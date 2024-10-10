Власти хотят разрешить строить базовые станции ближе к жилым домам

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России просит региональные власти снять ограничения на установку базовых станций вблизи социальных объектов и жилых домов. Местные ограничения приводят к прекращению работы связи и ограничивают развитие ИТ-инфраструктуры, при том что безопасность оборудования подтверждается другим федеральной службой.

Снятие региональных ограничений

Минцифры России просит региональные власти снять ограничения на установку базовых станций вблизи социальных объектов и жилых домов. Об этом в начале октября 2024 г. пишет «Коммерсант».

С начала года правила ужесточили несколько регионов. Предлагается увеличить разрешенное расстояние от вышек связи до жилых домов до 100 метров, а до социальных объектов - до 150 метров. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь в начале этого года объяснял необходимость отодвинуть вышки связи от жилых домов тем, что горожане считают их размещение не только незаконным, но и угрожающим их здоровью.

В Минцифры России считают, что местные ограничения приводят к прекращению работы связи и ограничивают развитие инфраструктуры. Безопасность оборудования подтверждается Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Операторы связи позицию профильного министра поддерживают.

Глава Минцифры России Максут Шадаев направил письмо в адрес глав 13 регионов (Московской, Ленинградской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Оренбургской, Костромской, Тюменской, Ярославской, Пензенской областей, Пермского и Алтайского краев, Республики Бурятия). В нем министр просит местные власти пересмотреть правила размещения базовых станций связи вблизи жилых домов и социальных объектов. В документе указано, что отдельные органы государственной власти субъектов России запрещают размещать объекты связи ближе, чем 25–150 метров от объектов застройки. Глава ведомства подчеркивает в своем письме, что на проект размещения каждой базовой станции операторы получают санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, которое подтверждает, что базовая станция безопасна для жизни и здоровья граждан и лишь затем оператор запрашивает у местных властей разрешение на строительство.

Власти хотят снять запрет на строительство базовых станций вблизи жилых домов

По данным Роспотребнадзора, нормативы уровней электромагнитного поля, создаваемого радиоэлектронными средствами в жилых зданиях, основаны на научных и экспериментальных изысканиях и их применение более 20 лет в России свидетельствует об их эффективности. Стоит учитывать и то, что ранее мнение сотрудников Минцифры России разошлось с Роспотребнадзором в позициях по вопросу изменения государственных нормативных правовых актов с описаниями и требованиями безопасных и безвредных параметров для здоровья человека и его окружающей среды (СанПиН) для 5G.

«У нас примерно в два раза жестче стандарты, чем в той же Европе по уровню излучения, хотя никаких доказательств вреда от этого нет. Тем не менее вот этот уровень излучения у нас регулируется крайне жестко, и есть куча ограничений, где нельзя размещать базовые станции. Добавим сюда радиофобию, отсутствие федеральных законов и возможность местных властей решать, где можно размещать базовые станции, где нельзя размещать базовые станции. У нас получается фантасмагорическая ситуация, когда местные власти, даже если они не радиофобы, даже если они считают, что нет никакого вреда, но они потакают небольшой и громкой аудитории, которая этого боится. Хоть это и зачастую бабушки, дедушки, которые просто не хотят видеть какие-либо вышки, им связь эта особо не нужна в связи с наличием стационарного телефона, и получается ситуация, когда у нас тормозится развитие телекома вообще в принципе», - заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В правительстве Ярославской области сообщили «Коммерсант», что решение о том, отменять ли запрет об установке базовых станций ближе 25 м от жилых домов, пока не принято.

По информации Минцифры России, региональные власти используют лазейку в регулировании правоотношений федерального уровня и относят сооружения связи к элементам благоустройства, хотя объекты инженерной инфраструктуры в виде антенных опор (АО), такими не являются. АО – специальная конструкция, главным назначением которой является монтаж линий связи и установка на них специального слаботочного электротехнического оборудования. АО связи представляет собой один из важных элементов линий связи, которая используется при монтаже телевизионных, сотовых и раздаточных антенн и беспроводного оборудования. Имеет стержневую конструкцию, на верхней части которой устанавливается оборудование.

