Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Mobile Research Group

СОБЫТИЯ


04.05.2026 Власти исключили из списка параллельного импорта компьютеры и периферию Acer, Asus, Cisco, HP, IBM, Intel, Samsung и других знаменитых брендов 1
13.03.2026 Москвичи массово ищут замену неработающему мобильному интернету. Скупаются стационарные телефоны и пейджеры 1
18.11.2025 В Кремле назвали необходимыми меры по отключению мобильного интернета 1
02.10.2025 В России начали экономить на смартфонах. Продажи обвалились на четверть 1
23.06.2025 В России запретят перепрошивку IMEI телефонов, созддадут единую базу мобильных устройств и введут «черные списки» уникальных номеров 1
18.03.2025 В России резко упали цены на китайские смартфоны 1
26.02.2025 Gmail откажется от двухфакторной аутентификации по SMS 1
30.01.2025 В России власти планируют ввести обязательное определение звонящего и маркировку звонков. Расплачиваться за это, возможно, придется операторам связи 1
25.11.2024 Старый смартфон теперь по trade-in можно обменять на холодильник 1
10.10.2024 Власти хотят разрешить строить базовые станции ближе к жилым домам 1
26.09.2024 Россияне стали в три раза чаще ремонтировать ПК 1
10.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказов смартфонов Samsung Galaxy Z Flip 6 и Samsung Galaxy Z Fold 6, а также наушников Samsung Galaxy Buds 3 1
10.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа на умные часы Samsung Galaxy Watch 7 и Samsung Galaxy Watch Ultra 1
12.01.2024 Доставщик «Самокат» начнет выпускать бытовую технику под собственным брендом 1
07.06.2023 Почти 70% клиентов билайн в Москве отметили улучшение надежности мобильного интернета 1
29.07.2022 Монополизация рынка рекламы: какими будут последствия для классифайдов и их пользователей? 1
22.04.2022 Российским операторам связи обеспечат беспрепятственный доступ к государственным крышам и опорам 1
17.11.2008 Президент Dixis покинул свой пост 1
13.11.2008 «Телефон.ру» отказывается сотрудничать с МТС 1
14.10.2008 Продажи мобильников в кредит из-за финкризиса на российском рынке упали на 35% 1
29.09.2008 "Связной", возможно, договорился о продаже иноритарных пакетов банкам 1
02.09.2008 Мобильный ритейл: как быть с разборчивыми покупателями? 1
28.08.2008 Мобильный биллинг: пойдет ли Россия по пути Европы? 1
16.06.2008 Россия: сотовые телефоны подешевеют 1
02.06.2008 МТС купила СМАРТС 1
23.05.2008 Москва: мобильники похищают фурами 1
24.04.2008 ABBYY сделала из смартфона визитницу 1
17.03.2008 Распродажа СМАРТС не удалась 1
14.02.2008 Ликбез. GPS – что, зачем и почему 1
08.02.2008 «Связной» - банкрот 1
08.02.2008 Украинским властям не дали поставить метки на телефоны 1
08.02.2008 «Билайн» привезет в Россию самый маленький телефон в мире. ФОТО 1
07.02.2008 Samsung: новые мобильники с двумя сим-картами скоро в России 1
27.12.2007 ГЛОНАСС-приемники скупают до начала продаж. ФОТО 1
19.12.2007 Межгород с мобильника: цена рухнет в пять раз 1
05.12.2007 Москва: Media Markt вырос в 2,5 раза за день 1
27.11.2007 В мире не останется простых телефонов 1
26.11.2007 Россия: рынок мобильников «расслоился» 1
23.11.2007 iPhone в России - расследование 1
12.11.2007 МТС закрывает i-mode 1

