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Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
СОБЫТИЯ
Публикаций - 53, упоминаний - 71
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга и организации, системы, технологии, персоны:
|Полтавченко Георгий 23 3
|Валяева Елизавета 72 2
|Перельман Григорий 16 2
|Тарасов Сергей 48 2
|Вешняков Александр 30 2
|Потехина Ирина 19 2
|Белозерских Владимир 2 2
|Черных Андрей 3 2
|Ловягин Андрей 2 2
|Ястржембский Сергей 4 2
|Сухов Александр 2 2
|Кучеренко Михаил 3 2
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 937 2
|Матвиенко Валентина 117 2
|Лившиц Дмитрий 23 2
|Наумов Виктор 126 2
|Макаров Вячеслав 10 2
|Степанов Кирилл 6 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Ткаченко Андрей 25 1
|Андреев Сергей 67 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Муртазин Эльдар 74 1
|Колесникова Дарья 6 1
|Петровский Станислав 6 1
|Гусев Владимир 26 1
|Хитров Михаил 26 1
|Швыдкой Михаил 10 1
|Винниченко Софья 5 1
|Краснянский Дмитрий 2 1
|Садов Олег 6 1
|Кожанина Галина 1 1
|Мартыненко Виталий 1 1
|Лукманов Юнис 4 1
|Калинин Роман 4 1
|Евтухов Виктор 9 1
|Рего Андрей 8 1
|Белов Сергей 5 1
|Строфилов Юрий 1 1
|Иванова Роза 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477157, в очереди разбора - 724220.
Создано именных указателей - 202348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477157, в очереди разбора - 724220.
Создано именных указателей - 202348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.