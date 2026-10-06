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Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

СОБЫТИЯ


06.10.2026 Правительство Санкт-Петербурга поддержало GISDAYS 2026 1
10.10.2024 Власти хотят разрешить строить базовые станции ближе к жилым домам 1
24.07.2024 В Петербурге сотовые вышки оснастят QR-кодами с информацией об оборудовании 2
08.08.2022 Oracle под огнем. Российские компании завалили его исками на сотни миллионов 1
15.07.2022 Заксобрание Санкт-Петербурга переходит с СУБД Oracle на российскую PostgreSQL 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 2
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 3
28.03.2018 Санкт-Петербург вводит налоговые льготы для ИТ-компаний 1
26.01.2018 Ascreen оснастила мультимедийными комплексами «Водную академию» 1
11.01.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2017 года 3
04.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2017 г. 3
03.12.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за ноябрь 2015 года 2
09.07.2015 В аппарате Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге внедрена СЭД «Дело» 1
04.12.2014 «Триколор ТВ» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург 1
05.05.2014 В Адмиралтейском и Невском районах Санкт-Петербурга внедрят АИС ОБЖ за 369,75 млн руб. 1
04.12.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: ноябрь 2013 3
30.10.2013 Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга начала внедрение СЭД «Дело» 1
07.05.2013 Для петербургских депутатов закупили розовые служебные мобильники 2
06.03.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: февраль 2012 года 3
10.02.2012 «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» запатентовал ИАС 1
17.01.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: декабрь 2011 года 2
07.09.2010 Новое в ИКТ - законодательстве: август 2010 года 1
29.05.2009 В Госдуме объединили инфоресурсы 1
13.05.2009 Digital Design строит систему интеграции информационных ресурсов для Госдумы 1
07.06.2008 Компьютер распознает чиновничью речь 1
12.05.2008 Новое в ИКТ-законодательстве России: апрель 2008 1
10.04.2008 ЗакС утвердил землю под технопарк на базе университета им. Бонч-Бруевича 1
06.03.2008 Прокуратура выявила нарушения закона в деятельности компьютерного клуба 1
17.01.2008 ЗакС заказывает сопровождение ИС 1
11.12.2007 «Лаборатория Касперского» защитит ЗакС 2
19.07.2007 ГАС "Выборы": как автоматизированы избирательные процессы 1
24.05.2007 Сайт петербургского парламента признан лучшим 1
23.05.2007 В Петербурге разработана комплексная инновационная система экономики 1
22.03.2007 Microsoft подписал СПбГУ 1
01.03.2007 В интернете разразился предвыборный секс-скандал 1
26.02.2007 SMS-итоги выборов обойдутся запредельно дорого 1
20.02.2007 SMS-мониторинг выборов в Петербурге будет дешевле 1
16.02.2007 Пьяных чиновников выявит камера 1
12.02.2007 Депутаты: Windows – это запрещенное вещество 2
06.02.2007 СМС-казаки заменят милицию? 1