Операторы связи уже поднимали этот вопрос

По словам вице-президента МТС по взаимодействию с государственными органами Андрей Рего, все больше регионов меняют правила благоустройства и устанавливают запреты на размещение базовых станций не ближе 50-150 м от жилых домов и социальных объектов. Ограничения начались еще в 2019 г., но в прошлом году стали расширяться. В настоящее время ограничения действуют в Подмосковье, их также ввели и в Костромской, Пензенской, Ленинградской и Вологодской областях. Рего предупреждает региональные власти о том, что в случае дальнейшего развития оборотов по ограничению строительства АО, связь в центральных частях городов может исчезнуть совсем.

По словам пресс-секретарь Tele2 Дарьи Колесниковой, запрет не обязывает операторов связи демонстрировать уже существующие станции, но им придется закладывать уплату штрафов. Крупнейшие операторы говорят о минусах такого регулирования. В Tele2 заявили, что при ограничении в 50 м до жилых домов строительство сети невозможно, поскольку локации в городских условиях для станций найти просто не получится. Колесникова отметила, что это может привести к деградации сервисов в стране. Такие требования препятствуют в лучшем случае работам по улучшению качества связи и в худшем могут приводить к тотальной деградации качества сервисов. В принципе, не исключена ситуация, когда клиент просто не сможет вызвать, например, службы экстренной помощи, или власти не смогут организовать помощь в каких-то чрезвычайных ситуациях (ЧП).

В «Мегафон» обратили внимание, что ограничения усложняют задачу по построению покрытия сети и выполнению обязательств операторов на социальных объектах и в малых населенных пунктах. С начала года правила размещения базовых станций в городах ужесточили несколько регионов. Речь идет о минимально допустимых расстояниях от вышек до жилых домов. В условиях городской застройки может случиться так, что места для вышки, согласно новым нормам, не найдется вообще. Все претензии по качеству связи от пользователей будут принимать операторы связи, а будут ли региональные власти за что-то отвечать в случае какого-либо ЧП и отсутствия связи в какой-либо части города.

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») заявили, что вопросы о подобных ограничениях должны решаться на федеральном уровне, а не региональном уровне. Запрета на размещение сетей связи быть не должно.

Размещение базовых станций

Телекоммуникационные операторы должны выполнить ряд требований при выборе места для телекоммуникационных вышек. Поскольку телекоммуникационные вышки передают радиосигналы, которые распространяются по прямой линии, желательно иметь свободный путь между передатчиком и приемником, чтобы уменьшить помехи. Чем выше расположена вышка, тем больше диапазон, на котором может быть принят сигнал. Это основная причина, по которой антенны размещают на холмах, зданиях и высоких сооружениях.

Башни вещания и вышки мобильной связи размещаются для удовлетворения различных требований и работают по-разному. Башни вещания используются для односторонней связи. Эти башни передают сигнал для покрытия максимально возможной аудитории.

Мобильные телефоны обычно передают сигнал на ближайшую вышку мобильной связи. Поскольку каждая вышка может обслуживать только ограниченное число пользователей в любой момент времени, вышка может оказаться перегруженной, если спрос на услуги высок. Для того чтобы решить эту проблему, строятся дополнительные вышки мобильной связи для обслуживания дополнительной нагрузки.

Большинство телекоммуникационных объектов, включая вышки мобильной связи, подчиняются национальным или региональным законам о планировании, которые требуют разрешения на планирование или предварительного одобрения относительно местоположения и внешнего вида.

Соответствующее законодательство в целом очень поддерживает телекоммуникационную отрасль и ясно дает понять, что радиационная безопасность является обязанностью национальных властей. Контроль над радиочастотным электромагнитным излучением является вопросом национального законодательства в области здравоохранения и безопасности, а не системы планирования. Позиция большинства правительств совершенно ясна: базовые станции мобильной связи не представляют никакого риска для населения.

Некоторые законы также прямо запрещают региональным и местным органам власти регулировать персональные беспроводные средства связи на основе воздействия радиочастотных излучений на окружающую среду в той мере, в которой такие средства соответствуют национальным нормам, касающимся таких излучений. Местным и региональным властям не помогают и научные организации, которые все время оговаривают отсутствие риска для здоровья, признавая необходимость проведения дополнительных исследований.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что принятие политики благоразумного избегания будет политическим и общественным решением, которое может входить в компетенцию местных и национальных органов власти, но добавляет, что «...нет никаких научных обоснований для... изменения существующих телекоммуникационных систем».

