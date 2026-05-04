Индексная книга (каталог) CNews*
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Mobile Research Group
СОБЫТИЯ
Публикаций - 87, упоминаний - 87
Mobile Research Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Муртазин Эльдар 74 62
|Савин Сергей 97 9
|Савватин Максим 66 6
|Путин Владимир 3454 4
|Комаров Павел 32 4
|Чуйкин Алексей 27 3
|Лубнин Кирилл 29 3
|Коваль Василий 7 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Ноготков Максим 53 3
|Филатов Руслан 9 3
|Москалева Татьяна 73 3
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
|Астафьева Ирина 37 2
|Ноготкова Елена 26 2
|Колесникова Дарья 6 2
|Еремина Виктория 13 2
|Игнатьева Людмила 11 2
|Бирюков Олег 40 2
|Попов Арсений 3 2
|Песков Дмитрий 129 2
|Тарасов Андрей 27 2
|Кусков Денис 221 2
|Кохановская Елена 20 2
|Демидов Михаил 134 2
|Гирев Андрей 77 2
|Ставничий Ярослав 2 1
|Лужков Юрий 113 1
|Бабаев Кирилл 56 1
|Нефедов Павел 46 1
|Проколов Роман 48 1
|Сидоров Василий 53 1
|Фадеев Михаил 57 1
|Щебетов Сергей 34 1
|Воробьев Дмитрий 11 1
|Краснов Игорь 25 1
|Толстунова Ольга 13 1
|Ковалев Андрей 43 1
|Бедеров Игорь 103 1
|Зобнина Маргарита 54 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.