Публикаций - 87, упоминаний - 87

Mobile Research Group и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 26
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 25
Lenovo Motorola 3566 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
Siemens AG - Siemens Group 2673 12
МегаФон 10742 12
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 10
LG Electronics 3735 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
Apple Inc 13156 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
Philips 2099 6
Sony 6739 6
Ростелеком 10948 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
Motorola Inc 1156 5
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Toshiba Corporation 2980 3
HTC Corporation 1512 3
Sharp Corporation 1062 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Google LLC 12690 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 3
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
AT&T Inc 1726 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 2
Garmin - Гармин 233 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 2
Fly 214 2
Евросеть 1421 25
Dixis - Диксис - Dиксис 371 18
Цифроград 171 12
Связной ГК 1401 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
Беталинк 105 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Альфа-Банк 1979 3
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Метрополис ТРК 60 2
Телефон.Ру 92 2
Телефорум 93 2
Цифроград - Анарион 9 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Связной 3 16 1
Солидарность 0 1
Samocat Sharing - Самокат Шеринг Систем 2 1
Н-Транс - N-Tran - Северстальтранс 11 1
Солидарность КБ - Солидарность АПБ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 18 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Первобанк - Первый объединенный 18 1
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 1
KS Group 3 1
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 1
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
Ультра Федеральная розничная сеть 1 1
Такси Блюз 1 1
Связной ГК - Максус 22 1
Cbonds Group - Сбондс.Ру 11 1
ПСБ - Связь.ON - Связь.ОН 24 1
ICON Private Equity 15 1
Евросеть - Альт Телеком 22 1
РЖД МЖД - Киевский вокзал 22 1
Magram MR - Magram Market Research - Маграм МР 10 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по защитным мерам в области внешней торговли и таможенно-тарифной политике 1 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
СПРФ - Союз потребителей Российской Федерации 13 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 65
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 59
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 15
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 10
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 9
Аксессуары 4282 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 9
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 7
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 6
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 4
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 4
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 4
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 258 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Nokia Nseries 538 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Nokia 3310 78 4
Nokia 6230 - Nokia 6230i 47 2
E-Ten glofiish - джойстик 93 2
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 2
FreePik 1841 2
Samsung Galaxy AI 38 2
Siemens A - Siemens AX - серия мобильных телефонов 25 2
Nokia 6610 - Nokia 6610i 12 2
Apple - App Store 3109 2
Samsung Galaxy 1035 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 1
OpenText - Micro Focus - Novell GroupWise 66 1
Apple iPod nano 215 1
Nokia Communicator - Nokia 9000 - Nokia 9500 - Nokia 9210 - Nokia 9100 78 1
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 1
GPS WAAS - Wide Area Augmentation System - система распространения поправок к данным 7 1
Альфа-Банк Экспресс 16 1
Avito - Авито услуги 142 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Glospace 7 1
Garmin nuvi - Garmin nuviFone - Garmin nuviphone - Garmin nuviCam 29 1
Garmin eTrex 2 1
Garmin Zumo 2 1
Garmin GPSMAP 14 1
Garmin Fishfinder 1 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 1
Nokia Download 2 1
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 105 1
Недобросовестная конкуренция 57 1
Siemens C - Siemens CX - Siemens CF - Siemens CC - серия мобильных телефонов 54 1
Nokia 3650 25 1
Nokia 1100c - Nokia 1100 32 1
Муртазин Эльдар 74 62
Савин Сергей 97 9
Савватин Максим 66 6
Путин Владимир 3454 4
Комаров Павел 32 4
Чуйкин Алексей 27 3
Лубнин Кирилл 29 3
Коваль Василий 7 3
Рейман Леонид 1065 3
Ноготков Максим 53 3
Филатов Руслан 9 3
Москалева Татьяна 73 3
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
Астафьева Ирина 37 2
Ноготкова Елена 26 2
Колесникова Дарья 6 2
Еремина Виктория 13 2
Игнатьева Людмила 11 2
Бирюков Олег 40 2
Попов Арсений 3 2
Песков Дмитрий 129 2
Тарасов Андрей 27 2
Кусков Денис 221 2
Кохановская Елена 20 2
Демидов Михаил 134 2
Гирев Андрей 77 2
Ставничий Ярослав 2 1
Лужков Юрий 113 1
Бабаев Кирилл 56 1
Нефедов Павел 46 1
Проколов Роман 48 1
Сидоров Василий 53 1
Фадеев Михаил 57 1
Щебетов Сергей 34 1
Воробьев Дмитрий 11 1
Краснов Игорь 25 1
Толстунова Ольга 13 1
Ковалев Андрей 43 1
Бедеров Игорь 103 1
Зобнина Маргарита 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 77
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 27
Европа 24964 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Украина 7928 7
Южная Корея - Республика 7052 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Япония 13807 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Швеция - Королевство 3782 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 2
Великобритания - Виргинские Острова 245 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 135 1
США - Техас - Сан-Антонио 50 1
Казахстан - Республика 6048 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 11
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 10
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 530 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
Английский язык 7030 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 3
Аренда 2687 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
Известия ИД 770 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Wylsacom - Валентин Петухов 13 2
РИА Новости 1033 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
РБК Daily 91 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Forbes - Форбс 1002 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Bloomberg 1627 1
AP - Associated Press 2007 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 16
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 14
MForum Analytics 20 3
ABI Research 236 2
MultiMedia Intelligence 4 1
Ритейл аудит - Retail audit 11 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Рустелеком ТК 305 1
Counterpoint Research 110 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
AdIndex 13 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Moody's Investors Service 136 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
ИЭР - Институт экономики роста имени П.А. Столыпина 6 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
Связь-Экспокомм 276 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще