность в этом знании возникает, как правило, только в одном случае — если интернет не работает и я хочу определить проблему», — отмечает аналитик.

Отсутствие интереса к точному значению скорости также косвенно свидетельствует об удовлетворенности качеством сервиса. Рост восприятия качества связи у опрошенных клиентов билайн может быть обусловлен развитием сети, которое оператор последние несколько лет активно проводит в Москве и Московской области.

В Москве значительно чаще используют мобильный интернет за городом для просмотра видео. Большинство опрошенных клиентов подтверждает, что им хватает скорости в разных ситуациях использования мобильного интернета.

Но наиболее популярные цели — это поиск информации в интернете, чтение новостей в мессенджерах и использование приложений для определения местоположения (навигатор, карты).

Олег Бирюков, региональный директор Московского региона ПАО «Вымпелком» (билайн):

«За последние три года билайн действительно совершил значительный рывок в улучшении качества связи в Москве и Московской области, это подтверждают как наши внутренние исследования, так и внешние. Такого результата удалось добиться за счет крупных инвестиций в развитие сети и работы профессиональной команды технической дирекции. Нам удалось дважды стать лидерами по средней скорости и непрерывности мобильного интернета в московском метро (по результатам исследования "Телеком дейли"*) и увеличить скорость в Московской области в полтора раза за счет перераспределения частотного диапазона из 3G в 4G».

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Исследование проведено аналитиками билайн среди 1472 абонентов по всей России по итогам 2022 г., даты проведения: ноябрь 2022 г. — январь 2023 г., метод — телефонный опрос.

* Исследование проводилось информационно-аналитическим агентством «Телеком дейли» в Московском метрополитене в декабре 2022 г. с помощью критериев, выбранных «Телеком дейли» самостоятельно.

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