Публикаций - 53, упоминаний - 71

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25872 6
Ростелеком 11042 4
МегаФон 10941 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 3
IBM - International Business Machines Corp 9718 3
Oracle Corporation 7110 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 567 3
Питерская группа связистов 441 2
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 73 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 615 2
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 69 2
Системы документооборота 522 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16136 2
Intel Corporation 12870 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1220 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9567 2
Docsvision - ДоксВижн 1062 2
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 362 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 255 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom - Powercomm 236 1
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 1
Inforus - Инфорус консорциум 12 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
Verizon - WorldCom 501 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 1
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 87 1
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 110 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ТелеРосс 43 1
Поликом Про 39 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
DLA Piper Rudnick Gray Cary 7 1
Samsung Electronics 11143 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3385 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5724 1
Yandex - Яндекс 9380 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 724 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3477 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 273 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 2
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 68 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 47 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 62 1
Finnair - Финнэйр - Авиакомпания 34 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
Резонанс НПП 407 1
101Hotels.com 456 1
Росатом - ТВЭЛ - МЗП - Московский завод полиметаллов 4 1
ФЭП - Фонд эффективной политики 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9058 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1164 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1913 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 537 1
X5 Group - Перекрёсток 644 1
Volvo Cars 263 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 1
Газпром нефть 747 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 129 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 305 27
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5471 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4985 11
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13884 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6685 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3605 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3091 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2898 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2901 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1565 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1614 5
Судебная власть - Judicial power 2523 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1005 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 257 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 403 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3355 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5767 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 771 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 413 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 3
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 3
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 3
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 3
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 228 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 2
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 57 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6015 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4025 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2092 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1580 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1200 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 825 2
ЛДПР 116 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 1
ГосИнформСистемы 163 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54782 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23192 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36771 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14115 12
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2836 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13303 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9691 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9692 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13022 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13813 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14167 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26568 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4025 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26376 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29900 5
Электронный документ - Electronic document 1596 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1888 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3129 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9399 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4386 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26875 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5263 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33926 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6253 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2552 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1084 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16686 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6613 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10298 3
Оповещение и уведомление - Notification 6130 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10848 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28567 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17110 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3265 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2776 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18506 2
Пропускная способность - Bandwidth 1932 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2445 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5366 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6394 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3735 5
Microsoft Windows 17015 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 356 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1812 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1070 2
Linux OS 11657 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1770 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 459 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1321 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 2
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 249 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 267 2
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 180 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5275 1
ФНП РФ - ЕИСН - Единая информационная система нотариата 21 1
Архивный фонд РФ 115 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Правительство Москвы - Наш город 112 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 26 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 237 1
ЕАЭС - ТН ВЭД - Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 6 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 25 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 1
Правительство Московской области - ЕАСУЗ - Единая автоматизированная система управления закупками Московской области 5 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургский ИВЦ СП ГВЦ - Электронный Екатеринбург - Муниципальная программа 8 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1840 1
Парус Бюджет 71 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 1
Масяня - российская комедийно-сатирическая серия флеш-мультфильмов 17 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1112 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 107 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 313 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 66 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 337 1
Полтавченко Георгий 23 3
Валяева Елизавета 72 2
Перельман Григорий 16 2
Тарасов Сергей 48 2
Вешняков Александр 30 2
Потехина Ирина 19 2
Белозерских Владимир 2 2
Черных Андрей 3 2
Ловягин Андрей 2 2
Ястржембский Сергей 4 2
Сухов Александр 2 2
Кучеренко Михаил 3 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 937 2
Матвиенко Валентина 117 2
Лившиц Дмитрий 23 2
Наумов Виктор 126 2
Макаров Вячеслав 10 2
Степанов Кирилл 6 1
Рудычева Наталья 95 1
Ткаченко Андрей 25 1
Андреев Сергей 67 1
Шалманов Сергей 202 1
Муртазин Эльдар 74 1
Колесникова Дарья 6 1
Петровский Станислав 6 1
Гусев Владимир 26 1
Хитров Михаил 26 1
Швыдкой Михаил 10 1
Винниченко Софья 5 1
Краснянский Дмитрий 2 1
Садов Олег 6 1
Кожанина Галина 1 1
Мартыненко Виталий 1 1
Лукманов Юнис 4 1
Калинин Роман 4 1
Евтухов Виктор 9 1
Рего Андрей 8 1
Белов Сергей 5 1
Строфилов Юрий 1 1
Иванова Роза 4 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19772 48
Россия - РФ - Российская федерация 168434 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48068 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55078 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3385 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8686 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2104 4
Россия - ПФО - Пензенская область 649 4
Россия - СЗФО - Новгородская область 729 4
Россия - ЦФО - Воронежская область 978 4
Европа 25027 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3510 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 815 3
Германия - Федеративная Республика 13299 3
Франция - Французская Республика 8203 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2902 3
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