Законодательство должно быть направлено на сохранение полномочий региональных и местных органов власти в отношении решений, касающихся размещения, строительства и модификации персональных телекоммуникационных объектов. Разумеется, регулирование размещения и строительства объектов мобильной телефонной связи любым региональным или местным органом власти не должно необоснованно дискриминировать поставщиков функционально эквивалентных услуг и не должно запрещать предоставление персональных беспроводных услуг в целом.

Российское законодатели должны признать компромисс между поощрением строительства телекоммуникационных сетей на благо потребителей и экономики в целом и учетом эстетических, экологических или медицинских интересов российского общества. Подчинение операторов национальным или региональным законам о планировании должно позволить внести больший вклад в развитие телекоммуникационных сетей в России, чем это было достигнуто в прошлом.

Федеральные ведомства должны помочь сообществам в обеспечении того, чтобы новые сотовые вышки были спланированы так, чтобы минимизировать негативные последствия. Учитывая, что операторы сотовой связи планируют свои сети с региональной точки зрения, для региональных властей имеет смысл планировать размещение телекоммуникационных объектов в том же масштабе.

Выбор мест для новых базовых станций мобильной связи всегда должен осуществляться в консультации с соответствующими местными органами власти, с учетом мнения местного сообщества. Местные органы власти должны иметь возможность осуществлять контроль над размещением отдельных АО, будь то путем рассмотрения полной заявки на планирование или определения заявки на предварительное одобрение.

При выборе мест для антенн базовой станции необходимо проявлять особую осторожность, чтобы обеспечить минимальное визуальное воздействие. По возможности антенны следует интегрировать в местное окружение. Это может включать крыши зданий, рекламные вывески или размещение на промышленных площадках и существующих радиомачтах. Обычно операторские компании делят существующее место с другими операторами связи — практика, известная как совместное размещение.

Если местные органы власти рассматривают возможность принятия политики, которая приведет к созданию зон безопасности вокруг телекоммуникационного оборудования (например, вышек) или иным образом попытается ограничить такое развитие, им следует учитывать обязанности операторов в соответствии с законодательством России об охране труда и технике безопасности. В частности, оператору может быть предложено предоставлять периодические отчеты местным властям от независимого и надлежащим образом квалифицированного органа (т.е. Роспотребнадзор) о том, соответствуют ли телекоммуникационные объекты, установленные в данной области, соответствующему стандарту по радиочастотному излучению. Кроме того, в интересах операторов (с точки зрения связей с общественностью) консультироваться с местными жителями по их предложениям и демонстрировать, что установки будут безопасными.

Подход большинства национальных органов власти и международных организаций заключается в том, что при отсутствии каких-либо научно обоснованных неблагоприятных последствий для здоровья нет причин отказывать в использовании мобильных телефонов все большему числу людей, желающих использовать их в деловых и личных целях. Соблюдение стандартов компаниями мобильной связи рассматривается как благоразумный и осторожный подход, гарантирующий, что сообщество не будет испытывать негативного воздействия, а наоборот, получит выгоду от развития коммуникаций.

В современном обществе глобальной торговли и коммуникаций ни одна страна не может позволить себе быть изолированной. Гармонизация стандартов безопасности отвечает интересам всех стран мира.

Различия в стандартах электромагнитных волн (ЭМП) по всему миру возникли в значительной степени из-за разной интерпретации научных данных, лежащих в основе всех стандартов, и использования разных философий для разработки стандартов общественного здравоохранения. Например, рекомендации по воздействию в Центральной и Восточной Европе сильно отличаются от рекомендаций в Западной Европе и Соединенных Штатах, как по самим пределам воздействия, так и по научным данным, на которых основаны эти стандарты. Кроме того, существуют большие различия в том, как ученые в этих разных регионах интерпретируют данные о рисках и характере экологических рисков. Большие различия в рекомендациях по воздействию ЭМП могут отчасти отражать недостатки в коммуникации между учеными в разных странах.